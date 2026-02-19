職場上有些人或會因為做錯事而耿耿於懷，十分執着於自己犯過任何的大小錯誤。與其長期自責，背負無補於事的罪疚感，倒不如調整心態，讓自己盡快走出犯錯的陰霾，積極解決問題來得實際些。各位職場中人可以預先做些心理建設，在犯錯時免得心荒荒，兩頭望，而變得手足無措。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 職場上要有的心理建設：人人都會犯錯



1. 人人都會做錯事，而這是職場上常見的事 不單止你，職場上人人都會犯錯，是再平常不過的事。尤其是在高壓的環境下工作，犯錯機會更是大增。有了這個體悟，可以放過自己，不要執着於自己犯了甚麼錯、這個錯誤的影響力……等等，反而要及時補救。想出適當的解決辦法，將錯誤的影響力減至最低，這點比較重要。 2. 累積太多因犯錯而留下的負能量，反而會錯得更多 如果你一直執着於已犯下錯的錯誤，會留下陰影，累積過多的負能量，反而會影響你的工作表現。一來會成為驚弓之鳥，一有狀況就怕自己會又再犯錯，行事過於敏感而變得神經質，做起事來反而會給自己諸多制肘；二來負面情緒累積得太多會影響工作表現，心理影響生理，直接降低工作能力。

3. 犯錯是職場上可以遇見的事 試想想，一家公司每日營運，會否沒有人犯錯？實情是大小的錯誤都有可能發生。無論可不可控制的事，都有出錯的機會。凡事做好準備就好，工作如一早已計劃好，亦按預期進行，甚至預先想到有機會出現的「出事位」，而針對這些情況備有解決方法。假若真的走到犯錯位，亦如預期般犯錯，基於事前已有解決方法，就能把錯誤的威力減至最低。至於是意料之外犯的錯，既然知道是不可控制的，惟有煮到埋黎再算。相信自己，相信同事、上司，甚至其他資深人事。屆時自己解決不了，再請教其他經驗老到的同事如何解決吧！

犯錯後，相比起沉溺在內疚的情緒中，你更應該…… 1. 承認自己錯誤 犯了錯，有負面情緒的話，發洩一下就好，總之宣洩出來不要屈住屈住，讓自己沉淪在這種自責的情緒中容易會有反效果。其次，也不要狡辯，明知自己犯了錯，就不要為了面子而勉強為自己辯護。錯了就認吧，反正事情已發生，也不能回到過去糾正過來，想想接下來怎樣做就是積極的應對方法。 2. 審視形勢，判斷犯錯所引起的影響力 從犯錯的負面情緒中定過神來，就要審視當前形勢，評估一下這個錯誤的威力有多大，再想解決辦法。如果只是小錯，沒有太大的影響力固然好，相對容易解決，但假若犯下的錯誤影響到其他同事、部門甚至客戶，最好就立刻通報，讓人家有個心理準備。

3. 負起責任，積極解決問題 犯錯後的心態要正面，要知道即使內疚，甚至自怨自艾，錯已犯，心情低落也無補於事。這時候倒不如扭轉心態，積極面對自己犯了的錯，而抱着自己做錯自己負責的心態去解決問題，還算對事情起實際作用。小錯誤在沒有影響到其他人的情況下，自己收拾殘局就好了，改正過又是一條好漢。如果犯的錯影響到其他人的話，在通報人家時，也最好設想可行的解決方案，起碼能安其他人的心，覺得這個問題也沒大不了，是可解決的。此外，如果自力不足以解決問題，也要儘快讓可幫忙人事揚聲，尋求協助。過去曾經有個上司跟小編說：「犯了錯不要緊，最緊要講聲，不要收得密實，免得錯誤曝光時，連上司都錯過了補救的黃金時間，一鑊熟仲弊！」