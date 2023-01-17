2023年的5個精選家居護膚關鍵詞！「貼地」呵護肌膚和環境

美容界的黑科技日新月異，每年也有新的療程、成份和技術，怎能夠一一理解？所以這次我們為你精選2023年五個「最貼地」的護膚關鍵詞，讓你在新一年只要掌握以下心法，在家中也可跟著最新的趨勢，悉心呵護肌膚，同時對環境更好。

1. 皮膚屏障

「保護皮膚屏障」當然並非一個全新的發現，但經歷三年多的疫情，讓美容界也開始以「還原基本步」的方式，重拾對肌膚健康的關注。

皮膚屏障是指角質層，即是表皮最外層的部份，包括覆蓋角質層的水脂膜。當水脂膜缺水或脂肪時，皮膚便失去其屏障功效，更容易受到過敏原的影響，從而引發敏感、刺痛和乾燥等問題。

重新「養好」皮膚屏障成為2023的護膚趨勢，方法包括避免過度清潔和去角質，使用修護成份產品和採用食療調理等。