熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-05 14:00:00

香港IKEA推限量瑞典肉丸鑰匙扣 yuu會員消費＋1000積分即換

分享：
香港IKEA推限量瑞典肉丸鑰匙扣 yuu會員消費＋1000積分即換

香港IKEA推限量瑞典肉丸鑰匙扣 yuu會員消費＋1000積分即換

香港IKEA由即日起推出「瑞典肉丸鑰匙扣」，以美食廊的招牌肉丸為主角，加上得意表情，可愛度爆燈！如果想入手「瑞典肉丸鑰匙扣」，yuu會員現凡於指定香港IKEA門市作任何消費，即可以1,000 yuu 積分換取一隻，數量有限，換完即止，大家一於把握機會！

香港IKEA由即日起推出「瑞典肉丸鑰匙扣」

指定門市消費＋1000 yuu積分即換

為答謝yuu會員多年來的支持，由即日起yuu會員只需憑當日於指定香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）任何消費的收據正本，親臨顧客服務部並出示獎賞兌換二維碼，即可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。 

1.會員須於指定的香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）的顧客服務部，出示獎賞兌換二維碼及當日門市之任何消費的收據正本，方可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。 
2.此獎賞兌換期限為即日至 2025 年 12 月 23 日，逾期將不設補發。 
3.此獎賞兌換僅適用於指定的香港 IKEA 門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）。每間分店的獎賞數量有限，換完即止。 
4.每個獎賞兌換二維碼只限使用一次。 

adblk5

IKEA 香港分店地址

銅鑼灣分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫 

九龍灣分店：九龍灣 MegaBox L4 

沙田分店：沙田 HomeSquare L6 

荃灣分店：荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 