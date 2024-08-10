鬼節2024｜農曆7月的6大衣著禁忌！ 全黑易招魂/黑白間條都唔著得？

七月十四盂蘭節俗稱鬼節，2024年鬼節的正日便在2024年8月18日。農曆7月1日鬼門關大開，除了需要注意平日的行為會否犯禁忌之外，原來穿搭都非常容易出事！以下為大家盤點鬼節6大穿搭禁忌，除了全黑、全紅等禁忌，原來黑白間條也不能穿！

7月14鬼節衣著禁忌｜全黑色 不少人都喜歡以黑色作為平日穿搭，不但易襯而且更顯瘦。但在農曆7月的時候就要避免穿黑色，因為黑色暗沉容易招來鬼魂，更會沾上黑氣及衰運。不想成為黑氣石，就要避免在農曆7月穿著全黑色。 7月14鬼節衣著禁忌｜全紅色 除了黑色之外，紅色也是鬼節的「禁忌之色」。相傳身穿紅衣死亡的人，死後會化身成厲鬼。如果在農曆7月穿著全紅色，容易被厲鬼誤以為是「同伴」，更有可能招來鬼差的追捕。

7月14鬼節衣著禁忌｜麻質衣服 近年非常流行麻質衣服，質地軟熟且百搭，成為不少女生衣櫃必備之物。不過麻質衣服通常在出現白事，奔喪的人會披麻戴孝，以示哀悼。在鬼門關大開之時穿上，有如殯喪一樣，可免避免。 7月14鬼節衣著禁忌｜黑白間條 鬼節連間條衫都唔著得？由於黑白間條通常都是代表犯人的衣著，因此在農曆7月時穿著可能令鬼差「牛頭馬面」誤會，以為你是犯人，將你的靈魂帶走！

7月14鬼節衣著禁忌｜露肩裝 相傳農曆7月會有很多色鬼在街上徘徊，專門戲弄穿著性感的女生，特別是露肩裝。鬼魂會想方法拍熄肩上的兩把火，吸走她們的精氣及香氣。雖然8月仍是夏天，但避免「中招」，女生們還是帶上披肩或外套吧！ 7月14鬼節衣著禁忌｜破洞衣服 除了露肩裝之外，鬼節也應避免穿著破洞衣服。因為遊魂野鬼的衣服同樣都是破破爛爛的，會被鬼魂誤認為同類，跟上自己就大事不妙。

鬼節常見問題 問：2024年鬼節是那一日？ 答：2024年鬼節正日便是8月18日（農曆七月十四）...詳情 問：7月14鬼節有甚麼禁忌？ 答：最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話...詳情 問：7月14鬼節可以出夜街嗎？ 答：臨近鬼節，八字較弱的人則需暫停夜間活動...詳情