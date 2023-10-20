香港夜繽紛丨希慎利園「WE OUTSIDE！」第二浪 白沙道化身戶外露營節 有藝文feel 亦有urban culture

由希慎傾力策劃、利園協會全力支持的「WE OUTSIDE！」將會以全新姿態，於2023年10月20日至23日晚間帶來第二浪的精彩活動。全新登場的「WE CHILL」以及升級重臨的「WE GROOVE」、「WE BALLERS」、「WE SURPRISE」四大活動，定能令各位樂而忘返。活動期間多間商鋪更會延長營業時段，將熱鬧氣氛延續至夜深，為訪客再次帶來驚喜處處、不一「夜」的利園區。

首度登場！白沙道「 WE OUTSIDE! WE CHILL 」

白沙道戶外露營節 藝文活動讓您享受最 Chillax 夜晚

由10月20日至10月23日一連四晚，利園區白沙道將聯手i.t. blue block以Snow Peak營地用具將白沙道打造成露營營地，以山系型格帳篷及露營桌椅佈置，掛上具懷舊風調的戶外裝飾串燈，讓你於營地席下享受愜意盎然的藝文活動，速畫畫家及大會攝影師亦可大家留下最Chill一刻。追蹤利園IG @leegardenshk 更可把活動限定露營杯帶回家中。數量有限，送完即止。

升級重臨！ #UrbanPark 「 WE OUTSIDE! WE GROOVE 」

每晚 7 時 GMagazine 召喚舞蹈音樂之魂 與你體驗獨特節拍動感 Urban Culture

希慎近年大力支持多元文化發展，將利園區打造成新興潮流與傳統文藝的薈聚之地，營造充滿活力和創新的社區。為了讓大家以全新角度欣賞銅鑼灣夜色，希慎將會聯乘網絡潮流平台GMagazine在希慎廣場4樓#UrbanPark舉辦Urban Culture派對，誠意邀請各位賓客出席，讓大家感受狂歡氛圍。