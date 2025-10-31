麵包食譜｜Pizza多士、芝士雞蛋三文治、法式多士等5種早餐下午茶美食

不少人想嘗試自己親自製作早餐、下午茶或宵夜。以下就為大家推薦5個麵包配搭食譜，除了午餐肉芝士雞蛋三文治之外，還有Pizza多士、法式多士等不同的麵包配搭，讓大家可以過一個「Good Morning」！

麵包食譜｜1.啖啖大滿足 Pizza多士 用方包製作Pizza多士吧！平日方包通常都用在三文治上，但其實除了三文治外，方包還可以製成各種料理，而Pizza就是其中一種！上方的配料還可任君選擇！如果家中沒有氣炸鍋的話，亦可用焗爐以180度焗15分鐘，效果一樣。而Pizza上方的配料亦可自由配搭，如果不喜歡薯仔的話可以使用其他代替，做法還會更簡單呢！ Pizza多士材料 方包；煙肉；蛋黃醬；番茄醬；薯仔；Mozzarella Cheese；洋蔥 Pizza多士材料做法 將薯仔切片，放入微波爐叮熱2分30秒。 方包上搽上蕃茄醬後，放上切好的洋蔥碎和Mozzarella Cheese ，再加上叮熱過的切片薯仔和煙肉。 在Pizza的最上方擠一圈蛋黃醬。 放入氣炸鍋中，180度加熱15分鐘即可。

麵包食譜｜2.重口味之選 大葱法包 平日吃法包的時候，通常都是配蒜蓉牛油，但其實以同樣都是重口味的大蔥和忌廉芝士都可以製作出美味的麵包料理，作為早餐亦十分方便。如果沒有氣炸鍋的話，同樣可用焗爐以180度焗10分鐘，效果同樣。建議選用的法包不要太大，這樣便可一次過在氣炸鍋中製作多個大葱法包。 大葱法包材料 大蔥；法包；煉奶 2茶匙；忌廉芝士 3茶匙；蛋黃醬 2茶匙；砂糖 0.5茶匙；鹽 0.5茶匙；牛油 大葱法包做法 將大蔥切絲，放在熱鑊裡加入牛油翻炒。 把炒過的大蔥與忌廉芝士、蛋黃醬、煉奶、砂糖和鹽拌勻，製成大葱醬。 將做好的大蔥醬放在法包。 放入氣炸鍋中，以180度加熱10分鐘即可。

麵包食譜｜3.減肥剋星 Nutella French Toast 朱古力法式多士 Nutella榛子朱古力醬和麵色一直都是天作之合，單純以白麵包搽上Nutella已經是不少懶人的選擇。這次就為大家推薦這款「減肥剋星」，以Nutella製作French Toast！愛甜之人絕對會喜歡，早上吃一份的話，直到下午都會元氣滿滿。製成後的Nutella French Toast還可配上不同的水果或果醬一同食用，建議配搭士多啤梨或香蕉，這些水果都與Nutella特別合襯！ 朱古力法式多士材料 方包 2片；Nutella醬（按喜好加入分量）；雞蛋 2隻；牛奶 50mL；砂糖 1茶匙；鹽 少許；牛油 1湯匙 朱古力法式多士做法 先取出一片方包，用匙羹在中間輕壓一個坑。 將Nutella醬塗抹在方包的坑上，再用另一片麵包蓋上。（注意不要塗抹出界） 在容器裡放入雞蛋、牛奶、鹽和砂糖，再將它們攪拌均勻。 把塗了Nutella醬的麵包放在蛋液中，把多士均勻裹丄蛋液。 在熱鑊上放上牛油，再將麵包放在鍋中烤至金黃色即可。

麵包食譜｜4.韓國同款－午餐肉芝士雞蛋三文治 說到早餐麵包食譜，又怎可以不提到三文治呢！這次就為大家推薦韓國同款的午餐肉芝士雞蛋三文治吧！成品切開後，中間的芝士會有拉絲效果！如果不喜歡加入醬汁的話，也可選擇不加。這款三文治酷似韓國有售的三文治，作為早餐一流！ 午餐肉芝士雞蛋三文治材料 方包 2片；午餐肉 2塊；雞蛋 2隻；Mozzarella Cheese 適量；車打芝士1片；牛油 2湯匙；番茄醬；蛋黃醬 午餐肉芝士雞蛋三文治做法 將牛油放在熱鑊鍋中融化，再將兩片方包放入鑊中，把正反面烤至金黃。 將午餐肉放入鑊中，把正反面烤一下。 將雞蛋打成蛋液，倒入平底鑊中，再放入Mozzarella Cheese和車打芝士，將雞蛋餅對折。 在烤好的麵包上放上以午餐肉>雞蛋餅>午餐肉為順序放好。 最後擠上喜歡的醬汁後，再以另一片麵包蓋上即可。