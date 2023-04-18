香港學校│香港靈糧堂幼稚園 Happy Schoo教學多樣化

香港靈糧堂幼稚園在坊間以Happy School聞名，很多家長都慕名而來。之前因疫情停課，更有家長及學生表示，渴望盡快復課。究竟箇中有何吸引之處？ 圖：董立華 文：袁雅婷

教學特色兒童為本 香港靈糧堂幼稚園辦學超過50年，校長謝佩珊表示，「教養孩童，使我走當行的道，就是到老我也不偏離。這一直都是學校的辦學宗旨。」他們相信優質的教育就是建立在聖經基礎上的基督教教育，亦即是「愛的教育」，校方深信在愛的環境中薰陶成長的孩子，在長大之後，一定會成為樂觀積極、勇敢自信及充滿正能量的人。所以靈糧的課程以靈育核心，並以主題教學作為骨幹；高廣度教學法為經、方案教學為緯；及以遊戲為脈絡貫穿整個課程。正因每個小朋友都是可塑性極高的獨立個體，該校教學特色以「兒童為本」，很尊重兒童的成長定律，讓孩子在不同階段有合理合適的教育。 謝校長更表示，校方創設了一個充滿探索的環境，「造就創造性的孩子」，希望學生能從環境中學習。她舉例，當大家甫進入學校，就會看到一道彎彎曲曲的石牆，學校的走道頗長，所以在2009年擴建時，設計了一幅彎曲的牆身以提升趣味。牆上的磚都是特別訂造的，石牆可以有很多的變化，學校不時會更換一些小玩意，讓兒童自由探索。每道牆或梯級、每個角落，都包含刺激幼兒學習的元素，透過視覺和觸覺刺激孩子，從與環境的互動中潛而默化地學習。

遊戲中學習 她續指，作為學校，父母總想讓小朋友在輕鬆愉快的氛圍下，學習各樣知識和技能。因此靈糧堂提出「享受快樂的童年，是孩子的權利；而活在音樂的童年，是孩子的福氣」的使命，更設計了各有特色的課程讓小朋友在快樂中成長、在遊戲中學習。例如音體美的活動、自主遊戲、請聽我讀及校本自製教材等，並每天安排自由時間，用自由寫的方法，讓小朋友學習寫字，透過這些活動，令他們在不知不覺中掌握很多知識。還有主題布置和有意義的教學，促進了學生的好奇心、想像力、主動性和群性發展，使孩子愛上返學，為學習奠下重要基石。 此外，靈糧堂採用活動教學，鼓勵孩子多思考多提問。孩子透過各種活動自由探索，從操作和體驗中學習，因此他們愛求證、會從探索中去發現，以及愛和同學討論和分享，這對他們升讀小學乃至畢生的學習都有重大影響，這個在校友的回饋之中可以印證。

家校協力合作 謝校長最後補充，靈糧的家校關係特別好，家長經常戲說靈糧堂是全港最開放、透明度最高的學校，因為校方提供非常多機會，讓家長參與學校的活動，並使用許多渠道、電子通訊等，和家長保持緊密聯繫。家長每天可以參與自由時間和早午會，還有與童共樂、家長體驗日、故事爸媽，以及成為家長教師會委員或義工，策劃親子活動和為學校大型活動當義工。難怪有家長形容，能入讀靈糧堂不單是子女的福氣，也是家長的福氣，他們甚至改編校歌，「我在靈糧幼稚園度過快樂的中年」。家長很珍惜，也很享受和孩子一起上學的日子。

面試貼士：可抱輕鬆玩樂心情面試 謝校長透露，面試分兩個部分，第一部份是師生互動時間，第二部分是小組互動時間，老師會和小朋友唱歌或說故事，面試過程家長全程陪同。家長可持平常心態，不用給予任何壓力或預習，讓孩子在舒適安心的氛圍下自由發揮便可。由於孩子年紀小，學校不會進行任何的考核，家長應以隨和心態帶同孩子到學校，讓幼兒抱著輕鬆玩樂的心情面試。