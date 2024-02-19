銅鑼灣美食｜人氣意式餐廳Casa Cucina 銅鑼灣重新開業 ＄168食招牌卡邦尼寛帶麵

在西營盤打響名堂的人氣意式餐廳Casa Cucina，最近選址銅鑼灣Fashion Walk 重新開業，不單留有多款大受食客歡迎的招牌菜式，餐廳主廚兼創辦人 Anthony Cheung更將餐廳昇華至「2.0 版本」，為食客帶來四款獨特菜單，以及美味可口的週末早午餐選擇，當中必試新菜式威爾士芝士麵包和香烤 Peri Peri 春雞，盡顯餐廳風格特色。

Casa Cucina新店 抵食招牌共享菜單$498/位

Casa Cucina於2021年在西營盤開業，餐廳主廚兼創辦人 Anthony Cheung以意大利料理的三大支柱——季節性、新鮮度和食材的根本滋味作為餐廳的核心價值，其高質的意國美食一直令人回味無窮。手工意粉是Casa Cucina的招牌代表作，餐廳嚴選本地食材自家製作，並採用優質時令食材搭配出多款滋味意粉，包括羊肚菌忌廉寛帶麵（Morels Pappardelle）（$188）和招牌卡邦尼寛帶麵（Casa Carbonara）（$168），同樣是首次來訪必食的人氣餐點。此外更有多國美食，如布拉塔芝士（Burrata）（$115）、風味煮蜆 2.0（Clams 2.0）（$138）和香烤羊架（Lamb Rack）（$308）等。如果想一次試盡多道心水菜式，不訪選擇新推出的招牌共享菜單，每位價格$498，餐內包括三道開胃菜、兩道手工意粉、兩道主菜和一道甜品，為食客帶來豐盛的一餐。



Casa Cucina

地址：銅鑼灣百德新街 59-65 號海濱大廈地下 C&D 號舖

營業時間：星期一至日：中午 12 時至晚上 10 時

電話：+852 2152 0556