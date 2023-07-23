《滾石》票選K-Pop史上100強 BLACKPINK BTS NewJeans三甲不入 第一位是……(附頭10位偉大K-Pop MV)

美國音樂雜誌《Rolling Stone》，本月20日發表了一篇名為「史上最偉大的100首K- Pop歌曲」(The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music)的文章，找來美韓兩國的音樂記者與樂評人，經過票選和討論，選出100首影響深遠的K-Pop歌曲，而歌曲的出版時間，由1920年代日治時期覆蓋至現代，樂迷現在熟悉的BLACKPINK、BTS、NewJeans竟然三甲不入。 多位樂評人及媒體的心水10大K- Pop歌曲： ▼第10位是Wonder Girls的《Tell Me》(2007年推出)▼

▼第9位是徐太志和孩子們(SeoTaiji and Boys)的《I Know》( 난 알아요 ) ，YG老闆梁玄錫在隊中擔任伴舞(1992年推出)▼

▼第8位是2NE1的《I Am the Best》(2011年推出)▼

▼第7位是BIGBANG的《Haru Haru》(2008年推出)▼

▼第6位是 BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》(2018年推出)▼

▼第5位是韓國歌神( ‎ 「國民歌手」 ) 趙容弼的《短髮》( 단발머리，1980年推出)，譚詠麟曾把此曲改篇成《火美人》▼

▼第4位是BTS的《 Spring Day 》( 봄날 )(2017 年 推出)▼

▼第3位是IU的《Good Day》(2010年推出)▼

▼第2位是H.O.T.《Candy》(1996年推出)▼

▼第1位是少女時代《Gee》(2009年推出)▼

近20年作品佔大多數 從10大或100大的入選名單來看，近20年推出的歌曲及當紅偶像團體均入圍榜單，如Wonder Girls、Red Velvet、TWICE、SHINee、GFRIEND、Mamamoo、Zion.T、NCT 127、EXO、ITZY及GOT 7等，證明K- Pop音樂近20年發展愈趨成熟，已貼近歐美水平，現在正是他們的豐收期。