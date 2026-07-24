搶先直擊海港城全新Food Atlas今日開業！實試魚湯奶茶/班蘭菠蘿油/抹茶蕨餅蛋撻

海港城全新美食廣場Food Atlas今日開始營業，場內由大食代管理，引入12個品牌日、韓、星、泰、港、中美食，包括兩間米芝蓮推介人氣店、泰國老字號過江龍。編者今日踩場搶先實試其中四間店的特色招牌作及創意新品，有第一次見的魚湯奶茶、罕見的抹茶蕨餅蛋撻、誘人的班蘭菠蘿油，即睇食評！

開業首日午飯時段爆場 Food Atlas位於港威商場，編者行勻全場，見到以下品牌：哈芙、泰排檔x寧記、花甲粉研究所、金罉記煲仔飯、潮汕紅、薔紅宅急便、老虎拉麵、Pepper Lunch Express、魚事者、文記車仔麵、Toast Box以及一家韓國菜食店。

日食店「哈芙」北海道七星米卷物 最近Food Court入口處的日食店「哈芙」，由Check In Taipei店主、網紅Jacky開設的日食新副線，主打和風卷物，除了經典加州卷、芒果卷，亦有加拿大風巨大卷。現製飯糰則分別有明太子碎帶子、照燒三文魚、味噌蟹膏蟹柳口味。另外又即叫即炒和風海鮮炒麵、明太子珍珠帶子烏冬、味噌濃蝦炒烏冬。Jacky貫徹講究用料，指定日本北海道七星米；炒麵選用香港50年老字號永樂粉麵廠的麵條；蔬菜用香港本地有機水耕菜；以及Jacky用宇治抹茶創作抹茶蕨餅蛋撻及特調飲品。此鬆化的抹茶撻底由享樂烘焙製作，自製的厚滑抹茶蛋餡中間釀了柔糯的抹茶蕨餅，展現三重抹茶層次，茶韻鮮明。

人氣「泰排檔」聯乘泰國過江龍「寧記」 連續5年入選米芝蓮必比登推介的人氣店泰排檔，自開業以來門口經常排長龍，今次首次進軍food court，與泰國布吉老字號過江龍「寧記」合作，將兩間店的泰式街頭美食放在同一個餐牌上。必食泰排檔的招牌船麵，有和牛或豚肉可選，配搭泰風肉質結實、牛味濃重的牛丸，以及金黃脆卜卜的炸豬皮。湯底入口鮮味，滲出清新青檸及泰國醋的酸香，開胃不膩，金邊粉極掛湯。新店新品有黃咖喱啖啖蟹肉飯。

米芝蓮推介魚事者 新店限定魚香奶茶 新店新品有黑白灰鴛鴦春卷湯麵、係咁意Upgrade版蝦頭油炸蝦球魚麵撈、姬松茸花膠燉魚湯，還有創新的魚香奶茶。店主Hyvan Tong表示：「奶茶用淡奶沖調，再混入以牙帶、九棍等海魚熬煮的魚湯。」編者試飲，奶茶夠滑，不覺淡奶厚膩，慢慢魚湯味湧現，想不到魚湯竟然能夠跟奶茶無遺和感地融合為一，夠新奇過癮！

Toast Box 驚喜班蘭菠蘿油＋特濃喇沙 新店推出限定班蘭菠蘿油，自家製班蘭菠蘿包表面烘得鬆脆，包身鬆軟，班蘭味天然；中間夾著厚滑牛油，邪惡卻令人無法抵擋。特濃版喇沙配上雞扒、魚片及豆腐卜，材料豐富，喇沙湯底特別濃郁，嘗到細碎香茅等香料，油麵很掛湯，惹味十足，這兩款出品有驚喜！