香港兒童國際電影節開鑼 大使陳慧琳分享為兒子揀戲心得

香港兒童國際電影節暨KIFF嘉年華今年邀請了陳慧琳(Kelly)擔任電影節大使及小薯茄童童為嘉年華大使，兩位連同一眾主禮嘉賓早前假ELEMENTS圓方啟動年度盛事，為電影節揭開序幕。

攝：蘇文傑 文：袁雅婷

精選11部電影 超過30場放映

第七屆香港兒童國際電影節暨電影節KIFF嘉年華由本地非牟利組織3SPACE、高先電影有限公司主辦、圓方合辦，FWD富衛保險冠名贊助，電影節將於7月29日至8月6日在圓方PREMIERE ELEMENTS戲院及高先電影院舉行，而KIFF嘉年華將於年7月20日至9月3日在圓方舉行。本屆電影節精選了11部，來自世界各地的兒童電影及動畫，並安排公映逾30場，以迎合和照顧不同年齡層觀眾的觀影習慣，並幫助家長和孩子選擇合適的電影。

每場設「暢談電影映後分享會」

為了幫助小朋友了解和思考電影背後的意義，所有KIFF場次放映完畢後均設有15分鐘的暢談電影分享會。大會特邀一群本地資深電影、文化、教育界等人士，與一眾小朋友及青少年交流，提高他們對電影觀賞的興趣，養成思考與討論的習慣，達致啟智與教育效果。今屆的暢談電影分享會主講嘉賓包括《淪落人》金像獎最佳新導演陳小娟、《大藍湖》金像獎最佳新導演曾翠珊、電影《流水落花》導演賈勝楓、《留聲》演員陳宇琛與黃梓樂、電影《狂舞派》演員劉敬雯、著名創作人李敏及本土養殖創辦人林子龍。希望分享會增添親子間話題，成為彼此的溝通和了解橋樑；家長更透過電影向子女灌輸正確的價值觀和道理。

陳慧琳爆料 兒子因星爺愛上拍攝

電影節大使陳慧琳(Kelly)認為，今屆電影節的電影既有正面訊息，又有娛樂性，還特別推介加拿大兒童動畫《多莉亞與阿勒頗公主》。Kelly指該片很有意義，「除了告訴孩子戰爭的禍害，同時用卡通手法帶他們進入奇幻世界，我覺得這樣才能吸引到小朋友的注意力。」

她更稱，看電影對小朋友及親子關係均有好處，首先可以讓孩子進入另一個世界，提升幻想力，學習不同語言；其次，一齣好電影會給孩子留下深刻印象，記得父母曾帶他看某齣戲，可能因而愛上電影並與家長討論。

談及兩個兒子喜愛的電影，Kelly笑言：「最近兒子喜歡看《少林足球》及《食神》，只要是星爺的電影他們都會坐定看，並由頭追到尾。看完《少林足球》後，哥哥更拿平板電腦出來拍攝廣告，要爸爸和弟弟功夫比武鬥搶產品，之後要我去錄製VO。」更因此引起大兒子拍攝的興趣，現在每天一家都要陪他拍攝，放工後還要陪他做戲、錄VO，所以很「辛苦」。