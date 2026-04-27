1:1李小龍Be Like Water雕像進駐童年故居恒豐中心 絕密私人珍藏照片限時免費展出

上世紀1941年，一個4個月大的男嬰隨家人美國返港，踏進佐敦彌敦道218號的「Katherine Building」。85年後的今天，這位名叫李小龍的男嬰，已成為跨越時代的傳奇。由大學講師伍常(Heiman Ng)策展，hmvod、李小龍基金會聯合策劃的《李小龍：歸來——85年後》展，將回到九龍恒豐中心(即李小龍故居原址)正式揭幕，展品除了有絕密私人珍藏照片，更有1:1 李小龍「Be Like Water」雕像。
女兒李香凝隔空鼓勵
《李小龍：歸來》展，最受矚目莫過於1:1 比例李小龍「Be Like Water」雕像，這尊雕像捕捉小龍剛柔並濟的神韻，站在當年他的童年故居的土地上，彷彿時空重疊，讓參觀者能與這位傳奇武術家進行一場跨時空視線對望。策展人伍常更從私人珍藏中，挖掘出從未曝光的原始菲林與珍貴照片。
這批斑駁的影像，記錄了李小龍鮮為人知的成長時刻。參觀者走在展區，看到不只是大銀幕上的龍形象，而是一個在佐敦街道成長、充滿生命力的香港少年。李小龍基金會主席及其女兒李香凝(Shannon Lee)，隔空傳來勉勵，「我非常欣慰，這次展覽能進駐我父親生命旅程的起點。」她指雖然彌敦道面貌已隨時代變遷，但小龍的精神永存，「衷心希望每一位蒞臨的朋友，都能感受到他的精神依然在激勵著大家，去尋找屬於自己的生命之流(Flow)！」
打造香港文化旅遊新地標
恒豐企業的李建楠表示，恒豐中心作為Katherine Building原址，能主辦此次展覽別具意義，這不但是為了保育文化遺產，更希望透過李小龍這張「香港名片」，讓這裡成為世界各地遊客必到的文化旅遊地標。伍常則強調：「這不僅是一場looking back的懷舊與致敬，更是一份looking forward的文化承傳，邀請大眾共同開啟新的篇章。」他期望透過1:1雕像的長期駐守，讓更多人以全新角度重新認識這位香港傑出人物，開啟李小龍文化IP的新篇章。
《李小龍：歸來——85年後》展覽詳情：
展期：4月27日至5月31日
地點：香港九龍佐敦彌敦道216-228號恒豐中心1樓及UG
入場：免費參觀