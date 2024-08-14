農曆七月十四盂蘭節俗稱鬼節，有指農曆七月十五日鬼門關開，無主孤魂臨人間，接受世人布施。雖云「人不犯鬼，鬼不犯人」，但傳統禁忌仍需要守、有些禁地始終要避。尤其自覺近排人衰行路打倒褪，不想這個農曆七月遇到「朋友」，聽聽有多年與靈接觸經驗的小紅帽指點，細數本地十九區10個都市鬼傳說、10個盂蘭節禁忌。

小紅帽 溫馨提示鬼節 10 大 禁地 鬼節禁地1 達德小學紅衣女子「朋友」 1931年創校的元朗屏山達德小學，1988年停辦後荒廢至今，屢次傳出鬧鬼事件，更是不少港產鬼片的取景地。有傳當年不少元朗村民抵抗日軍時被殺，並且是亂葬崗，最恐怖學校四周被墳墓包圍。 把達德小學鬧鬼傳說推向高峰，是2011年時12名男女入來探靈，導致一女子發狂，多人看到一名紅衣長髮女「朋友」。 鬼節禁地2 太古廣場日軍團步操 金鐘太古廣場前身叫域多利兵房，有傳日軍曾在此審問戰犯。更傳出商場關門後，保安人員曾在閉路電視看見一隊隊日軍步操、四處巡邏；如廁時保安遇過水喉無故開關，以及灰濛一片人頭輪廓在鏡裡出現。 農曆七月禁忌｜鬼節外遊住酒店注意事項以防撞鬼 敲門幾多下都有學問！

鬼節禁地3 大埔松仔園猛鬼橋 有傳四十年代「猛鬼橋」發生不少交通事故。及至1955年8月8日鬼節前夕，一批小學師生和九廣鐵路員工親屬，因到橋底避雨，遇洪水被沖走，事後救援人員在橋底發現28具屍體。從此這裡不時傳出鬧鬼傳聞，不少駕車經過人士，都說遇到一班班學生的靈，「猛鬼橋」之名就此傳開，建議本月非必要，避免過橋。 鬼節禁地4 摩星嶺大頭怪嬰 摩星嶺要塞建於1906年，是英軍港島西防守總部，香港保衛戰時的重要據點。二戰淪陷後被日軍佔據，由於擁有碉堡建築群，不少war game迷愛在此開戰，卻傳出常遇到日軍與英軍打扮的「朋友」，又指營房內有大頭怪嬰，頭部為正常人的3倍，叫聲似豬不似人，非常恐怖。 農曆七月十四｜曾經有屈地站？！鬼節重溫油麻地紅衣少女等5個經典都市傳說

鬼節禁地9 雷生春 無頭 小孩 位於旺角的雷生春，是市區最聞名的鬧鬼大廈。樓高三層的雷生春，建於1931年，是九巴創辦人雷亮的大宅，至今逾九十多年歷史，據指家規勒令不准變賣或拆卸，八十年代家族後人遷出後，不時有人在深夜看見大宅上層燈火通明，更盛傳有無頭小孩在踢波，而腳下的不是皮球是人頭！ 鬼節禁地10 油街藝術中心 北角油街藝術中心，原址是香港政府物料供應處的倉庫，由於接近香港殯儀館，有傳曾用作暫存遺體。附近居民曾看見有鬼火在大廈窗戶飄盪，而對面大廈住戶入夜後望向空地，常看見一大群人聚集，斷續傳出怪聲，之後又突然消失，因此被街坊封為油街鬼屋。 鬼節｜農曆7月的6大衣著禁忌！ 全黑易招魂/黑白間條都唔著得？

農曆七月禁忌 每年農曆七月，小紅帽都會提醒身邊人，注意犯禁。 勿穿紅衣： 避免穿鮮豔衣著，和佩戴會發出聲響的飾物。

避免穿鮮豔衣著，和佩戴會發出聲響的飾物。 勿回頭： 在街上 聽到不熟悉的聲音在呼喚自己名字 ， 不 要 理會 及回頭。

太夜 燒街衣 ： 在 晚上9時前燒街衣 ，因為愈近午夜， 靈體力量較強 。

亂拍膊頭 ： 人有 三 把火 ， 頭頂 一 把 、兩 邊肩 膊各一 把，切勿亂拍人膊頭 。

夜攝： 避免 晚上拍照，以免 被「朋友 」 搶鏡在 相中出現。

坐港鐵尾班車 ： 港鐵 深藏地底， 尾班車 又多在凌晨陰氣最重時開出，隨時被朋 友 跟返屆企 。

吹口哨 ： 為免招惹，保持安靜 吧！

執 祭品 ： 路上 祭品 是 拜祭 靈 的供品，拿來吃或玩 易招 厄運。

筷子插碗 ： 吃飯插筷子在碗 裡， 像進行祭拜 ，會 引 靈 來 覓 食。

去墓地或遊山玩水 ： 七月屬天剋地沖的日子，上山下海 全部不宜， 墓地 就不用解釋。

鬼節常見問題 問：7月14鬼節有甚麼禁忌？ 答：最好謹言慎行，不但要忌說「鬼」字，也別不可胡亂說話...詳情 問：7月14鬼節可以出夜街嗎？ 答：臨近鬼節，八字較弱的人則需暫停夜間活動...詳情