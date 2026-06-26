燒賣關注組｜66年老字號九記魚蛋荃灣開分店 自創獨家陳皮吞拿魚肉燒賣(有片)

燒賣關注組｜66年老字號九記魚蛋荃灣開分店 自創獨家陳皮吞拿魚肉燒賣

半世紀香港老字號九記食品廠，繼去年尾在旺角弼街開設首間街頭小食店「九記魚蛋王」，近日再進軍新界荃灣經營第二間外賣小食店。今日(6月26日)兩間分店同步新推自家獨家陳皮魚肉燒賣，跟自家魚蛋一樣用吞拿魚製成，本地罕有。身為荃灣街坊兼燒賣關注組的小編，第一時間走去實試！ 文、攝：Vera

獨家發售陳皮魚肉燒賣 九記食品廠本身是魚蛋批發商，將自家廠房製作的招牌魚蛋、懷舊陳皮魚蛋、魚肉燒賣、皺皺腸粉、自家發酵齋都放到旺角店及荃灣小食店發售，現場再油炸或蒸熟。店內更提供蟹皇蟹粉碗仔翅、蟹子生菜魚肉、蝦油撈丁、爽皮手撕雞、雞冠等多款小食。今次特別為新店製作陳皮魚肉燒賣，尚未向外批發，先做獨家發售。

選用 10 年陳皮花 1 個月鑽研 九記食品廠第二代美女傳人Anita透露：「燒賣在我們的葵涌工場製作，採用海魚包括東南亞一帶出產的吞拿魚、紅衫魚、九棍、滑仔魚，打成魚漿再混入豬油製成。我們不用有泥腥味的淡水魚，海魚相對沒有泥腥味，魚味也比較重。前前後後經過一個月鑽研陳皮與魚肉的比例，總共試製了二三十款再改良才面世。現在這款用了10年新會陳皮，磨成粉混入魚漿之中，陳皮甘味比較明顯。我們不想陳皮味太淡，亦不想陳皮味過重搶去魚味。」

小編實試：陳皮味突出咬感彈牙 Anita提議食陳皮魚肉燒賣時加一些以香料調煮過的豉油及辣油，風味更佳。小編現場試食，覺得燒賣重魚肉味及陳皮味，質感緊致，不像一般的魚肉燒賣般鬆弛，比想像中的燒賣彈牙，口感略似他們的陳皮魚蛋，顛覆了小編食魚肉燒賣的固有印象。豉油嘗出不死鹹，滲輕微香甜。辣油香味自然，辣度不霸道。

腐皮韭菜餃、醬爆丸鎖汁 特色小食也推介他們自家製的腐皮韭菜餃和腐皮醬爆丸，兩者均用腐皮包裹，再下油炸。雖然兩者經過急凍，但處理時間得宜，韭菜的翠綠色澤、水份及鮮味得以保留；醬爆丸的香蔥豬肉餡仍鎖著肉汁，依然彈牙。如果你問我最鍾意哪一款小食，始終還是懷舊風味的陳皮魚蛋，魚味重又彈牙。配自家配方魚蛋醬，有辣亦有不辣之選，混合了咖喱、磨豉、蒜椒，濃郁甘惹，帶辣的比較香口，辣度不算激烈，令人拾回兒時街邊篤魚蛋的童年回憶。荃灣分店特別新增一系列鮮榨果汁，炎夏消暑又解膩。

九記食品廠 地址：荃灣川龍街4-10號周氏大廈地下5A舖 營業時間：9am- 11:30pm 九記魚蛋王 地址：旺角弼街49號A 營業時間：11am-11pm