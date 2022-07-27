2022海洋友善防曬推介｜何謂海洋友善防曬？點解平日出街都要用？

最近氣溫持續高企，網上流傳屯門黃金海岸日前高達43度，這些天氣令人只想留在冷氣房，又或者跳入水中！去游水當然少不了防曬，不過部分防曬的化學成分，會造成珊瑚礁白化、甚至死亡。今次簡單講解這些成分對環境的害處，以及海洋友善防曬產品推介，讓大家在抵抗熱浪的同時，也為保護海洋與珊瑚出一分力！

造成珊瑚白化的成分有哪些？ 根據國際珊瑚基金會表示，已列出已知會危害珊瑚礁的十大成分，包括：二苯甲酮(oxybenzone)、對羥基苯甲酸(Ethyl paraben)、甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)、對羥基苯甲酸丁酯(Butyl paraben)、氰雙苯丙烯酸辛酯(Octocrylene)、甲基亞芐基樟腦(4-methylbenzylidene camphor)、苯甲基苯甲酸酯(Benzyl paraben)、二氯苯氧氯酚 (Triclosan)、對羥基苯甲酸甲酯(Methyl paraben)及苯氧乙醇(Phenoxyethanol)。其中以二苯甲酮(oxybenzone)以甲氧基肉桂酸辛酯(Octinoxate)對珊瑚礁的影響最嚴重，前者能阻擋UVB以及UVA2，後者則是阻擋UVB。

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成分如何影響珊瑚？ 目前全球約有3,500款以上的防曬含有二苯甲酮，二苯甲酮會破壞珊瑚的DNA，並令小珊瑚變形及難以成長。至於甲氧基肉桂酸辛酯，由於珊瑚需要共生藻「蟲黃藻」提供能量，共生藻若吃進桂酸辛酯這類有害化學物，造成感染病毒死亡後，少了共生藻共生的珊瑚，也會逐漸白化死亡。這些成分不只令珊瑚白化、危害水中生物健康，對於人類而言，更可能會干擾內分泌系統，或是引發肌膚過敏，甚至影響兒童發育。

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去海灘才用海洋友善防曬就可以？ 不對，據統計，每年流入海洋的防曬乳多達14,000噸，國際珊瑚礁倡議組織(ICRI)的報告指出，每年流入海洋中的防曬成分，高達70%是來自「汙水排放系統」，日常洗澡、洗衣、清潔，都有可能將殘留防曬劑的廢水排進海洋；另外30%才是來至海邊沖刷自海洋中。由於珊瑚有毒的分子太微小，無法被處理攔截，不單影響珊瑚，也會走入魚類體內，破壞生態。

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何為海洋友善防曬產品？ 所謂的「海洋友善防曬產品」，指的是「不添加會傷害珊瑚、危害海中生態成分」的產品。目前禁止販售相關添加物質防曬產品的國家與地區包含夏威夷、帛琉及美屬維京群島，其中帛琉最為嚴謹，禁用成分高達10種。 海洋友善防曬推介：

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