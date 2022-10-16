【不時更新】萬聖節2022│HALLOWEEN城中喪玩 + 暗黑料理推介

萬聖節2022│Aqua Restaurant Group 張保仔化身鬼魅之舟 食盡大館1樓黑暗國度

一年一度萬聖節即將來臨，喜歡Trick or treat和搞鬼美食的你，又是時候睇睇有乜玩！ 萬聖節2022│ Aqua Restaurant Group 張保仔化身鬼魅之舟 食盡大館1樓 黑暗國度 Aqua Restaurant Group 餐飲集團推出一系列慶祝活動包括AQUA「Freak Party」萬聖節舞會Night Brunch、中環大館主題晚宴、胡同萬聖節特別版「丰味」早午餐和「張保仔」Haunted Harbour Cruise嘩鬼維港遊，當中「張保仔」將會一連三天推出「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊，化身陰森恐怖的鬼魅之舟，載著賓客沿著維港漆黑幽暗的黑暗水域航行。日落後，賓客將可在詭祕魅惑的音樂伴隨下，暢飲無限供應的美酒，在船上徹夜狂歡。航程由中環9號碼頭啟航，包括一杯免費的「Witch's Brew」雞尾酒或「 Vampire's Kiss」無酒精特飲。每位成人可另加$100暢享精選雞尾酒、意大利氣泡酒、葡萄酒、啤酒、汽水及果汁。 另外，走進活化古蹟前警察總部大館頂層，Cantina、The Chinese Library 及 The Dispensary已化身成充滿地獄氣息的黑暗國度。於10月29日（星期六），大家將可在「大館」品嘗「Dinner with the Devil」萬聖節晚宴，享受奢華的用餐體驗。在東翼，The Chinese Library 將會提供中式盛宴，每位定價$888；而位於西翼的Cantina則首次推出Night Brunch，精心呈獻多款意大利美食，更可無限暢飲Veuve Clicquot香檳，讓賓客沉醉在萬聖節的狂歡氣氛之中，套餐每位定價$988。 「Haunted Harbour Cruise」嘩鬼維港遊 日期：10月29至31日（星期六至一） 時間：傍晚5時30分，6時30分及7時30分 （每小時一班） 登船地點：中環九號公眾碼頭 價錢：成人每位$400/小童每位$300 訂票：https://aqualuna.asiapay.com/cart/Halloweencruise2022 「張保仔」 電話：2116 8821 | 網址：www.aqualuna.com.hk | FB & IG @aqualunahk

活動詳情：https://aqualuna.asiapay.com/cart/Halloweencruise2022 Cantina、The Chinese Library 及 The Dispensary 中環荷李活道10號「大館」1座1樓│2848 3088 | IG @ thedispensaryhk 購票詳情： https://www.sevenrooms.com/events/cantinahk https://bit.ly/DinnerwiththeDevilHalloweenParty

萬聖節2022│Amelia Hong Kong嘩鬼巴斯克焦香芝士蛋糕 可愛馬卡龍 想在這個特別節日為身邊的親朋好友送上點點心意？Amelia Hong Kong 推出兩款充滿濃厚節日氣息的萬聖節限定食品，當中包括鬼馬萬聖 節馬卡龍禮盒及嘩鬼巴斯克焦香芝士蛋糕。馬卡龍作為Amelia Hong Kong人氣名物，向來以多款不同口味的馬卡龍迷倒女士們，適逢萬聖節，特別換上全新驚喜造型，鬼馬萬聖節馬卡龍每盒9件裝，配以3 款不同的口味；巴斯克焦香芝士蛋糕在萬聖節期間附送限量版蛋糕插牌，化身嘩鬼巴斯克焦香芝士蛋糕。萬聖節限定禮品由即日起至10月31日可前往 Amelia Hong Kong或於網上商店 https://www.festivelove.net/訂購，10月24日或之前訂購即可享早鳥價優惠，數量有限，售完即止。 尖沙咀海港城海運大廈 G/F OTG63舖│3705 1983

萬聖節2022│港島香格里拉 有趣互動 南瓜田園派對 港島香格里拉位於56層的空中花園和維港廳將於10月25日至31日化身成「哈洛先生的南瓜田園派對」：那裏曾是收獲南瓜最豐富的田園，但不幸地被下了咒語，只有當1,031位孩子前來田園參加遊戲，把快樂及歡笑帶回田園，哈洛先生才能解咒。孩子們將可踏上這個生動的故事旅程，其中設有各項繽紛有趣的互動遊戲及滋味小食及飲品，讓他們樂在其中，包括 南瓜先生稻草滑梯、擊倒怪獸游戲、迷你牛仔抛環競賽及南瓜田園大豐收等，更可在手工藝攤位雕製南瓜燈籠，讓一家大小盡情投入萬聖節氣氛。想要挑戰膽量的賓客亦可參加萬聖節主題的密室逃脫遊戲，限時解謎，緊張刺激。 體驗套票價格為$598，已包括一位成人及一位小童連南瓜一顆（適用於南瓜雕刻工作坊）。額外每位成人收費為$289及小童為$189。 入場券將由10月6日起於香格里拉精品店https://bit.ly/3BSACFy預售。

