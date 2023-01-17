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生活
2023-01-17 15:30:00

2023年的5個精選家居護膚關鍵詞！「貼地」呵護肌膚和環境

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2023年的5個精選家居護膚關鍵詞！「貼地」呵護肌膚和環境

2023年的5個精選家居護膚關鍵詞！「貼地」呵護肌膚和環境

美容界的黑科技日新月異，每年也有新的療程、成份和技術，怎能夠一一理解？所以這次我們為你精選2023年五個「最貼地」的護膚關鍵詞，讓你在新一年只要掌握以下心法，在家中也可跟著最新的趨勢，悉心呵護肌膚，同時對環境更好。

1. 皮膚屏障

「保護皮膚屏障」當然並非一個全新的發現，但經歷三年多的疫情，讓美容界也開始以「還原基本步」的方式，重拾對肌膚健康的關注。

皮膚屏障是指角質層，即是表皮最外層的部份，包括覆蓋角質層的水脂膜。當水脂膜缺水或脂肪時，皮膚便失去其屏障功效，更容易受到過敏原的影響，從而引發敏感、刺痛和乾燥等問題。

重新「養好」皮膚屏障成為2023的護膚趨勢，方法包括避免過度清潔和去角質，使用修護成份產品和採用食療調理等。

「養好」皮膚屏障成為2023的護膚趨勢。

「養好」皮膚屏障成為2023的護膚趨勢。

2.身體護理2.0 

過往的疫情不僅讓人反思健康和心靈議題，對於個人護理也有著更完美的追求，所以身體護理產品也自然地升級。 一些過往用於面部的成份，例如果酸及視黃醇等，開始陸續地出現在身體護理產品中，為家用的身體護理產品帶來更精緻的效果，全身上下的肌膚也值得更好的呵護。

3. 簡化護膚程序

「簡化護膚程序」同樣不是一個新概念，在過往兩年也有不少品牌提倡以更簡單的方法護理皮膚，減少對肌膚的負擔。 但隨著經濟下行和環境危機，我相信這種趨勢會變得更明顯，例如會有更多品牌推出結合水油的配方和多功效產品等。

一些過往用於面部的成分，開始陸續地出現在身體護理產品中。

一些過往用於面部的成分，開始陸續地出現在身體護理產品中。

4. 煙酰胺

煙酰胺並不是橫空出現的新成份，但呼應人們對皮膚屏障和簡化護膚程序的關注，煙酰胺也自然地成為2023的「當紅炸子雞」！

煙酰胺是一種B3維生素，是公認的抗老化成分，和減少皮膚炎症和發紅，同時幫助皮膚保持水分，因此對敏感、暗瘡和老化問題也有幫助。（當然也要乎視產品配方而定！）是這一年不容忽視的關鍵字！

5. 可持續發展

大家對可持續發展的概念絕不陌生，但在2023年會更加大行其道，如無水美容、零碳等概念會更普及，而且會有更多品牌也順應這一個趨勢。你又準備好在家中實踐可持續美容嗎？

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

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