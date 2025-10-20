香港社會企業挑戰賽亞軍Do Did Dust Food 豆渣升級為健康零食 推動環保飲食新概念

「不正常食物」研究所 Do Did Dust Food 由四位香港大學食品工業管理及市場學碩士畢業生李卓霖、杜敏瑤、黃芷晴、曾靖雅共同創辦。其中，豆渣食品的研發正是由兩位成員的畢業專題研究延伸而來。她們發現，將豆渣升級再造為食材不僅豐富營養，還能減少廚餘。因此，她們踏上了「豆脆」的研發之路，希望將創意轉化為實際成果。 豆渣是製作豆腐或豆漿時過濾出的副產品，富含膳食纖維與蛋白質。然而豆渣的含水量高達 85%，極易變質，其保存向來是個難題。因此，坊間一般對豆渣視為廚餘，其價值亦往往被忽視。Do Did Dust Food 借鑒日本技術的處理原理，透過加熱與乾燥程序延長豆渣的保存期限，並加入木薯粉等天然成分，成功將豆渣轉化為健康的非油炸小食「豆脆」。豆脆更不含香精、防腐劑及味精，為追求健康飲食的人士提供更多選擇。

升級「豆脆」：破解配方難題

創辦人李卓霖 Cherry 表示，豆渣處理標準與零食配方研發是製作豆脆的兩大挑戰。雖然香港對豆製品需求龐大，豆渣來源穩定，但不同來源的豆渣存在生熟不一的問題，團隊必須先建立統一的處理標準。在配方研發方面，她們經歷了無數次試驗，才找到能達到理想酥脆口感的最佳比例。經過持續改良，目前豆脆已升級至第三代配方。

豆脆自2024年7月推出以來，初期提供蝦味、蒜味與海苔味。隨著客源拓展，團隊察覺市場對口味多樣化的需求。為此，她們不斷積極研發，新增了不含五辛的素食口味（芫荽、芝麻），以及意式蕃茄、芝士和蔥味。近期更推出三款富有香港本土特色的風味：麻辣、港式咖哩與大排檔椒鹽口味，進一步滿足不同顧客的喜好。

從實驗室的畢業專題，到如今成為市場上別具特色的健康零食，Do Did Dust Food 團隊成功將看似無用的豆渣，轉化為創新、健康與環保並重的美味，為推動可持續發展注入新的可能。