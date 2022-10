【不時更新】萬聖節2022│HALLOWEEN城中喪玩 + 暗黑料理推介

一年一度萬聖節即將來臨,喜歡Trick or treat和搞鬼美食的你,又是時候睇睇有乜玩!

萬聖節2022│ Aqua Restaurant Group 張保仔化身鬼魅之舟 食盡大館1樓 黑暗國度

Aqua Restaurant Group 餐飲集團推出一系列慶祝活動包括AQUA「Freak Party」萬聖節舞會Night Brunch、中環大館主題晚宴、胡同萬聖節特別版「丰味」早午餐和「張保仔」Haunted Harbour Cruise嘩鬼維港遊,當中「張保仔」將會一連三天推出「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊,化身陰森恐怖的鬼魅之舟,載著賓客沿著維港漆黑幽暗的黑暗水域航行。日落後,賓客將可在詭祕魅惑的音樂伴隨下,暢飲無限供應的美酒,在船上徹夜狂歡。航程由中環9號碼頭啟航,包括一杯免費的「Witch's Brew」雞尾酒或「 Vampire's Kiss」無酒精特飲。每位成人可另加$100暢享精選雞尾酒、意大利氣泡酒、葡萄酒、啤酒、汽水及果汁。

另外,走進活化古蹟前警察總部大館頂層,Cantina、The Chinese Library 及 The Dispensary已化身成充滿地獄氣息的黑暗國度。於10月29日(星期六),大家將可在「大館」品嘗「Dinner with the Devil」萬聖節晚宴,享受奢華的用餐體驗。在東翼,The Chinese Library 將會提供中式盛宴,每位定價$888;而位於西翼的Cantina則首次推出Night Brunch,精心呈獻多款意大利美食,更可無限暢飲Veuve Clicquot香檳,讓賓客沉醉在萬聖節的狂歡氣氛之中,套餐每位定價$988。

「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊

日期:10月29至31日(星期六至一)

時間:傍晚5時30分,6時30分及7時30分

(每小時一班)

登船地點:中環九號公眾碼頭

價錢:成人每位$400/小童每位$300

訂票:https://aqualuna.asiapay.com/cart/Halloweencruise2022

「張保仔」

電話:2116 8821 | 網址:www.aqualuna.com.hk | FB & IG @aqualunahk

活動詳情:https://aqualuna.asiapay.com/cart/Halloweencruise2022

Cantina、The Chinese Library 及 The Dispensary

中環荷李活道10號「大館」1座1樓│2848 3088 | IG @ thedispensaryhk

購票詳情:

https://www.sevenrooms.com/events/cantinahk

https://bit.ly/DinnerwiththeDevilHalloweenParty