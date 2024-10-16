新店關注組｜首爾名店BORN & BRED班底主理MOO-LAH 招牌韓牛炮製港式經典飯麵

獲首爾米芝蓮指南推介、2024亞洲50大餐廳排名第64位的BORN & BRED，是韓國首爾知名烤肉及鮮肉店，名人客眾，Blackpink、球星David Beckham等都專誠捧場。烤肉店團隊在中環荷里活道開設全新港式餐飲概念MOO-LAH，將韓國店的韓牛結合韓國創意十足的烹飪特色與香港美食文化，炮製獨門風格的港式經典傳統美食，突出韓牛的大理石紋理和濃鬱鮮味的特質。
選用最高級數1++韓牛
Moo-Lah由Born & Bred創辦人、韓國著名韓牛專家Jung Sang-won掌舵。Jung Sang-won在首爾以肉類市場聞名的馬場洞附近長大，受父親於行內的地位啟蒙，從小就對優質牛肉充滿熱情。Born & Bred 團隊背後擁有40 多年處理韓牛的豐富經驗，在採購、挑選和加工優質韓國牛肉的專業知識上，給予Moo-Lah最大的優勢。經過三年的努力，他們終於獲得向香港出口韓國牛肉的許可證明。Moo-Lah只選用最高級數1++（No.9）、年齡介乎24至36個月之間的小母牛牛肉，肉質夠嫩滑，並在店內分切牛肉部位，包括牛肋骨、牛腩、牛板腱、牛小腿、牛後腿眼肉和牛筋，精心製作港式美食；牛骨湯底更花上8小時慢火熬製。
$168起三道菜午市套餐
新店試業期間，客人可以$168起品嘗三道菜午市套餐，主菜可選招牌清湯韓牛四寶牛筋腩麵、爽滑肉汁韓牛𦟌撈麵、黑椒免治牛肉漢堡煎蛋飯、港式香濃咖喱韓牛腩飯；前菜有話梅番茄沙律；甜品有懷舊白糖糕或黑芝麻卷。
五道菜晚餐定價每位$268起，主菜大致跟午市套餐的差不多，特設限量清湯韓牛坑腩麵；小食可選港式沙爹韓牛板腱包或香料滷水韓牛𦟌；小菜有肉汁蘿蔔釀韓牛肉球，全牛餐滿滿韓牛風味。稍後11月將會推出宵夜餐單，出品會定期轉換和改進。難得中環餐廳不收加一，牛魔王不妨去朝聖！
MOO-LAH
地址：香港中環荷里活道66號地下
電話：2219 8600
訂座網站：https://book.bistrochat.com/moo-lah
Instagram：@moolah.hk @bornandbredkorea