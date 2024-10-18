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飲食
2024-10-18 18:30:00

GODIVA x 米奇海港城期間限定店 復古華麗打卡亭+送米奇朱古力棒

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GODIVA x 米奇海港城期間限定店 復古華麗打卡亭+送米奇朱古力棒

GODIVA x 米奇海港城期間限定店 復古華麗打卡亭+送米奇朱古力棒

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GODIVA經典米奇朱古力期間限定店由10月18日今日起，一連3日至10月21日在海港城舉行。場內除了展出5款別注版經典米奇系列朱古力禮盒，更特設華麗復古風經典米奇米妮打卡亭，客人購物又大送會場限定米奇朱古力棒，特多禮遇。米奇粉絲可以趁機會朝聖打卡！
 

演員鍾浠文獲邀作嘉賓，率先到金色華麗版米奇與米妮舞台上打卡。 會場入口特置3米高米奇頭造型拱門。 米奇朱古力立體雕塑作品40厘米高，由GODIVA朱古力大師匠心製作。 巨型音樂盒擺設 如購物滿$200，憑單據可即時到打卡亭免費享有實體照片體驗。

限定店3大限時禮遇

Pop up店有多個打卡位：會場入口特置3米高米奇頭造型拱門；場內放置了獨一無二40厘米高的米奇朱古力立體雕塑作品，由GODIVA朱古力大師匠心製作，並以巨型音樂盒配襯絲絨首飾造型展覽；旁邊特設金色華麗版米奇與米妮的打卡亭，舞台牆身鋪滿金色珠片，場內提供朱古力道具供客人打卡用。

期間限定店特設3大限時禮遇：只要在會場購物消費，就會獲贈會場限定版米奇朱古力棒1支，每日限量派發100支，先到先得。如購物滿$200，憑單據可即時到打卡亭免費享有實體照片體驗。若消費滿$499，即送贈GODIVA G Pearls綜合朱古力豆1份，數量有限，送完即止。GODIVA朱古力大師更會駐場即席示範製作朱古力，大家可近距離觀賞。

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GODIVA朱古力大師為傳媒及嘉賓特製的米奇米妮朱古力棒。 68%米奇朱古力棒，內有朱古力軟心。 GODIVA首位華人朱古力大師炫師傅效力了24年之久，他會駐場示範製作朱古力。 場內發售5款別注版經典米奇系列朱古力禮盒。 別注版經典米奇系列朱古力禮盒

LED屏幕玩遊戲送優惠

會場有限定遊戲玩，場中央大型LED屏幕會不定期顯示多個別注版米奇禮盒組成的背景圖案，參加者捕捉專屬二維碼，並儲存優惠券圖片在本地全線門市購物時使用，消費滿$300出示相關截圖就得到$50折扣優惠，可重複使用，優惠期至10月31日止。


 

捕捉LED屏幕的專屬二維碼，並儲存優惠券圖片，在本地全線門市購物滿$300便獲得$50折扣優惠。 GODIVA經典米奇巧克力禮盒6顆裝連絲絨束繩袋$299 也於全線GODIVA門市發售。 GODIVA經典米奇巧克力奢華禮盒12顆裝 $499 同時於全線GODIVA門市發售。 GODIVA經典米奇巧克力禮盒5顆裝（經典黑）$69 內有5顆Masterpieces獨立包裝巧克力，在各大便利店及超市亦有售。 GODIVA經典米奇巧克力禮盒5顆裝（經典白）$69 內有5顆Masterpieces獨立包裝巧克力，在各大便利店及超市亦有售。 GODIVA經典米奇巧克力禮盒內有5顆獨立包裝巧克力。 消費滿$499，即送贈GODIVA G Pearls綜合朱古力豆1份，數量有限，送完即止。

GODIVA經典米奇朱古力期間限定店
地址：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭
日期：10月18日至10月20日(星期五至日)
電話：11am-9pm

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