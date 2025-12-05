香港IKEA推限量瑞典肉丸鑰匙扣 yuu會員消費＋1000積分即換

香港IKEA由即日起推出「瑞典肉丸鑰匙扣」，以美食廊的招牌肉丸為主角，加上得意表情，可愛度爆燈！如果想入手「瑞典肉丸鑰匙扣」，yuu會員現凡於指定香港IKEA門市作任何消費，即可以1,000 yuu 積分換取一隻，數量有限，換完即止，大家一於把握機會！

指定門市消費＋1000 yuu積分即換

為答謝yuu會員多年來的支持，由即日起yuu會員只需憑當日於指定香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）任何消費的收據正本，親臨顧客服務部並出示獎賞兌換二維碼，即可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。

1.會員須於指定的香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）的顧客服務部，出示獎賞兌換二維碼及當日門市之任何消費的收據正本，方可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。

2.此獎賞兌換期限為即日至 2025 年 12 月 23 日，逾期將不設補發。

3.此獎賞兌換僅適用於指定的香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）。每間分店的獎賞數量有限，換完即止。

4.每個獎賞兌換二維碼只限使用一次。