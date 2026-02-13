柏寧酒店 X 恆香老餅家 農曆新年自助餐傳承香港味道 必吃恆香油鴨薄餅 / 老婆餅意大利雪糕

柏寧酒店扎根香港超過半世紀，致力傳承本地文化與地道風味。今年農曆新年，酒店聯乘百年品牌「恆香老餅家」，於PLAYT自助餐推出創意菜式，以嶄新手法演繹經典味道。此次合作展現香港飲食文化的深厚底蘊。 主廚陳建聰及糕餅總廚劉廣雄以恆香臘味及傳統糕點為靈感，設計出多款特色菜餚，包括泰式香辣恆香臘腸蔬菜沙律、水牛芝士薄餅配恆香油鴨及芝麻菜、香辣恆香臘腸意大利粉配橄欖及番茄醬、恆香臘味香芹墨魚餅(午餐)、恆香臘味荔蓉香酥鴨(午餐)、恆香油鴨麒麟石斑(晚餐)、恆香臘味八寶鴨(晚餐)及恆香臘味潮州炸卷(晚餐)。甜品包括老婆餅意大利雪糕、一口合桃酥配榛子朱古力、迷你蛋卷熱情果醬及一口雞仔餅，細味經典的集體回憶。

此外，自助餐亦提供鱈場蟹腳、生蠔、刺身等時令美食，滿足一眾大胃王需求。PLAYT門口特設迷你許願樹，可在特製許願卡上寫下祝福，增添節日氛圍。

PLAYT 銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓 28393311 農曆新年自助餐即日起至3月15日 星期一至星期五（午餐）： $458起 星期一至星期四（晚餐）：$788起 星期六至星期日及公眾假期（早午自助餐）： $618起 星期五至星期日及公眾假期（晚餐）：$818起