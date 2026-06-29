旅發局7.1起免費派20萬份優惠 麥當勞/美心買1送1 惠康/萬寧送優惠券等 一文睇清優惠詳情及領取方法

今個暑假，無論留港消費還是迎接親友來港，都有大批優惠可以領取。香港旅遊發展局推出「香港夏日禮」，由7月1日至8月31日聯同全港約9,000間商戶送出逾20萬份優惠，涵蓋餐飲、購物、景點及交通，市民及旅客均可享受多項消費禮遇，包括麥當勞巨無霸套餐買一送一、美心西餅蛋卷買一送一、萬寧及惠康優惠券，以及超過150項商場優惠，即睇以下優惠詳情及領取方法。

旅發局推逾20萬份夏日優惠 旅發局今年以「香港夏日盛會」為主題，推出「香港夏日禮」，聯同支付平台、商場、零售及餐飲商戶推出連串消費優惠，覆蓋全港約9,000間商舖。活動分為「夏日即賞」、「夏日處處賞」及旅客專屬的「夏日玩樂包」，方便大家於暑假期間享受不同消費優惠。 掃QR Code即領逾150項商場優惠 由7月1日至8月31日，大家只需到全港多個指定商場，包括AIRSIDE、中環街市、又一城、MOKO新世紀廣場、MegaBox、美麗華廣場、新城市廣場、太古廣場、山頂凌霄閣等，在顧客服務中心、入口或指定位置掃描二維碼，即可領取超過150項商戶優惠。

精選優惠包括： AIRSIDE可免費換領《茶餐廳百科：看不見的設計學》展覽門票，GODIVA正價貨品滿$100減$15。

中環街市皇玥消費滿$200，可加$58換購指定蝴蝶酥禮盒。

又一城歡天雪地入場券買一送一，以及Festival Grand Cinema免費2D戲票。

MegaBox i.t Outlet享額外7折優惠。

美麗華廣場Mira Dining消費滿$400減$100。

MOKO新世紀廣場B+ cinema指定戲票買一送一。

如心廣場冒險樂園購買$200代幣，可額外獲贈$140代幣。

山頂凌霄閣阿甘蝦餐廳正價餐飲85折。

黃大仙中心、樂富廣場等指定商場SKECHERS消費滿$500減$100。

另外，支付寶中國內地用戶及指定Alipay+海外合作電子錢包用戶，更有機會隨機獲得最高$500港幣或人民幣消費獎賞，數量有限，送完即止。

麥當勞、美心西餅、萬寧都有優惠 除了商場優惠外，旅發局亦聯同零售及餐飲商戶推出「夏日處處賞」，由7月1日至8月31日提供多項優惠，部分優惠更採用先到先得形式。 本地市民可享精選優惠包括： 麥當勞巨無霸套餐買一送一。

PHI Coffee & Pancake惠顧單點梳乎厘送飲品一杯。

美心西餅指定6條裝蛋卷系列買一送一。

1O1O及csl送$1,000購物優惠券。

萬寧自家品牌保健產品$25優惠券。

惠康及Market Place購物滿$250可使用$25優惠券。 部分優惠需透過旅發局Discover Hong Kong平台註冊會員後領取，亦有部分優惠會經香港零售管理協會等平台發放。

旅客訂酒店可換景點及交通優惠 旅客亦可享「夏日玩樂包」優惠，即日起至8月31日期間，透過Trip.com或攜程旅行預訂7月1日至9月14日期間入住香港酒店，單一交易滿$1,500，即可自選一項景點門票及一項交通優惠，折扣最高可達半價。 可選優惠包括昂坪360雙程標準纜車、Big Bus觀光巴士、香港迪士尼樂園提早入園證、山頂纜車及凌霄閣紅鑽尊享服務，以及香港水上的士維港遊等，優惠名額有限，送完即止。

「香港夏日禮」內容及領取方法 夏日即賞 日期：7 月 1 日至 8 月 31 日

優惠與適用人士： 旅客：最高港幣或人民幣 500 元消費獎賞。 旅客及香港市民：超過 150 項精彩商戶優惠。 領取方法：於全港過百間商場掃瞄指定二維碼領取，可於任何貼有支付寶或 Alipay+ 標識的商店使用。 夏日處處賞 日期：7 月 1 日至 8 月 31 日 優惠與適用人士： 旅客：購物及餐飲買一送一優惠和低至港幣 1 元或 10 元的精選熱門商品。 旅客及香港市民：多項購物及餐飲優惠。 領取方法： 透過旅發局 Discover Hong Kong「香港夏日盛會」資訊平台（需註冊成為用戶）。 可於香港零售管理協會網站參考優惠列表，並透過多個平台發放。