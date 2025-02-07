2月生日優惠｜壽星餐飲著數 免費自助餐/即影即有/送蛋糕一文睇清

2月份生日的壽星請注意！港九不少餐廳都有為你們準備好生日優惠，包括有生日免費自助餐、送即影即有、送生日蛋糕等等，以下為大家精選多間2月份生日優惠餐廳，打算慶祝生日的各位下文即睇詳情！ 2月生日優惠｜城景國際 City Café 送生日蛋糕 城景國際City Café 由2月14日起推出變奏版「鮑魚‧花膠‧新春自助晚餐」，包羅多款矜貴美饌，例如黑松露野菌花膠焗扇貝、花膠飛魚籽醬焗大蝦、迷你鮑魚野菌撻、黑松露海膽花膠燉蛋、雪花蟹西班牙鮑魚海鮮飯等，每位客人更可獲贈「法式龍蝦科米多」一客。自助晚餐亦可任食空運生蠔、凍蝦、藍青口及日式刺身如三文魚、金槍魚及甜蝦等。於2025年2月14-28日期間惠顧鮑魚‧花膠‧新春自助晚餐，可尊享震撼價成人每位$368起，而生日壽星惠顧，更送生日蛋糕半磅！



*客人可於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件。



訂座網站

2月生日優惠｜8度海逸酒店 生日半價/送生日蛋糕/送餐酒 8度海逸酒店為食客帶來「鮮」味狂饗自助晚餐，酒店大廚搜羅多款矜貴及時令鮮味食材，海鮮包括即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等。刺身及壽司區則有三文魚、鯛魚、阿根廷紅蝦及各款壽司等。熱葷區有法式芝士焗海鮮、黑松露蒜蓉蒸大蝦、砵仔黃金焗蠔、避風塘軟殼蟹、清蒸石斑、芝土焗蠔、燒牛肉及燒羊扒等。凡 4 位或以上同行於星期一至四惠顧自助晚餐，生日之星可享半價連免費紅/白餐酒乙支，或可選免費生日蛋糕乙個連免費紅/白餐酒乙支；凡 4 位或以上同行於星期五至日及公眾假期惠顧，生日之星可享半價連免費紅/白餐酒乙支及免費生日蛋糕乙個。



*如需享用生日優惠，只適用於到場付款，請先致電餐廳預訂座位，優惠不可與買二送二及買二送一優惠同時使用



訂座電話： 2126 1960

2月生日優惠｜居酒屋杉玉SUGIDAMA 生日免費杯壽司/即影即有相 杉玉SUGIDAMA是人氣連鎖壽司店壽司朗旗下的居酒屋，生日壽星只需於生日正日，到任何杉玉SUGIDAMA分店惠顧滿$70，並追蹤杉玉Facebook/Instagram，即可免費獲贈生日驚喜杯壽司，以及免費即影即有乙張，優惠有限，先到先得。

2月生日優惠 ︱自助山The Grand HK 4人同行 生日免費自助餐 位於灣仔合和上自助山The Grand HK一向有口碑，為慶祝自助山十周年，餐廳近日推出生日優惠。凡於2月當月生日之顧客，只要4人同行於自助山享用午餐或晚餐，生日壽星即可免費。優惠僅可使用一次及須提前1天預訂，2月13、14日除外，請於訂座時說明使用此優惠。 訂座電話：2506 0888

2月生日優惠 ︱歷山餐廳 6位成人 送一位生日壽星 免費自助餐 歷山酒店內的自助餐廳亦有推出生日優惠，每六位付費成人，一位當月生日之壽星，即可免費享用； 2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。 訂座電話：3893 2868

2月生日優惠 ︱The Tiffany Blue Box Cafe送蛋糕 如果你是Tiffany粉絲，生日當然要到位於尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日！凡於生日月內訂座，及兩位或以上客人惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費獲贈一份迷你 Blue Box Cake，及Tiffany & Co.旗艦店導覽體驗。 *需於至少48小時前訂座，及輸入優惠碼「Birthday」

*下午2時至6時不適用 訂座網站

2月生日優惠 ︱影灣園香辣軒 4人同行送生日蛋糕 想過一日難忘的生日？推介去淺水灣影灣園內的香辣軒，飽歎東南亞美食。廚師團隊打造富有東南亞滋味的四道菜生日菜單，包括經典開胃小菜﹑別具風味的主菜之選﹑必嚐美饌佳餚及精選甜點，同行四人以上更會送上免費生日蛋糕一份。 訂座電話：2292 2821

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