熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-08-16 12:07:00

香港西餐｜5大懷舊港式鐵板西餐　飛鷹餐廳、莎樂美餐廳復古裝修　時光倒流80年代老香港！

分享：
飛鷹餐廳開業於1979年。網絡來源：instagram：rabbit_o

飛鷹餐廳開業於1979年。網絡來源：instagram：rabbit_o

adblk5

港式鐵板西餐是不少港人的兒時回憶，不但價錢貼地，而且鐵板上枱「滋滋聲」，香氣撲鼻，風味甚佳，你們又有多久沒有吃過呢？今次為大家精選5間港式鐵板西餐，一於和朋友去懷舊一下。

時光倒流－金鳳大餐廳

位於銅鑼灣和灣仔交界的金鳳大餐廳，招牌是買少見少的霓虹燈，裝修是70年代的西餐廳格局，高樓底、暗黃的牆身，晚上到訪充滿懷舊氣氛！必食招牌牛柳餐，牛柳香嫩，黑椒汁夠惹味，配上幼身薯條，非常滿足！

金鳳大餐廳

地址：灣仔謝斐道415-421號地舖

牛扒厚切又多汁。網絡來源：instagram： _sweetseesee 店內裝修多年不變。網絡來源：instagram：2bitter_n_sweet2

深水埗經典－飛鷹餐廳

飛鷹餐廳開業於1979年，店內裝修多年不變，尤其是復古格仔枱布，很有舊式鼓油西餐的感覺。紐西蘭西冷扒是招牌貨，牛扒厚切又多汁，套餐亦包括餐湯、餐包和餐飲，經濟實惠。

飛鷹餐廳

地址：深水埗荔枝角道256號

荃灣街坊扒房－莎樂美餐廳

相信荃灣街坊對莎樂美餐廳絕對不會陌生，莎地亞什扒套餐份量十足，有齊火腿、腸仔、雞扒、豬扒、大蝦及薯角等等，一定夠飽肚！除了各款鐵板扒餐外，周打魚湯同樣是來到這店必試的食品，魚湯濃郁，夾雜蔬菜，坊間少見。

莎樂美餐廳

地址：荃灣沙咀道294號地下

更多飲食資訊：

避風塘熟食中心｜漁光道街市隱世南乳豬手車仔麵 蝦子柚皮坊間少有！鴨脷洲加工海鮮臥虎藏龍

西灣河熟食中心｜愛秩序灣​​街市食正宗打冷　秘製煲仔飯帆立貝配料全港獨家！

駿業熟食市場｜觀塘熟食中心高質日本菜連姜濤都幫襯過！ 必食連登仔最愛香嫩燒雞！

旺角熟食市場｜特式咖喱農夫包/超滑嫩海南雞/妹記足料生滾粥

鵝頸熟食中心｜清真惠記/九記牛什/海記燒臘飯店/根記健康素食各有賣點

adblk6
舊式鼓油西餐。網絡來源：instagram：gan.juu

舊式鼓油西餐。網絡來源：instagram：gan.juu

灣仔老字號－波士頓餐廳

波士頓餐廳早於六十年代已經開業，伴隨區內不少人渡過重要節日。說到招牌產品，一定是令人印象深刻的火焰牛扒，早期會在客人枱上直接點火，將牛扒燒得焦香，客人亦會當為表演觀看，整個用餐體驗非常難忘。

波士頓餐廳

地址：灣仔盧押道3號地下

更多飲食資訊：

大埔墟街市熟食中心｜平民價錢泰國菜/超脆炸豬扒上海麵/煙韌客家糯米糍

跑馬地熟食中心｜黃泥涌食鮑魚　必試名人飯堂風沙雞+懷舊茶檔厚多士！

上環兩大熟食中心｜老字號推介 傳統潮州粿品/熱辣手工點心/爆餡蛋牛包

尖沙咀海防道熟食中心｜打工仔最愛：爽彈牛丸／瓦煲奶茶／秘製惹味豬扒／特濃沙嗲牛肉麵

士美菲路熟食中心｜街坊心水推介誠記沙嗲牛肉麵 酸菜魚、剁椒魚頭辣得有層次！

波士頓餐廳的招牌產品火焰牛扒。網絡來源：instagram：km_lee_hk

波士頓餐廳的招牌產品火焰牛扒。網絡來源：instagram：km_lee_hk

太子美味牛扒－大興餐廳

九龍區有不少懷舊扒房，大興餐廳是其中一間，招牌標榜「第尾牛扒」，令人不禁想一試味道到底是「第尾」還是「第一」！餐牌上眾多食品中，鐵板肉眼牛扒最受歡迎，牛味濃郁，口感軟嫩，不錯。另外羅宋湯亦不馬虎，內有牛肉塊，很足料。

大興餐廳(第尾牛扒) 

地址：太子西洋菜南街218-220號1樓

更多飲食資訊：

味美道來｜西環一人料理小店My own 後生仔創業日做14個鐘 賣日本家常美食 炙燒豚肉丼$68

味美道來｜銅鑼灣蛇王二店長花七位數開舖 招牌花膠蛇羹日賣200碗熟客大讚　自設臘味工場控制品質

味美道來｜港女賣正宗尼泊爾家傳餃子 醬汁香辣有層次

味美道來｜西環米芝蓮台菜　疫情下火鍋生意首當其衝　阿元來了老闆：香港像我第二個家

莎地亞什扒套餐份量十足。網絡來源：instagram：kfung_

莎地亞什扒套餐份量十足。網絡來源：instagram：kfung_

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 