《滾石》票選K-Pop史上100強 BLACKPINK BTS NewJeans三甲不入 第一位是……(附頭10位偉大K-Pop MV)

美國音樂雜誌《Rolling Stone》,本月20日發表了一篇名為「史上最偉大的100首K- Pop歌曲」(The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music)的文章,找來美韓兩國的音樂記者與樂評人,經過票選和討論,選出100首影響深遠的K-Pop歌曲,而歌曲的出版時間,由1920年代日治時期覆蓋至現代,樂迷現在熟悉的BLACKPINK、BTS、NewJeans竟然三甲不入。

▼第9位是徐太志和孩子們(SeoTaiji and Boys)的《I Know》( 난 알아요 ) ,YG老闆梁玄錫在隊中擔任伴舞(1992年推出)▼

▼第8位是2NE1的《I Am the Best》(2011年推出)▼

▼第7位是BIGBANG的《Haru Haru》(2008年推出)▼

▼第6位是 BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》(2018年推出)▼

▼第5位是韓國歌神( ‎ 「國民歌手」 ) 趙容弼的《短髮》( 단발머리,1980年推出),譚詠麟曾把此曲改篇成《火美人》▼

▼第4位是BTS的《 Spring Day 》( 봄날 )(2017 年 推出)▼

▼第3位是IU的《Good Day》(2010年推出)▼

▼第2位是H.O.T.《Candy》(1996年推出)▼

▼第1位是少女時代《Gee》(2009年推出)▼

3 組單位兩曲入選百大

而這個榜單最早推出的歌曲,是1926年尹心悳(Yun Sim-Deok)的《死亡讚歌》(The Hymn of Death) 第57位,新人中最好成績是NewJeans,去年推出的《Ditto》,排第19位。百大榜中能有兩首歌曲入選的,則有少女時代的《Gee》第1位、《 Into The New World》(다시 만난 세계)第33位,BIGBANG的《Haru Haru》第7位、《Bang Bang Bang》第66位;BTS的《Spring Day》(봄날)第4位、《I Need U》第52位。而當年紅遍亞洲的Rain及BoA,前者憑《Rainism》排第36位,BoA的《No.1》則排第18位,PSY的《江南Style》則排第33位。