1:1李小龍Be Like Water雕像進駐童年故居恒豐中心 絕密私人珍藏照片限時免費展出

上世紀1941年，一個4個月大的男嬰隨家人美國返港，踏進佐敦彌敦道218號的「Katherine Building」。85年後的今天，這位名叫李小龍的男嬰，已成為跨越時代的傳奇。由大學講師伍常(Heiman Ng)策展，hmvod、李小龍基金會聯合策劃的《李小龍：歸來——85年後》展，將回到九龍恒豐中心(即李小龍故居原址)正式揭幕，展品除了有絕密私人珍藏照片，更有1:1 李小龍「Be Like Water」雕像。

女兒李香凝隔空鼓勵

《李小龍：歸來》展，最受矚目莫過於1:1 比例李小龍「Be Like Water」雕像，這尊雕像捕捉小龍剛柔並濟的神韻，站在當年他的童年故居的土地上，彷彿時空重疊，讓參觀者能與這位傳奇武術家進行一場跨時空視線對望。策展人伍常更從私人珍藏中，挖掘出從未曝光的原始菲林與珍貴照片。