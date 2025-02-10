香港藝術︱J-Rock大神SUGIZO偕樂隊SHAG來港 以龐克不妥協實驗態度演奏迷幻爵士樂

曾是日本兩大搖滾班霸LUNA SEA與X JAPAN擔任結他手的SUGIZO(杉原有音)，在日本涉谷系橫行的年代，他推出首張個人專輯《TRUTH？》，找來坂本龍一、Mick Karn等大師傅相助，令他突破J-Rock範疇，挑戰drum&bass、trip hop等曲風，打通搖滾與電音的血脈，另他名聲響遍國際。文：司徒旭傑 SUGIZO多年來就像一條變色龍，遊出不同的音樂風格與表演舞台，他率領的一隊實驗即興樂隊SHAG，就嘗試以punk(龐克)的態度詮釋jazz(爵士)、rock、funk等多元音樂風格，並融合turnTable、hip-hop、ambient和noise 等元素，打造出迷幻而自由的音樂體驗，突破風格與形式的界限。

SHAG自2000年代初成立以來，成員都是來自音樂界的璀璨之星，樂隊在2022年重組，推出震撼人心的首張專輯《THE PROTEST JAM》。這張專輯包含8首曲目，由SUGIZO精心製作，融合現場錄音與疊錄匠心，奏響自由、人權與和平的時代強音。

這一代的SHAG，成員有天才bass手KenKen、即興trumpet手類家心平、琴手別所和洋、新世代超絕技巧派鼓手松浦千昇、鬼才敲擊樂手Yoshiura Kenji，以及SUGIZO負責結他和小提琴，將Herbie Hancock、Electric Miles和Frank Zappa年代的jazz rock fusion華麗實驗樂風，於香港的舞台重現。以本地樂手關家傑(結他)、何卓彥(口琴)亦會聯同SHAG大jam特jam。

這場不容錯過的音樂狂歡，樂迷可感受SHAG，在迷幻音符中探尋靈魂深處的自由與激情，感受SHAG用punk的不妥協、psychedelic的曼妙，帶來一場光怪陸離的音樂盛宴。 SHAG live in hong kong 詳情： 日期： 4 月 26 日 ( 晚上 8 時 ) 地點：荃灣大會堂演奏廳 票價： $880/$680/$480/$280 查詢及購票： https://art-mate.net/doc/81262