$5旅行團｜高鐵5周年大激賞 $5參加雙人2天高鐵團/$10買高鐵車票

北上旅遊成大趨勢，高速鐵路香港段(高鐵)自2018年開通以後，縮短往返香港與內地的交通時間。適逢高鐵投入服務5周年，港鐵宣布推出5周年震撼大激賞優惠回饋乘客，包括$5參加雙人2天高鐵團及$10 購買高鐵車票，並聯乘旅行社推出超過50款2至7天「高鐵超值遊」，另外憑指定信用卡購買高鐵車票，即享高達10%現金回贈。

高鐵 5 周年限時送 2 萬份奬品 總值逾 $2,400,000 作為5周年優惠大激賞的重頭戲，高鐵將推出限時「一撳抽獎」活動。MTR Mobile的登記用戶可於2023年10月18日下午2時至6時期間登入手機程式參加抽獎，贏取驚喜獎品，包括以$5震撼價參加高鐵雙人2天團、及以低至$10的超筍價購買高鐵二等座成人車票。活動將送出共二萬份獎品，總值超過$2,400,000。

兩天高鐵旅行團低至 $249 逾 50 款行程任揀 高鐵5周年優惠大激賞第二擊，是聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、褔建、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出走一趟短線旅遊。 高鐵「一撳抽獎」超值團詳情 高鐵5周年超值團一覽表

高鐵5周年超值團一覽表

中銀大灣區青年卡買高鐵車票 享 10% 現金回贈 而5周年優惠大激賞第三擊，憑中銀大灣區青年卡(信用卡)於指定地點購買跨境高鐵車票即可享高達10%現金回贈，每月回贈高達$200。 推廣日期：由即日起至2024年12月31日 指定地點：香港西九龍站票務櫃位、售票機及香港中旅社11間指定分社