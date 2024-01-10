麥當勞利是封2024｜新年聯乘Hello Kitty 期間限定招財福堡+扭扭薯條+龍蝦湯 指定套餐送利是封！

麥當勞新年又推新品！由明天(1月9日起)，麥當勞聯乘Hello Kitty帶來農曆新年必食的招財福堡系列、扭扭薯條、龍蝦湯及全新紅豆年糕批，購買指定套餐更送麥當勞醒獅利是封！

每逢新春佳節，必食招財福堡系列，讓您好運連連，新一年與Hello Kitty一樣「紅」運當頭！1月9日起，招財福堡系列強勢回歸，包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。更有「新春優惠價$39招財牛堡套餐」，無論到餐廳點餐或經麥當勞App下單，均可享受此優惠！

另有一系列新春限定美食，包括必備的扭扭薯條、小龍蝦湯，以及全新巨峰乳酸味特飲及紅豆年糕批。