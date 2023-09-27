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生活
2023-09-27 11:50:00

養生茶食譜｜蘋果肉桂茶、黃芪補茶等5款熱飲教學 秋冬必飲趕走手腳冰冷+流鼻水！

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養生茶食譜｜蘋果肉桂茶、黃芪補茶等5款熱飲教學 秋冬必飲趕走手腳冰冷+流鼻水！

養生茶食譜｜蘋果肉桂茶、黃芪補茶等5款熱飲教學 秋冬必飲趕走手腳冰冷+流鼻水！

秋冬天氣乾燥且多變，不少人都會出現手腳冰冷、鼻塞、鼻水狂流等問題，令人有秋冬多病的感覺。以下就教大家5款養生熱飲食譜，多喝可以舒緩相關病症，趕走秋冬不適！

清熱滋潤｜梨蜜水

秋冬天氣乾燥，起床時常有痰多乾咳的情況，這時候多飲用梨蜜水就可以調節身體。梨蜜水由梨、生薑和蜜糖泡製而成，梨生津滋潤 、清熱化痰的作用，再配合温和醒脾的生薑，不但可平衡梨的寒涼，還可以暖和身體，而蜜糖亦有潤燥的作用，更可減低生薑的刺激，整個配搭十分均勻，特別適合秋冬飲用。

梨蜜水材料：梨2000g／生薑200g／蜜糖 適量 

梨蜜水做法

1.先將生薑洗淨，然後去皮切絲再榨汁備用。

2.將梨洗淨去核，然後榨汁備用。

3.將榨好的梨汁、生薑汁和蜜糖一起放入鍋中，然後攪拌均勻。

4.用大火熬煮15分鐘後，以過濾網過走殘渣，再用小火熬煮至粘稠狀

5.熄火待冷卻後裝瓶冷藏保存，每次飲用時倒出2湯匙，加入適量水攪拌均勻即可。

煮好後沖水飲用即可。 製作後建議密封冷藏保存。 配方温和，小朋友也可安心飲用。
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告別鼻塞｜葛根辛夷花茶

天氣乾燥除了有痰多咳嗽的問題，鼻塞、鼻水狂流等問題亦是不少人的煩惱，而葛根和辛夷花都具有驅散風寒，幫助肺 氣恢復順暢運行的功效，有效減輕鼻塞症狀，令鼻腔保持暢通，因此可飲用葛根辛夷花茶改善問題。不過需注意每日的飲用量要控制在600mL以內，以免令身體攝取過量，適得其反。

葛根辛夷花茶材料：葛根 6g／辛夷花 2g／紫蘇葉 6g

葛根辛夷花茶做法

1.把所有的藥材洗乾淨備用。

2.將藥材放入杯中，用熱水燜泡至變深色即可。

將藥材用熱水燜泡即可。 可以按照自己的狀況配合其他藥材使用。 一天的飲用量需要控制在600mL內。

舒緩經痛｜蘋果肉桂茶

不少女性都有經痛的困擾，而在冬天的時候要更會因為宮寒而變得更加嚴重，建議可飲用酸甜温和的蘋果肉桂茶調理。蘋果具有滋養的作用，配合温性的肉桂，可以令整體更加温和。而且紅茶性溫，具有暖胃的功效，可以幫助身體調和經痛的不適。

蘋果肉桂茶材料： 蘋果 1個／肉桂3g／紅茶茶包  1個／黃糖15g

蘋果肉桂茶做法

1.蘋果去皮切小，與黃糖一起放入鍋中。

2.以中小火翻炒6分鐘。

3.當蘋果變成焦糖色，乾燥至沒有液體狀時便加入400mL清水，再和肉桂煮開。

4.放入紅茶茶包，浸入鍋中上下5次即可。

蘋果肉桂茶可以舒緩宮寒問題。 建議盡量把蘋果切薄。 作為日常飲品飲用也屬不錯的選擇。

增強抵抗力｜黃芪補茶

天氣寒冷容易令寒氣入侵身體，需要增強抵抗力以防止生病，而黃芪就具有補氣的作用，可以令身體快速調整至應對病毒入侵的最佳狀態，再配合補脾胃的白朮和防護作用的防風，身體就可處於抵抗力滿滿的狀態，防止病毒入侵。

黃芪補茶材料：黃芪4g／白朮4g／防風 2g

黃芪補茶做法

1.用500mL左右的滾水燜泡即可。

黃芪補茶有助增強抵抗力。 黃芪具有補氣健脾的作用。 不想自己配搭的話，可以直接買含有黃芪和白朮的茶包。

改善手腳冰冷｜養生奶茶

手腳冰冷屬不少人在冬天的困擾，而肉桂、紅茶都具有暖和身體的作用，不但可以改善手腳冰冷，而且還有治療宮寒腹痛的作用。再加入牛奶沖泡成奶茶，不但可以鎮靜安神，而且還有滋陰的作用。在養生奶茶中還可加入適量滋陰水果，例如雪梨、蘋果、石榴等，令奶茶變得更好喝之外，還能加強滋陰的功效，有助應對秋冬的乾燥。

養生奶茶材料：牛奶100mL／紅茶3g／肉桂3g／滋陰水果 適量／蜜糖 適量

養生奶茶做法

1.將紅茶放入100mL的滾水中沖泡3分鐘。

2.把水果洗淨切片。

3.在沖好的紅茶裡加入肉桂、牛奶、水果片和蜜糖，然後攪拌均勻即可。

在家也可自製奶茶飲用。 可以使用紅茶包代替茶葉。 暖胃之餘還可改善手腳冰冷問題。
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