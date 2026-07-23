周身酸痛到懷疑人生？ 痛症纏身到底要該看哪科？小編直擊香港醫學痛症治會 體驗「三醫滙診」全方位根治痛症之旅

上班族要日日對住電腦工作，忙起上來一日至少要坐足8小時甚至更多，活動量少，肩頸自然在不知不覺間就變硬過石頭，腰酸背痛到坐立不安什至影響睡眠質素啦！而其實連日日要上鏡嘅小編都有同樣煩惱，痛症纏身已經好辛苦，體態問題更加令個人特別無精打彩，工作同生活一併受到影響！ 而想解決酸痛都並不容易，單靠自己分析難分辨到底應該看哪個專科？？小編經常試完單一治療後似是康復了，可惜1-2日後痛症又會再來「報到」，可見痛症往往牽涉骨骼、肌肉同氣血經絡，要先找到痛症根源，再對症下藥。如果只做單一項目，的確難以徹底消除根源痛點。

12,000呎無敵海景！顛覆傳統診所的舒適感 為找出痛症根源及徹底消除痛點，改善體態！今次小編來到位於銅鑼灣信和廣場的香港醫學痛症治療協會旗艦店，體驗「跨專科醫療團隊」全方位根治痛症療程！香港醫學痛症治療協會旗艦店佔地足足12,000呎，超強空間感徹底顛覆了小編對傳統診所的印象！候診區的落地玻璃窗，可以直接俯瞰維多利亞港無敵海景，邊等候邊休閒觀看海景，大大消除了緊張情緒！同時接待人員亦專業貼心，會仔細了解客人的日常工作習慣同痛症位置，以更好安排後續的治療流程。

科技精準鎖定痛源 3D全智能脊骨數據化分析 有別以往描述自身痛症只可以靠口述，難以準確表達真正痛源，而在香港醫學痛症治療協會，則引進了3D全智能脊骨分析儀器！只需站在檢測平台上數秒，系統就快速生成了3D骨骼模型與各項身體數據，分析報告以直觀的方式標示出身體上受力不均的地方，再由專業人員詳細解說，要找出痛症成因再不用靠自己盲目猜測了！

一次過面診三大專家！跨專科會診 在香港醫學痛症治療協會最吸引小編的地方，就是他們的註冊脊醫、註冊中醫師、註冊物理治療師組成的跨專科醫療團隊！不用再苦惱痛症纏身到底要該看哪科？這次小編就嘗試一次過體驗三大專業的深度診斷！ 在生成3D全智能脊骨分析報告後，就會先安排面診註冊脊醫，註冊脊醫會以觸診及多個檢查，找出更多身體痛症的成因、腰椎或頸椎受壓的具體位置，及受壓或損傷程度，並由醫生診斷後療程所使用的儀器及治療部位。

海景VIP獨立房 享受醫學級儀器與深層手法體驗 在徹底了解身體痛症成因後，就可以馬上展開治療！整個治療過程安排在設有落地玻璃的獨立VIP房間內進行，一邊享受海景與自然光，一邊進行全方位修復。治療師在操作儀器時非常細心，會不斷詢問感受並隨時調整力度。 療程首先運用MH Power日本生物微電流技術，深入刺激穴位與肌肉神經，加速局部微循環，讓原本僵硬的肌肉開始微微發熱放鬆。 緊接著使用聚焦式衝擊波，精準穿透至肌肉下44mm的筋膜層，用高能量聲波打散慢性結節並刺激微血管再生！

最後再搭配醫用筋膜刀，順應肌肉走向梳理黏連筋膜，徹底放鬆累積已久的勞損。

當肌肉在醫學級儀器的協助下充分放鬆後，將由手法師帶領小編進行更深層肌肉拉伸，針對其勞損或緊繃的肌肉，一對一教導其各種拉伸方法，隨後再進行專業的關節正位，將微錯位的骨骼引導回原本的位置，解除對神經同血管的壓迫，讓身體恢復原有的平衡結構。

註冊物理治療師指導客製化訓練 更好預防痛症 正位後，將面診註冊物理治療師隨即評估肌肉張力與關節活動度，找出因長期姿勢不當引致的黏連筋膜，更會親自指導客製化的核心肌群強化訓練及伸展動作，強化腰椎及脊椎穩定度以預防復發！

註冊中醫師望聞問切 疏通經絡加快修復 最後由註冊中醫師為客戶把脈及望聞問切，剖析體內氣血阻滯與局部微循環不佳的情況，並結合內服中藥調理，幫助身體受損組織加速自然修復。如有需要、更會進行針灸或拔罐調理，以刺激特定穴位，引導氣血運行、疏通經絡，讓身體加快修復。

小編實測總結 痛症全消 氣質回歸 完成全套「跨專科痛症管理方案」後，最直觀的感受就是肩頸與腰背瞬間放鬆，原本久坐就發作的酸痛感大幅減少，體態氣質亦提升不少。