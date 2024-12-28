記者實試推介！米芝蓮星級明閣 古法雙冬羊腩煲＋生炒海味臘味糯米飯

米芝蓮星級粵菜館明閣的出品向來有質素，得知推出了一系列暖冬時令推介菜式，有石斛圓肉竹絲雞燉澳洲鮮鮑魚、古法雙冬羊腩煲、生炒海味臘味糯米飯、薑葱上海年糕龍蝦煲、銅盆鮮沙薑焗雞、杏汁九年百合芋頭南瓜鮮草菇煲。記者早前跟幾位嘴刁食家來試試，分享一下食後感！

文：Vera Gee



本地養殖青龍蝦重鮮甜味

記者兩年前曾訪問明閣，報導他們採用元朗農場種植的蘿蔔製作蘿蔔糕，知道他們重用本地新鮮優秀的農產品，實踐由農場到餐桌的概念。而今次推出的薑葱上海年糕龍蝦煲，就選取了本地西貢榕樹澳養殖的新鮮青龍蝦，其特點殼薄肉多，龍蝦的鮮甜味比想像的重，質地也彈爽。加入香口的薑葱跟上海年糕一同燴炒，年糕飽吸龍蝦醬汁，軟糯滋味。另外也用上本地粉嶺農場生產的平原雞，炮製銅盆鮮沙薑焗雞，雞肉結實雞味濃，沙薑香氣很是暖胃。



薑葱上海年糕龍蝦煲 $788 本地養殖新鮮青龍蝦殼薄肉多，鮮甜味重。年糕飽吸龍蝦醬汁，軟糯滋味。

山東黑草羊肉嫩不羶

席上最令大家natural high的反而是平實不浮誇的古法雙冬羊腩煲，甚大堆頭，六個人都吃不完！大廚選取山東黑草羊，肥瘦適中，連皮帶膏切件，以南乳醬、柱候醬、南薑等秘製醬料長時間燜製，醬香味濃，勝在沒有羊羶味。每件厚肉夠嫩，皮帶膠質，煙韌彈牙，吃罷脾胃和暖，席上大家都覺得餘下醬汁送白飯應該會很滋味！然而我們點選了生炒海味臘味糯米飯，臘味及蝦乾特別香噴噴，令人吃不停口。要知道將生糯米炒熟最考廚師功力，由浸泡糯米、控制火候到炒製，每一程序的時間須拿揑得準，令糯米飯均勻上色，吸收臘味的油香及蝦乾的鹹香，粒粒分明潤澤卻不黏牙。

雜菜煲靈魂自家鮮磨杏汁

最令大家有幸福感的是杏汁九年百合芋頭南瓜鮮草菇煲，自家鮮磨杏汁感覺滋潤。來自甘肅蘭州的九年百合，長年生長在高海拔的山脈，生長期至少要六至九年，種出來的百合每一瓣厚身粉嫩，如馬蹄般清甜，配搭雜錦根莖類蔬菜，組合豐富味道不單調。以上暖冬菜單將會供應至至2025年1月28日，若家中長者生日，帶他們來慶祝，一定開心溫暖！



明閣

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