港島香格里拉 有趣互動南瓜田園派對

萬聖節2022│ JAJA Pink-O-Ween 粉紅萬聖節派對晚宴 灣仔素食時尚熱點JAJA，今個10月同樣以標誌時尚粉色為主調，餐廳內布置了調皮有趣的主題裝飾，為萬聖節增添甜美歡樂氛圍，更推出一系列Pink-O-Ween主題單點美食及飲品，於10月29日（星期六）晚上首度舉行粉色主題萬聖節晚宴派對，令各位素食及非素食者均能盡情玩樂，主題套餐包括4道菜主題套餐，包括長生不「腦」沙律、殺人狂肉丸、食腦湯等，主菜四選一包括失樂園薄餅、瘋狂肉漿寬條麵、怪誕南瓜飯、怪獸漢堡，並包括3小時無限暢飲精選飲料及自助甜品區；活動包括Trick-or-Treat 大派糖果、星級塔羅牌占卜、特色萬聖節臉部彩繪、怪異可愛影相區，讓各位投入「驚」喜連連的派對當中，感受與別不同的狂歡之旅！ Pink-O-Ween粉紅萬聖節派對晚宴 10月29日（星期六）│晚上7時至10時 收費：成人門票為每位$680+10% (最少2人或以上) | 小童12歲或下每位$510+10% Eventbrite預購網站: https://bit.ly/3fnZxYX

萬聖節2022│龍島趣怪 限定禮盒 為盛大迎接10月的萬聖節，龍島今年特別精心打造兩款趣怪的萬聖節期間限定禮盒，集齊多款造型俏皮又可愛的朱古力、曲奇及全新登場的蛋白餅，陪伴大家於節慶中一同Trick or Treat，盡情狂歡！萬聖節期間限定禮盒即日起於全線龍島分店正式發售。

南瓜派對朱古力禮盒 (6件裝)，6角形包裝的朱古力禮盒，以詭趣小南瓜為主題，橙與黑的配搭，充滿萬聖節的神秘魅力，集合共6款龍島經典及節日限定手工朱古力；嘩鬼來襲雜錦禮盒 (8件裝)，立體造型、充滿玩味的「嘩鬼來襲雜錦禮盒」，設計創新又搞鬼，內有4款充滿萬聖節氣氛的曲奇，齊集科學怪人、三眼小鬼、骷髏頭、木乃伊、黑夜小鬼及詭趣南瓜，與大家齊齊狂歡！

萬聖節2022│Marks & Spencer 必買詭異亮燈 酥餅小屋 多款HALLOWEEN裝飾品 踏入10月，Marks & Spencer的搞鬼零食與飾品又出籠！今年必入手的產品多的是，經典的鐵罐英式奶油酥餅小屋，它凡於節日以不同主題現身，今年就化身能亮燈的古老房子，晚上必帶來詭異氣氛；另有絕不能錯過、一咬就滿口血漿(覆盆子漿)的眼球軟糖、酸沙蜘蛛造型糖、果汁毛毛蟲糖、mball朱古力棒及不同大小的手雕南瓜燈等。由即日起至10月31日，凡購買精選萬聖節產品即可享買3送1優惠。

萬聖節2022│IKEA嚇死人綠咒指雙蟲乳酪 抵食黑色竹炭熱狗套餐 為了讓大家盡情投入光怪陸離的節日氣氛，IKEA美食站特意推出一系列玩味十足的搞怪美食，全新香港限定萬聖節綠咒指雙蟲乳酪造型夠晒驚嚇，竹炭乳酪配上綠色手指形狀餅乾條，化身「綠咒指」，猶如看見魔女於眼前施展邪惡魔法；再加上雙蟲橡皮糖，相貌趣怪；另外，今年港澳美食站亦將繼續供應珍寶芝士雞肉醬竹炭熱狗，灰黑色的竹炭熱狗包搭配熱狗腸，賣相充滿黑色神秘氣氛。再於熱狗上淋上惹味邪惡的芝士雞肉醬，香氣十足，濃郁芝士讓人胃口大開，只需加$4更可無限添飲汽水。

萬聖節2022│Zuma狂歡及夜食 頂級日本菜 派對 今個萬聖節，時尚日本居酒屋 Zuma 將會變成奇異怪誕的仙境，保證為各位帶來狂熱興奮的晚上。跟隨我們步入這個精心為你打造的仙境吧！萬聖節派對將於10月29日（星期六）晚上 9 時至午夜 12 時，於 Zuma 酒廊及酒吧舉行，各位賓客可於當晚享用2杯鷄尾酒、無限量暢飲Veuve Clicquot香檳、啤酒及汽水。現場 DJ、表演及更多驚喜正等候著各位；另也特別打造萬聖節Yashoku夜食派對，可無限量享用多款Zuma的頂級日本菜式外，同樣可於席間無限量暢飲 Veuve Clicquot 香檳、清酒、啤酒及汽水，價格已包含萬聖節派對門票，而當晚享用單點晚餐的客人，更可以每位$450的優惠價預購萬聖節派對門票，繼續渡過精彩一夜。不過提提大家，餐廳範圍設有整潔優雅的穿著要求，當晚不可穿著萬聖節服飾。 Zuma 萬聖節派對 10月29日星期六│Zuma酒廊及酒吧(6樓)│晚上9時至午夜12時 票價│單點晚餐及預購門票$450 ( 單點晚餐最低消費$800 ) 派對預購門票│$680 ( 數量有限 ) 派對普通門票$780 Yashoku夜食派對及門票 $1,688 購票詳情: https://www.ticketflap.com/zumahalloween2022 Zuma 香港中環皇后大道中15 號置地廣場5及6樓 3657 6388 網址：www.zumarestaurant.co