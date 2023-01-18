「紅」運當頭美妝推介 為新一年帶來好意頭與好氣息

農曆新年將至，相信不少女生都為新年打扮作最後衝刺，買新衫之餘也不少忘記照顧好肌膚，除了各大美妝品牌的兔年限定包裝，亦可以入手紅色護膚品，喜氣之餘也非常好意頭，同時為肌膚帶來好氣息，無論是送人或自用都十分合適！
新年美妝推介｜MZ SKIN 維他命賦活滋養面膜 $1,080/5片
富含維他命的紅色面膜含有舒緩抗氧及美白成分，強效美白因子令膚色煥然一新，同時刺激皮膚細胞更新，解決年老色斑、暗淡膚色以及曬斑和瑕疵，可減少肌膚炎症、改善膚況及帶來光澤，非常適合在化妝前使用或作激光後的鎮靜治療。
新年美妝推介｜mtm labo 新春限定套裝–賀 $3,888 (總值$4,880)
集合整個「量膚定制」靈芝養膚系列：面膜(61g)密集修護，針對彈性緊致；面霜(31g)養護肌膚，強化保護屏障；再配合眼霜(15g)，應對皺紋、眼袋，緊致眼周肌膚，讓女士於新一年展現好氣色。套裝同時附送日本水引掛飾及限量版利是封兩套，為摯愛送上新年祝福。
新年美妝推介｜CHANEL 一號紅山茶花滋養乳霜 $910/50g
神經醯胺對保持肌膚健康極為重要，但神經醯胺會隨年月流失，寒冷天氣時更會加快消逝。乳霜加入山茶花神經醯胺的新配方，藉提升細胞活力，對抗第一階段肌膚老化問題，令肌膚得到滋潤，預防及修復肌膚老化現象，減退泛紅及皺紋，並抵禦寒冷天氣造成的傷害。
新年美妝推介｜Dior傲姿唇膏禮盒套裝–農曆新年珍藏版 $1,800
套裝盛載於可重複使用的優雅布藝禮盒中，並飾上由藝術家Pietro Ruffo設計的手繪圖案。打開禮盒後，5款可補充替換的傲姿唇膏映入眼簾，分別為絲絨妝效的720、760、840、999色調，以及絲滑妝效的525色調潤唇膏。
新年美妝推介｜嬌蘭 魅紅秀蘭彩妝系列
品牌邀請藝術家Frédérique Vernillet，利用超現實主義的畫風結合紅蘭花，創作特別包裝。系列包括3款全新的寶石唇膏，分別提供絲絨、緞光及金屬3種妝效。四色眼影則透過兩種妝效，展現其大膽色澤。而標誌性的金鑽修顏氣墊粉底，亦為暢銷的Beige 00N色調換上限時包裝，盒面印上紅色萬代蘭，頌揚這美麗花卉。
新年美妝推介｜GUCCI BEAUTY 農曆新年限定系列
限量氣墊粉底具備抗污染物、抗氧化、抗藍光及SPF防曬等親膚成分，達至輕盈保濕功效，為肌膚添上健康光澤。精緻的圓形粉盒飾上粉紅色和綠色Gucci幾何圖案，洋溢新年喜氣。唇膏則蘊含珍珠閃鑠光澤配方，透出極細緻的彩虹色澤，鮮豔色彩令佳節喜氣昇華。
新年美妝推介｜Jurlique 2023新春限量版玫瑰按摩油 $720/200ml
王牌的玫瑰按摩油蘊含豐富的純淨活機草本植物萃取，一直深受顧客喜愛。品牌今年邀請藝術家Tiffany Lynch合作，設計限量包裝，以抽像筆風描繪玫瑰花不同的姿態，寓意幸福熱情，為新一年添好運。
新年美妝推介｜Penhaligon's THE LUCKY RABBIT’S GIFT SET $980
套裝包括The Favourite香水及潤手霜，由粉嫩而傲嬌的含羞草，揉合小蒼蘭、紫羅蘭的明亮與優雅，加上麝香的華麗香氣，呈現令人目眩神迷、捉摸不定的女性面紗。