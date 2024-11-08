鏞記82週年研發愛心軟餐 花多兩倍時間心機製作軟版炭燒鵝髀

老字號鏞記將於11月10日踏入第82年光景，今年籌辦多項關愛社福及環保項目回饋社會，其一首次參與香港社會服務聯會(社聯)的「照護食種子餐廳」計劃，專誠為咀嚼或吞嚥困難人士及老友記推出「照護食」(又稱軟餐)，並與製作「照護食」具有豐富經驗的社企和計劃策略夥伴 The Project Futurus合作，為鏞記廚師和前線員工提供教學和培訓，成為香港首間吞嚥友善的粵菜館，推動本地軟餐文化。 文：Vera Gee 攝：鍾式明

記者實試：極似西式鵝肝慕絲！



鏞記花上超過半年時間籌備「照護食」計劃，廚師團隊按照國際吞嚥障礙飲食標準(IDDSI) 的要求，設計了8道原汁原味的「照護食」菜式，全是鏞記經典菜式上改變質感，還原固有形狀和味道。8款菜式之中當然有鏞記名菜炭燒燒鵝髀(國際吞嚥障礙飲食標準第4級：糊狀/精緻軟餐)，外形與真身沒分別，但背後製作工序需花多兩倍時間，鄧立新燒味部師傅透露如何製作燒鵝髀軟餐：「先將燒鵝拆骨起皮，去清肥膏和筋位，切成小件，放入攪拌機打到滑身，然後秤重量，加入適當比例的鏞記鵝汁、水及酵素粉一齊煮，然後自然放涼，再倒模蓋上鵝皮，砌回原形靚仔啲！其實只要掌握竅門，製作上並不複雜，睇下你有無心！」

為了讓咀嚼或吞嚥困難人士享受到燒鵝原有的甘香風味，燒味師傅特別加入鏞記累積多年精華的鵝汁，師傅稱為「百搭汁」，是以多種香料包括花生醬、麻醬、海鮮醬、磨豉醬、蠔油等調製。上碟時鋪上燒鵝皮，一來令賣相吸引，二來令軟餐吸收甘香和潤澤感。記者試食時揭開鵝皮，內裡的「鵝肉」外表光滑，用筷子夾起時像夾著布甸，入口激似西式鵝肝慕絲，幼滑易化。

