食遊記｜價錢高中低 即焗原味雞蛋仔

記多年前於農曆新年期間在牛頭角下邨附近食炭火雞蛋仔，其微焦脆邊，內餡半滿柔軟，真一試難忘。然這風味在市區已近消失，要到大澳才有機會品嘗；想起長洲婆婆明火雞蛋仔，外皮並不脆身，餡足柔軟，惜數年前已歸故土。雞蛋仔本為庶民小食，五十年代有雜貨店免浪費破裂雞蛋，故加麵粉及牛油等撈成漿，直接倒入模具內焗，後將模具製成雞蛋狀，這才得此名。近年相關連鎖店越開越多，味道款式更多，價錢亦越賣越貴，在網上討論區搜尋下知市區仍有10元一份，質素比貴價不遜色。 文：何駿傑，攝：吳康琦、何駿傑

脆如威化蛋香足 這跟店名全不符合，高手早已不低調，皆已在別區及機場開分店。筲箕灣總店外置電視播該老闆教飲食節目主持做雞蛋仔，貼滿藝人合照招徠。等候多為遊客，買後立即打卡，問店員知已開業16年，1日最多賣4至5百份，標榜外脆內軟具蛋香味。既享負盛名，惟網上評論大多指「不好食，好似食空氣」等。雖多單，然師傅工多藝熟，約等6至7分鐘便有。看色金黃均勻，較輕身，熱燙暖手，搣開香脆無比，咬一半，外殼薄如蟬翼，脆如威化餅，內餡佔半，微甜，蛋味足，帶點濕潤；惟搣第二粒時發現餡只得三分一，應倒漿下模時落得不平均，一份售26元，引述店員所說，「你話這是否標準，這就見仁見智」。 低調高手大街小食：香港筲箕灣筲箕灣東大街76A號地下B3號舖／電話：55924100

相對下，葵涌廣場康媽乃新手，只開約4個月，能於小食戰國葵廣內站穩陣腳，定有過人之處。在網上評論指此比前店有蛋香味，千禧後少女師傅指童年已愛食，每日最多做2至3百份，「有些做到底燶面不燶，皆因受熱不平均致扁身而不脹起，或蛋打得不均勻」。約等3分半鐘已散出香味，色淺啡淡黃，搣開手感鬆化，蛋味、甜度適中，每粒內餡近佔半，拿上手確符合她標準，「一定要熱」。 康媽美食：新界葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A48B號舖／電話：從缺

平價分享性價比高 平日灣仔鬧市已車水馬龍，最近3個多月增條排隊人龍，皆因一份只售12元，老闆說定平價以做試食推廣，曾1日賣過千份，「本在此區從事飲食業，自亦愛食雞蛋仔，抱回饋街坊心態試做。沒有用預製粉，一定要即叫即做」。摸上手感溫度外且帶少許油脂，色深黃漸啡，具分量。一咬，外皮較厚如餅乾，絲甜，內餡逾半，部分接近全滿，食整一份具飽肚感，性價比高。 蛋仔派對：香港灣仔灣仔道93至99號地下／電話：從缺

踏上南山邨商場平台已嗅到陣陣蛋香，下午時段舖外眾多年輕人排隊，只因一份售10元。見老闆一人雖忙個不停，卻依然保持質素。色啡皮厚脆，內餡半滿甜味重，質感真像昔日街邊情懷。看舖面新淨，實原在車仔檔擺賣，上年3月搬入，問為何賣得那麼便宜，她說，「一視同仁，有沒有錢都有得食，做生意錢永遠都是賺不夠，人生有幾多個十年，大家共同分享。」 南山雞蛋仔：九龍石硤尾南山邨南山商場平台CC11號舖／電話：從缺