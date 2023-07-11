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2023-07-11 21:22:43

香港兒童國際電影節開鑼 大使陳慧琳分享為兒子揀戲心得

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Kelly擔任電影節大使。

Kelly擔任電影節大使。

香港兒童國際電影節暨KIFF嘉年華今年邀請了陳慧琳(Kelly)擔任電影節大使及小薯茄童童為嘉年華大使，兩位連同一眾主禮嘉賓早前假ELEMENTS圓方啟動年度盛事，為電影節揭開序幕。

攝：蘇文傑 文：袁雅婷

精選11部電影 超過30場放映

第七屆香港兒童國際電影節暨電影節KIFF嘉年華由本地非牟利組織3SPACE、高先電影有限公司主辦、圓方合辦，FWD富衛保險冠名贊助，電影節將於7月29日至8月6日在圓方PREMIERE ELEMENTS戲院及高先電影院舉行，而KIFF嘉年華將於年7月20日至9月3日在圓方舉行。本屆電影節精選了11部，來自世界各地的兒童電影及動畫，並安排公映逾30場，以迎合和照顧不同年齡層觀眾的觀影習慣，並幫助家長和孩子選擇合適的電影。

每場設「暢談電影映後分享會」

為了幫助小朋友了解和思考電影背後的意義，所有KIFF場次放映完畢後均設有15分鐘的暢談電影分享會。大會特邀一群本地資深電影、文化、教育界等人士，與一眾小朋友及青少年交流，提高他們對電影觀賞的興趣，養成思考與討論的習慣，達致啟智與教育效果。今屆的暢談電影分享會主講嘉賓包括《淪落人》金像獎最佳新導演陳小娟、《大藍湖》金像獎最佳新導演曾翠珊、電影《流水落花》導演賈勝楓、《留聲》演員陳宇琛與黃梓樂、電影《狂舞派》演員劉敬雯、著名創作人李敏及本土養殖創辦人林子龍。希望分享會增添親子間話題，成為彼此的溝通和了解橋樑；家長更透過電影向子女灌輸正確的價值觀和道理。

陳慧琳爆料 兒子因星爺愛上拍攝

電影節大使陳慧琳(Kelly)認為，今屆電影節的電影既有正面訊息，又有娛樂性，還特別推介加拿大兒童動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。Kelly指該片很有意義，「除了告訴孩子戰爭的禍害，同時用卡通手法帶他們進入奇幻世界，我覺得這樣才能吸引到小朋友的注意力。」

她更稱，看電影對小朋友及親子關係均有好處，首先可以讓孩子進入另一個世界，提升幻想力，學習不同語言；其次，一齣好電影會給孩子留下深刻印象，記得父母曾帶他看某齣戲，可能因而愛上電影並與家長討論。

談及兩個兒子喜愛的電影，Kelly笑言：「最近兒子喜歡看《少林足球》及《食神》，只要是星爺的電影他們都會坐定看，並由頭追到尾。看完《少林足球》後，哥哥更拿平板電腦出來拍攝廣告，要爸爸和弟弟功夫比武鬥搶產品，之後要我去錄製VO。」更因此引起大兒子拍攝的興趣，現在每天一家都要陪他拍攝，放工後還要陪他做戲、錄VO，所以很「辛苦」。

Kelly擔任電影節大使。 Kelly透露，因為小時候曾看《秋天的童話》而決定前往紐約讀書，感受一下當地的浪漫生活。 Kelly透露，因為小時候曾看《秋天的童話》而決定前往紐約讀書，感受一下當地的浪漫生活。

「我的第一部電影」系列

適合未曾到過電影院的2至5歲兒童觀看。影片放映期間，場館內的燈光和聲音將調整得柔和，讓小朋友更容易適應，並讓他們從大銀幕上輕鬆感受有趣的故事。

第七屆香港兒童國際電影節│德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》 第七屆香港兒童國際電影節│德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》 第七屆香港兒童國際電影節│德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》 第七屆香港兒童國際電影節│德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》 第七屆香港兒童國際電影節│德國插畫家羅陶蘇珊娜伯納暢銷童書系列動畫《壽星兔歷險記》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│中國卡通動畫《龜兔再跑 2023》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》 第七屆香港兒童國際電影節│日本卡通動畫《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》

「親子電影共賞」系列

適合6至11歲的兒童在父母的陪伴下觀看並討論，旨在加強親子之間的溝通，並分享、討論和學習。

第七屆香港兒童國際電影節│開幕電影，榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名《超能家族》。 第七屆香港兒童國際電影節│開幕電影，榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名《超能家族》。 第七屆香港兒童國際電影節│開幕電影，榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名《超能家族》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│香港救助兒童會呈獻的香港本土劇情片《留聲》。 第七屆香港兒童國際電影節│全新丹麥卡通動畫《艾倫的電波冒險》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│經典美國動畫《獅子王 (1994)》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│上屆墨西哥愛麗兒大獎最佳動畫長片《救蛋奇兵》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。 第七屆香港兒童國際電影節│大使之選加拿大動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。

「朋友仔去睇戲」系列

適合12至16歲的青少年和朋友一起觀看，除了享受歡樂時光，更鼓勵他們擴展思維空間，深入欣賞電影情節、結構和製作技巧。

第七屆香港兒童國際電影節│新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天后》。 第七屆香港兒童國際電影節│新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天后》。 第七屆香港兒童國際電影節│新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天后》。 第七屆香港兒童國際電影節│新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天后》。 第七屆香港兒童國際電影節│新鮮出爐榮獲德國柏林影展新生代兒童片單元最佳電影提名挪威兒童電影《狂舞小天后》。 第七屆香港兒童國際電影節│閉幕電影，改編自澳洲作家提姆溫頓同名小說電影《夢迴藍海》。

重開KIFF嘉年華

因疫情停辦了3年的KIFF嘉年華，今年終再次在圓方出現，KIFF吉祥物Upmud聯同插畫師鍾穎兒筆下La La Woodland裡的動物朋友們；在嘉年華中出現，除了可愛的影相打卡角落、有趣互動遊戲，當然還有小朋友引頸以待的KIFF SHORTS。嘉年華更於7月20日電影節開始前一周，為香港兒童國際電影節揭開序幕。

日期：7月20日至9月3日

地點：ELEMENTS圓方，水區

費用：免費

時間：早上11時至晚上8時 (星期一至五)
早上11時至晚上9時 (周末及公眾假期)

KIFF嘉年華

KIFF嘉年華

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