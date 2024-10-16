新店關注組｜首爾名店BORN & BRED班底主理MOO-LAH 招牌韓牛炮製港式經典飯麵

獲首爾米芝蓮指南推介、2024亞洲50大餐廳排名第64位的BORN & BRED，是韓國首爾知名烤肉及鮮肉店，名人客眾，Blackpink、球星David Beckham等都專誠捧場。烤肉店團隊在中環荷里活道開設全新港式餐飲概念MOO-LAH，將韓國店的韓牛結合韓國創意十足的烹飪特色與香港美食文化，炮製獨門風格的港式經典傳統美食，突出韓牛的大理石紋理和濃鬱鮮味的特質。

選用最高級數1++韓牛



Moo-Lah由Born & Bred創辦人、韓國著名韓牛專家Jung Sang-won掌舵。Jung Sang-won在首爾以肉類市場聞名的馬場洞附近長大，受父親於行內的地位啟蒙，從小就對優質牛肉充滿熱情。Born & Bred 團隊背後擁有40 多年處理韓牛的豐富經驗，在採購、挑選和加工優質韓國牛肉的專業知識上，給予Moo-Lah最大的優勢。經過三年的努力，他們終於獲得向香港出口韓國牛肉的許可證明。Moo-Lah只選用最高級數1++（No.9）、年齡介乎24至36個月之間的小母牛牛肉，肉質夠嫩滑，並在店內分切牛肉部位，包括牛肋骨、牛腩、牛板腱、牛小腿、牛後腿眼肉和牛筋，精心製作港式美食；牛骨湯底更花上8小時慢火熬製。

