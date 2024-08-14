農曆七月十四盂蘭節俗稱鬼節，有指農曆七月十五日鬼門關開，無主孤魂臨人間，接受世人布施。雖云「人不犯鬼，鬼不犯人」，但傳統禁忌仍需要守、有些禁地始終要避。尤其自覺近排人衰行路打倒褪，不想這個農曆七月遇到「朋友」，聽聽有多年與靈接觸經驗的小紅帽指點，細數本地十九區10個都市鬼傳說、10個盂蘭節禁忌。
小紅帽溫馨提示鬼節10大禁地
鬼節禁地1 達德小學紅衣女子「朋友」
1931年創校的元朗屏山達德小學，1988年停辦後荒廢至今，屢次傳出鬧鬼事件，更是不少港產鬼片的取景地。有傳當年不少元朗村民抵抗日軍時被殺，並且是亂葬崗，最恐怖學校四周被墳墓包圍。
把達德小學鬧鬼傳說推向高峰，是2011年時12名男女入來探靈，導致一女子發狂，多人看到一名紅衣長髮女「朋友」。
鬼節禁地2 太古廣場日軍團步操
金鐘太古廣場前身叫域多利兵房，有傳日軍曾在此審問戰犯。更傳出商場關門後，保安人員曾在閉路電視看見一隊隊日軍步操、四處巡邏；如廁時保安遇過水喉無故開關，以及灰濛一片人頭輪廓在鏡裡出現。
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鬼節禁地3 大埔松仔園猛鬼橋
有傳四十年代「猛鬼橋」發生不少交通事故。及至1955年8月8日鬼節前夕，一批小學師生和九廣鐵路員工親屬，因到橋底避雨，遇洪水被沖走，事後救援人員在橋底發現28具屍體。從此這裡不時傳出鬧鬼傳聞，不少駕車經過人士，都說遇到一班班學生的靈，「猛鬼橋」之名就此傳開，建議本月非必要，避免過橋。
鬼節禁地4 摩星嶺大頭怪嬰
摩星嶺要塞建於1906年，是英軍港島西防守總部，香港保衛戰時的重要據點。二戰淪陷後被日軍佔據，由於擁有碉堡建築群，不少war game迷愛在此開戰，卻傳出常遇到日軍與英軍打扮的「朋友」，又指營房內有大頭怪嬰，頭部為正常人的3倍，叫聲似豬不似人，非常恐怖。
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鬼節禁地5 西貢結界魔鬼三角
西貢結界故事始於2005年。休班反黑組探員丁利華，獨自行山時候曾到過所謂的魔鬼三角，結果不知所終，警方與市民曾動員逾2,000人搜索，至今未能找回這位探員。同年10月，任職公務員的袁志勇，與3名女童軍由西貢嶂山出發，行山途中失去聯絡，兩日後屍體被發現在老虎騎石一處密林。去到2016年，山友張善鵬亦曾在西貢結界失蹤4日，最後在沙灘遇見警察被尋回。有指這帶範圍曾是火山，蘊藏巨大磁鐵礦，釋出能量容易影響行山人士與「朋友」頻道接通，所以七月還是少來這裡較好。
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鬼節禁地6 赤柱美利樓怨念的「朋友」
逾170多年歷史的赤柱美利樓，在日軍佔領香港時，曾把這裡作為憲兵總部，傳聞當年曾在此嚴刑處決逾4,000名香港人，令此地積聚怨靈。二戰完結後，六十、七十年代港英政府曾把當時位於中環的美利樓作為差餉物業估價署的總部，開始經常傳出有靈異事件發生，包括在無人的辦公室傳出打字機聲、檔案無原因移動，更有不少人指親眼睇到「無頭鬼」等。雖然美利樓是打卡熱點，但農曆七月陰氣重，還是待入秋後才遊覽吧！
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鬼節禁地7 理工大學爬行小孩
香港理工大學所處位置，在日佔時期曾是亂葬崗。有指校內網球場及游泳池，曾被作為公眾殮房及出殯行殮的永別亭，故多年來經常傳出這裡鬧鬼。其中最聞名是校內教授年幼子在泳池遇溺亡，之後不少學生稱，在飯堂望出泳池會看見一名小孩在爬行，之後又突然消失，令到理大要在飯堂玻璃貼上磨砂膠紙，避免嚇親學生。
鬼節禁地8 港鐵彩虹站靈異事件
關於港鐵的靈異事件，最廣為流傳的就是月台擁有3條路軌的彩虹站，傳聞中間的一條路軌能通向鬼門關。
有指彩虹站興建時把鬼門關打開，令到列車經過此處時常發生故障，更出現職員身故事件。還傳過有長髮女子、長者在路軌步行進入隧道，在彩虹邨、坪石邨的居民間，還流傳各式各樣關於彩虹站發生的靈異故事。
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鬼節禁地9 雷生春無頭小孩
位於旺角的雷生春，是市區最聞名的鬧鬼大廈。樓高三層的雷生春，建於1931年，是九巴創辦人雷亮的大宅，至今逾九十多年歷史，據指家規勒令不准變賣或拆卸，八十年代家族後人遷出後，不時有人在深夜看見大宅上層燈火通明，更盛傳有無頭小孩在踢波，而腳下的不是皮球是人頭！
鬼節禁地10 油街藝術中心
北角油街藝術中心，原址是香港政府物料供應處的倉庫，由於接近香港殯儀館，有傳曾用作暫存遺體。附近居民曾看見有鬼火在大廈窗戶飄盪，而對面大廈住戶入夜後望向空地，常看見一大群人聚集，斷續傳出怪聲，之後又突然消失，因此被街坊封為油街鬼屋。
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農曆七月禁忌
每年農曆七月，小紅帽都會提醒身邊人，注意犯禁。
- 勿穿紅衣：避免穿鮮豔衣著，和佩戴會發出聲響的飾物。
- 勿回頭：在街上聽到不熟悉的聲音在呼喚自己名字，不要理會及回頭。
- 太夜燒街衣：在晚上9時前燒街衣，因為愈近午夜，靈體力量較強。
- 亂拍膊頭：人有三把火，頭頂一把、兩邊肩膊各一把，切勿亂拍人膊頭。
- 夜攝：避免晚上拍照，以免被「朋友」搶鏡在相中出現。
- 坐港鐵尾班車：港鐵深藏地底，尾班車又多在凌晨陰氣最重時開出，隨時被朋友跟返屆企。
- 吹口哨：為免招惹，保持安靜吧！
- 執祭品：路上祭品是拜祭靈的供品，拿來吃或玩易招厄運。
- 筷子插碗：吃飯插筷子在碗裡，像進行祭拜，會引靈來覓食。
- 去墓地或遊山玩水：七月屬天剋地沖的日子，上山下海全部不宜，墓地就不用解釋。