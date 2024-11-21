新店關注組｜銅鑼灣希慎廣場奇力雜貨pop up店 搜羅本地23個品牌＋獨家聯乘產品

銅鑼灣利園區希慎廣場有家期間限定新店奇力雜貨登場，由熱愛本地文化的零售工作者 Fred Cheng 策劃，親自搜羅本地廿多個優質品牌的產品，大部分為食品品牌，不乏老字號，貫徹「樂從口入」的口號。

作為推廣本土生活雜貨的集中地，以「精選本土產品」及「連繫優質品牌」為理念，由Fred精選的二十多個優質品牌，包括老字號陳意齋、樹記腐竹、鄧海滿記、海生行、蛇王芬、斤両食品、sensory ZERO、珍式蜂蜜、Taboocha、閣樓釀造、少爺啤、Higherthan、源吉林茶、多多餅店、紅 A、八珍醬園、香港文化屋、Aberdeen Toffee、九龍麵粉廠、甄沾記、The Nutter Company、永樂粉麵廠、White Noise Records 等。



當中有些品牌跟奇力雜貨獨家聯乘，推出獨家產品，例如九龍麵粉廠的迷你裝招牌麵粉（250 克）、蛇王芬的椒鹽蛇絲配陳意齋的蝦子花生、少爺啤特別陳釀版啤酒「滿月釀」、奇力雜貨聯乘著名塑膠品牌紅A推出的碗與杯具等。Fred希望讓本地或外國客人更了解及重視本地的生活文化。



奇力雜貨期間限定店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場地庫二樓B212舖

營業日期：由即日起至2025年2月12日

營業時間：正午12時至晚上9時