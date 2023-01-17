2023年的5個精選家居護膚關鍵詞！「貼地」呵護肌膚和環境

美容界的黑科技日新月異，每年也有新的療程、成份和技術，怎能夠一一理解？所以這次我們為你精選2023年五個「最貼地」的護膚關鍵詞，讓你在新一年只要掌握以下心法，在家中也可跟著最新的趨勢，悉心呵護肌膚，同時對環境更好。
1. 皮膚屏障
「保護皮膚屏障」當然並非一個全新的發現，但經歷三年多的疫情，讓美容界也開始以「還原基本步」的方式，重拾對肌膚健康的關注。
皮膚屏障是指角質層，即是表皮最外層的部份，包括覆蓋角質層的水脂膜。當水脂膜缺水或脂肪時，皮膚便失去其屏障功效，更容易受到過敏原的影響，從而引發敏感、刺痛和乾燥等問題。
重新「養好」皮膚屏障成為2023的護膚趨勢，方法包括避免過度清潔和去角質，使用修護成份產品和採用食療調理等。
2.身體護理2.0
過往的疫情不僅讓人反思健康和心靈議題，對於個人護理也有著更完美的追求，所以身體護理產品也自然地升級。 一些過往用於面部的成份，例如果酸及視黃醇等，開始陸續地出現在身體護理產品中，為家用的身體護理產品帶來更精緻的效果，全身上下的肌膚也值得更好的呵護。
3. 簡化護膚程序
「簡化護膚程序」同樣不是一個新概念，在過往兩年也有不少品牌提倡以更簡單的方法護理皮膚，減少對肌膚的負擔。 但隨著經濟下行和環境危機，我相信這種趨勢會變得更明顯，例如會有更多品牌推出結合水油的配方和多功效產品等。
4. 煙酰胺
煙酰胺並不是橫空出現的新成份，但呼應人們對皮膚屏障和簡化護膚程序的關注，煙酰胺也自然地成為2023的「當紅炸子雞」！
煙酰胺是一種B3維生素，是公認的抗老化成分，和減少皮膚炎症和發紅，同時幫助皮膚保持水分，因此對敏感、暗瘡和老化問題也有幫助。（當然也要乎視產品配方而定！）是這一年不容忽視的關鍵字！
5. 可持續發展
大家對可持續發展的概念絕不陌生，但在2023年會更加大行其道，如無水美容、零碳等概念會更普及，而且會有更多品牌也順應這一個趨勢。你又準備好在家中實踐可持續美容嗎？