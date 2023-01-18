「紅」運當頭美妝推介 為新一年帶來好意頭與好氣息

農曆新年將至，相信不少女生都為新年打扮作最後衝刺，買新衫之餘也不少忘記照顧好肌膚，除了各大美妝品牌的兔年限定包裝，亦可以入手紅色護膚品，喜氣之餘也非常好意頭，同時為肌膚帶來好氣息，無論是送人或自用都十分合適！

新年美妝推介｜ MZ SKIN 維他命賦活滋養面膜 $1,080/5 片

富含維他命的紅色面膜含有舒緩抗氧及美白成分，強效美白因子令膚色煥然一新，同時刺激皮膚細胞更新，解決年老色斑、暗淡膚色以及曬斑和瑕疵，可減少肌膚炎症、改善膚況及帶來光澤，非常適合在化妝前使用或作激光後的鎮靜治療。