「大喜屋」集團放題勢力再發圍！全新副線「極.大瀛喜」7月殺入荃灣廣場

雖然結業潮不斷，但放題店熱潮依然不死！與「千海水產」、「大喜屋」、「殿大喜屋」、「極尚大喜屋」、「牛站」同集團的日本料理放題店「極尚大瀛喜」，事隔八年，即將於7月中旬開設全新副線「極.大瀛喜」，進駐荃灣廣場。

新副線主打精緻壽司

「大喜屋」集團每個品牌放題店的定位、出品及賣點各有不同，「極尚大瀛喜」走平民大眾化放題路線，在旺角、觀塘、元朗均有分店。以旺角店為例，成人最平$238起可任食鐵板鵝肝、磯煮鮑魚、海膽手卷、金槍魚腩壽司、鹽燒牛舌、壽喜燒牛肉鍋、法式香草燒羊鞍等，也混雜少許非日食如川味蒸蠔、燒乳鴿、鮑汁花膠、麻辣小龍蝦、點心、榴槤等，這些出品記者也曾在「千海水產」九龍灣店見過。

據知全新副線「極.大瀛喜」荃灣廣場新舖過萬呎，出品有別於「極尚大瀛喜」，會主打精緻壽司、新鮮刺身、融合傳統與創新的日式料理。荃灣子民又多一個放題熱點！

