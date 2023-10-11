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生活
2023-10-11 14:45:01

$5旅行團｜高鐵5周年大激賞 $5參加雙人2天高鐵團/$10買高鐵車票

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$5旅行團｜高鐵5周年大激賞 $5參加雙人2天高鐵團/$10買高鐵車票

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北上旅遊成大趨勢，高速鐵路香港段(高鐵)2018年開通以後，縮短往返香港與內地的交通時間。適逢高鐵投入服務5周年，港鐵宣布推出5周年震撼大激賞優惠回饋乘客，包括$5參加雙人2天高鐵團及$10 購買高鐵車票，並聯乘旅行社推出超過5027天「高鐵超值遊」，另外憑指定信用卡購買高鐵車票，即享高達10%現金回贈。

$5旅行團｜高鐵5周年大激賞 $5參加雙人2天高鐵團/$10買高鐵車票

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高鐵5周年限時送2萬份奬品 總值逾$2,400,000

作為5周年優惠大激賞的重頭戲，高鐵將推出限時「一撳抽獎」活動。MTR Mobile的登記用戶可於20231018日下午2時至6時期間登入手機程式參加抽獎，贏取驚喜獎品，包括以$5震撼價參加高鐵雙人2天團、及以低至$10的超筍價購買高鐵二等座成人車票。活動將送出共二萬份獎品，總值超過$2,400,000

高鐵5周年「一撳抽獎」活動內容

高鐵5周年「一撳抽獎」活動內容

兩天高鐵旅行團低至$249 50款行程任揀

高鐵5周年優惠大激賞第二擊，是聯乘八家旅行社推出超過50個、行程由2天至7天的「高鐵5周年超值團」，價錢低至$249，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、褔建、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城巿，讓大家以超值價出走一趟短線旅遊。

高鐵「一撳抽獎」超值團詳情

高鐵5周年超值團一覽表

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高鐵5周年超值團一覽表

高鐵5周年超值團一覽表

中銀大灣區青年卡買高鐵車票 10%現金回贈

5周年優惠大激賞第三擊，憑中銀大灣區青年卡(信用卡)於指定地點購買跨境高鐵車票即可享高達10%現金回贈，每月回贈高達$200

推廣日期：由即日起至20241231

指定地點：香港西九龍站票務櫃位、售票機及香港中旅社11間指定分社

中銀大灣區青年卡買高鐵車票 享10%現金回贈

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開通多條新綫及全新「高鐵遊攻略」旅遊網站方便港人出遊　

高鐵今年重開至今共新增3條新綫，包括1月開通的廣州東綫、7月開通的成都東綫以及1011日投入服務的湛江西綫，途經江門、開平南、陽江、茂名及湛江西5個新站點。隨著湛江西綫開通，現時由香港西九龍站可直達73個內地站點，及7個大灣區城市包括深圳、東莞、惠州、佛山、廣州、肇慶及江門，讓一眾港人快捷往來多個內地熱門城市。

為方便大家計劃「高鐵遊」行程，高鐵更特別推出「高鐵遊攻略」旅遊網站，搜羅內地城巿的熱門食、買、玩景點及接駁交通資訊。

「高鐵遊攻略」旅遊網站 

Klook.com
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