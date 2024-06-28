深圳福田美食 | 48蚊嘆鮑魚海鮮粉 8年珍藏陳皮咖啡 4色雲南手抓飯

月前經羅湖口岸去向西村食雞煲、酸菜魚、串串香等，今從福田口岸出發尋遍美食。過關後直搭扶手電梯便到深圳地鐵福田口岸站，搭4號線到會展中心後轉1號線去車公廟站，出D出口行3分鐘達泰然公寓區，找101棟到首目的地余萬三南寧老友粉。

一碗粉有三隻鮑魚 本想去一食店嚐點心，奈何結業，便立即查小紅書尋附近熱點推介，結果去這老友粉店。老友粉在香港較少見，閱資料該粉自廣西，曾有朋友病欠胃口，他朋友便用酸筍、酸辣椒、豆豉作底味煮老友麵，食後病癒該贈「老友常臨」匾額予他，後由麵改食粉。故事內容有趣，總不及人民幣48元鮑魚海鮮粉吸引，此本名海鮮五珍老友粉，看圖見有3隻鮑魚、蝦、蜆、魷魚及墨魚仔，一上檯見真符合事實，鮮鮑魚彈牙剛熟，蜆沒有沙，魷魚及墨魚仔爽，蝦則煮得過熟，一口鹹酸辣鮮，豐富滿足，其他粉還有招牌三鮮、生炒叉燒、經典鍋燒、螺螄粉，小食及甜品推介蜂窩炸蛋、虎皮鴨腳及木薯糖水。

小狗瞌睡懶洋洋 夏日炎炎，行一步都汗流浹背，若置身在咖啡室內，微醺燈光、坐梳化、聽音樂、嘆咖啡，確一流，由車公廟站乘1號線到會展中心，次轉4號線往市民中心，三轉2號線到蓮花西站，A出口過新洲路越小橋流水行8分鐘到。暑天酷熱，小區路旁林蔭稍降溫，客人坐在各咖啡店前談天，一派臺北小區氣息，好不休閒寫意。甫進陳皮咖啡，小柴犬躺地瞌睡懶洋洋，見老闆劉女士正沖陳皮咖啡，細問下知自家珍藏新會天馬村陳皮，選用2016年陳皮，拼兩豆冰滴咖啡，禍黑啡濃，陳皮味舌後回吐。另杯陳皮梳打，內只有陳皮精華、陳皮粉末及梳打水，不加任何糖份，一飲，爽透回甘，舒適放鬆，琴聲悠悠細響，閱讀記事，拍照與愛人分享，不經意整下午放空。

手抓飯去雲南旅行 休閒後漸感餓意，經劉老闆提意食雲南菜，想自己從未食過，故由蓮花西搭2號線到福田，再轉3號線到石廈站F出口行7分鐘就到。入去見牆上掛滿傣族特色裝飾，店員亦穿上民族服飾，見手抓飯上檯時眼球感震撼，4色飯，6款食材，3醬料，食步驟先拿一團飯，接配食材蘸腌菜膏同辣椒粉，軟糯惹味，醬香濃烈，還點芭蕉葉包燒雞腳筋、酸筍炒通菜及雲腿薑柄瓜，食材、味道帶全新體驗，感受民族風情。完餐後夜風散步，期待下一趟旅程。