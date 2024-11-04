減肥餐單｜7款雞胸肉食譜醃製配方 1周7日不重複！

減肥餐單｜醃製配方 雞胸肉食譜｜豉油黑椒雞胸 最基本的醃製配方當然少不了家中必備的豉油和黑椒，不用專門去購買醃料，簡單的配料卻令雞胸的味道不再普通。 食材：豉油 10g／料酒 5g／鹽 1g／鷹粟粉 3g／黑椒 適量 雞胸肉食譜｜蜜糖芥末雞胸 蜜糖和芥末口味一直都是好拍檔，用來作為雞胸肉的醃料就最好不過，甜中帶辣，卻不會感到刺激，為平凡的雞胸肉帶來新意。 食材：蜜糖 15g／鹽2g／蒜蓉 10g／黃芥末 5g／黑椒 適量 雞胸肉食譜｜韓式甜辣醬雞胸 如果喜歡吃韓國菜的話，不妨製作這款韓式甜辣醬雞胸吧！只需利用韓式甜辣醬和豉油均勻攪拌即可，香口惹味。 食材：韓式甜辣醬 25g／豉油 10g 雞胸食譜｜減肥恩物唔只白烚！5款低脂料理教學：翡翠雞胸卷、涼拌雞絲蕎麥麵

雞胸肉食譜｜芫荽檸檬雞胸 最近掀起一股芫荽熱潮，其實利用芫荽作為醃料也是不錯的選擇，味道有點像在吃墨西哥料理，「芫荽控」值得一試！ 食材：芫荽 1條(切碎)／蒜蓉 5g／蜜糖 10g／檸檬汁 10g／橄欖油 5g／鹽 1g 雞胸肉食譜｜咖哩乳酪雞胸 酸酸甜甜的乳酪配上香氣十足的咖哩，製成的雞胸肉味道獨特，有一種吃印度餐的感覺。 食材：乳酪 30g／咖哩粉 5g／黃糖3g／檸檬汁 5g／鹽 少許 照燒汁、韓式辣醬等7款醃料誰說減肥只能吃白烚雞？ ▼減肥餐單6大重點▼

雞胸肉食譜｜香辣雞胸 提到醃料的話，又怎可以沒有辣醬呢！愛辣之人不妨一星期抽一天時間刺激一下胃部，製作香辣雞胸肉吧！ 食材：辣椒醬 20g／豉油 10g／生薑粉 1g／鹽1g 雞胸肉食譜｜蠔油黑椒雞胸 除了豉油黑椒雞胸外，利用蠔油亦可以製作，味道較像是煮家常菜，充滿鹹香。 食材：蠔油 10g／豉油 5g／料酒 3g／鷹粟粉 3g／辣椒粉 少許／胡椒粉 少許 減肥食譜｜雞胸肉又乾又柴？！4種食譜做法保證嫩滑多汁！

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