GODIVA x 米奇海港城期間限定店 復古華麗打卡亭+送米奇朱古力棒

GODIVA經典米奇朱古力期間限定店由10月18日今日起，一連3日至10月21日在海港城舉行。場內除了展出5款別注版經典米奇系列朱古力禮盒，更特設華麗復古風經典米奇米妮打卡亭，客人購物又大送會場限定米奇朱古力棒，特多禮遇。米奇粉絲可以趁機會朝聖打卡！

限定店3大限時禮遇

Pop up店有多個打卡位：會場入口特置3米高米奇頭造型拱門；場內放置了獨一無二40厘米高的米奇朱古力立體雕塑作品，由GODIVA朱古力大師匠心製作，並以巨型音樂盒配襯絲絨首飾造型展覽；旁邊特設金色華麗版米奇與米妮的打卡亭，舞台牆身鋪滿金色珠片，場內提供朱古力道具供客人打卡用。

期間限定店特設3大限時禮遇：只要在會場購物消費，就會獲贈會場限定版米奇朱古力棒1支，每日限量派發100支，先到先得。如購物滿$200，憑單據可即時到打卡亭免費享有實體照片體驗。若消費滿$499，即送贈GODIVA G Pearls綜合朱古力豆1份，數量有限，送完即止。GODIVA朱古力大師更會駐場即席示範製作朱古力，大家可近距離觀賞。