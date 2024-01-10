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飲食
2024-01-10 13:10:00

麥當勞利是封2024｜新年聯乘Hello Kitty 期間限定招財福堡+扭扭薯條+龍蝦湯 指定套餐送利是封！

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麥當勞新年聯乘Hello Kitty 期間限定招財福堡+扭扭薯條+龍蝦湯+全新紅豆年糕批 買指定套餐送利是封！

麥當勞新年聯乘Hello Kitty 期間限定招財福堡+扭扭薯條+龍蝦湯+全新紅豆年糕批 買指定套餐送利是封！

麥當勞新年又推新品！由明天(19日起)，麥當勞聯乘Hello Kitty帶來農曆新年必食的招財福堡系列、扭扭薯條、龍蝦湯及全新紅豆年糕批，購買指定套餐更送麥當勞醒獅利是封！

每逢新春佳節，必食招財福堡系列，讓您好運連連，新一年與Hello Kitty一樣「紅」運當頭！19日起，招財福堡系列強勢回歸，包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。更有「新春優惠價$39招財牛堡套餐」，無論到餐廳點餐或經麥當勞App下單，均可享受此優惠！

另有一系列新春限定美食，包括必備的扭扭薯條、小龍蝦湯，以及全新巨峰乳酸味特飲及紅豆年糕批。

黃金脆薯牛堡 招財雞堡 黃金菠蘿雞堡 全新巨峰乳酸味特飲 扭扭薯條（增量裝） 全新紅豆年糕批 小龍蝦湯 推廣期內惠顧任何招財福堡系列套餐，即可獲贈一套四款麥當勞醒獅利是封。
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此外，由19日起惠顧任何招財福堡系列套餐，即可獲贈一套四款麥當勞醒獅利是封，利是封印上象徵福氣的醒獅圖案和麥當勞經典美食－－薯條、麥炸雞、巨無霸和McCafé咖啡，祝大家「麥麥」行大運，日日大飽口福！利是封數量有限，贈完即止。

新春佳節，麥當勞App亦推出多款優惠，如「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」和「指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$5」均以優惠價讓大家用豐盛美食開展新一年；另有「$11歎紅豆年糕批」和「$18起歎小龍蝦湯」優惠。

$39歎招財牛堡套餐 購買黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3 指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$5 $11紅豆年糕批 $18起小龍蝦湯
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