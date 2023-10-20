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生活
2023-10-20 19:48:00

香港夜繽紛丨希慎利園「WE OUTSIDE！」第二浪 白沙道化身戶外露營節 有藝文feel 亦有urban culture

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香港夜繽紛丨希慎利園「WE OUTSIDE！」第二浪 白沙道化身戶外露營節 有藝文feel 亦有urban culture

香港夜繽紛丨希慎利園「WE OUTSIDE！」第二浪 白沙道化身戶外露營節 有藝文feel 亦有urban culture

由希慎傾力策劃、利園協會全力支持的「WE OUTSIDE！」將會以全新姿態，於20231020日至23日晚間帶來第二浪的精彩活動。全新登場的「WE CHILL」以及升級重臨的「WE GROOVE」、「WE BALLERS」、「WE SURPRISE」四大活動，定能令各位樂而忘返。活動期間多間商鋪更會延長營業時段，將熱鬧氣氛延續至夜深，為訪客再次帶來驚喜處處、不一「夜」的利園區。

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於營地席下享受愜意盎然的藝文活動。 由10月20日至10月23日一連四晚，利園區白沙道將聯手i.t. blue block以Snow Peak營地用具將白沙道打造成露營營地。 速畫畫家及大會攝影師亦可大家留下最Chill一刻。 速畫畫家及大會攝影師亦可大家留下最Chill一刻。

首度登場！白沙道「WE OUTSIDE! WE CHILL
白沙道戶外露營節 藝文活動讓您享受最Chillax夜晚

1020日至1023日一連四晚，利園區白沙道將聯手i.t. blue blockSnow Peak營地用具將白沙道打造成露營營地，以山系型格帳篷及露營桌椅佈置，掛上具懷舊風調的戶外裝飾串燈，讓你於營地席下享受愜意盎然的藝文活動，速畫畫家及大會攝影師亦可大家留下最Chill一刻。追蹤利園IG @leegardenshk 更可把活動限定露營杯帶回家中。數量有限，送完即止。

升級重臨！#UrbanParkWE OUTSIDE! WE GROOVE
每晚7GMagazine召喚舞蹈音樂之魂 與你體驗獨特節拍動感Urban Culture

希慎近年大力支持多元文化發展，將利園區打造成新興潮流與傳統文藝的薈聚之地，營造充滿活力和創新的社區。為了讓大家以全新角度欣賞銅鑼灣夜色，希慎將會聯乘網絡潮流平台GMagazine在希慎廣場4#UrbanPark舉辦Urban Culture派對，誠意邀請各位賓客出席，讓大家感受狂歡氛圍。

升級重臨！希慎廣場5樓中庭「WE OUTSIDE! WE BALLERS
觀賞花式籃球表演 參加限定11籃球公開賽燃爆全場 隨時上陣揮灑籃球熱血

希慎廣場5樓中庭化身成的霓虹打卡籃球場，色彩繽紛的地板設計，結合潮流、前沿設計和運動三個領域的創意與美學，於月初登場後已經晉升為全港最值得打卡的室內籃球場。

啓超道「WE OUTSIDE! WE SURPRISE
鎖定利園IG 每晚7時快閃驚喜 多間人氣食店全力加持

參與白沙道大型戶外露營之前，利園區已為大家準備快閃驚喜，每晚7時起送上滋味小食！敬請鎖定利園IG的每日公布。

(資訊)

希慎廣場5樓中庭化身成的霓虹打卡籃球場。

希慎廣場5樓中庭化身成的霓虹打卡籃球場。

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