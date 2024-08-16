香港西餐｜5大懷舊港式鐵板西餐　飛鷹餐廳、莎樂美餐廳復古裝修　時光倒流80年代老香港！

港式鐵板西餐是不少港人的兒時回憶，不但價錢貼地，而且鐵板上枱「滋滋聲」，香氣撲鼻，風味甚佳，你們又有多久沒有吃過呢？今次為大家精選5間港式鐵板西餐，一於和朋友去懷舊一下。

時光倒流－金鳳大餐廳

位於銅鑼灣和灣仔交界的金鳳大餐廳，招牌是買少見少的霓虹燈，裝修是70年代的西餐廳格局，高樓底、暗黃的牆身，晚上到訪充滿懷舊氣氛！必食招牌牛柳餐，牛柳香嫩，黑椒汁夠惹味，配上幼身薯條，非常滿足！

金鳳大餐廳

地址：灣仔謝斐道415-421號地舖