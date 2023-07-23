《滾石》票選K-Pop史上100強 BLACKPINK BTS NewJeans三甲不入 第一位是……(附頭10位偉大K-Pop MV)

美國音樂雜誌《Rolling Stone》，本月20日發表了一篇名為「史上最偉大的100首K- Pop歌曲」(The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music)的文章，找來美韓兩國的音樂記者與樂評人，經過票選和討論，選出100首影響深遠的K-Pop歌曲，而歌曲的出版時間，由1920年代日治時期覆蓋至現代，樂迷現在熟悉的BLACKPINK、BTS、NewJeans竟然三甲不入。
多位樂評人及媒體的心水10大K- Pop歌曲：
▼第10位是Wonder Girls的《Tell Me》(2007年推出)▼
▼第9位是徐太志和孩子們(SeoTaiji and Boys)的《I Know》(난 알아요)，YG老闆梁玄錫在隊中擔任伴舞(1992年推出)▼
▼第8位是2NE1的《I Am the Best》(2011年推出)▼
▼第7位是BIGBANG的《Haru Haru》(2008年推出)▼
▼第6位是 BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》(2018年推出)▼
▼第5位是韓國歌神(「國民歌手」)趙容弼的《短髮》(단발머리，1980年推出)，譚詠麟曾把此曲改篇成《火美人》▼
▼第4位是BTS的《Spring Day》(봄날)(2017年推出)▼
▼第3位是IU的《Good Day》(2010年推出)▼
▼第2位是H.O.T.《Candy》(1996年推出)▼
▼第1位是少女時代《Gee》(2009年推出)▼
近20年作品佔大多數
從10大或100大的入選名單來看，近20年推出的歌曲及當紅偶像團體均入圍榜單，如Wonder Girls、Red Velvet、TWICE、SHINee、GFRIEND、Mamamoo、Zion.T、NCT 127、EXO、ITZY及GOT 7等，證明K- Pop音樂近20年發展愈趨成熟，已貼近歐美水平，現在正是他們的豐收期。
3組單位兩曲入選百大
而這個榜單最早推出的歌曲，是1926年尹心悳(Yun Sim-Deok)的《死亡讚歌》(The Hymn of Death) 第57位，新人中最好成績是NewJeans，去年推出的《Ditto》，排第19位。百大榜中能有兩首歌曲入選的，則有少女時代的《Gee》第1位、《 Into The New World》(다시 만난 세계)第33位，BIGBANG的《Haru Haru》第7位、《Bang Bang Bang》第66位；BTS的《Spring Day》(봄날)第4位、《I Need U》第52位。而當年紅遍亞洲的Rain及BoA，前者憑《Rainism》排第36位，BoA的《No.1》則排第18位，PSY的《江南Style》則排第33位。