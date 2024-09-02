中秋寄月餅到英國/美國/加拿大/日本/澳洲 含蛋黃/奶黃不能寄？即睇進口要求

中秋將至，不少人可能都會想寄月餅給海外親友，以代表團圓的月餅分享中秋暖意。不過原來寄送月餅到英國、美國、加拿大、日本和澳洲等地都有限制，其中以澳洲為例，含蛋黃或奶黃的月餅都不合乎當地海關進口要求，即不能由香港寄送。如果正打算速遞月餅去海外，即睇下文了解各地月餅進口要求。

澳洲 －禁止付運含有雞蛋、奶黃和肉類的月餅 －僅供個人使用（10公斤以下），且不含蛋類、肉類、新鮮柚子、楊桃、芋頭（或其他新鮮水果 ） －如屬於商業用途，超過10公斤或含蛋類。 寄件人須提供準備商業發票和商業包裝，包裝上的成分表以及收件人從澳大利亞農業、漁業和林業部的進口許可證 加拿大 －禁止付運含有雞蛋、奶黃和肉類的月餅 －月餅包裝必須含有製造商聲明、成分清單或食品標籤 (英文) －海關或美國食品藥品監督管理局將不定期隨機檢查貨件 －只限個人使用用途，不能作售賣及轉售 美國 －禁止付運含有肉類或肉類成份的月餅，容許蛋黃及奶黃月餅寄送 －不論商業或私人用途，如月餅申報價值低於 800 美元，只須提供發票清關。如月餅價值超過 800 美元，則須事先通知美國食品和藥物管理局 －海關或美國食品藥品監督管理局將不定期隨機檢查貨件



英國

－禁止付運含有肉類或肉類成份的月餅，容許蛋黃及奶黃月餅寄送

－月餅包裝必須含有製造商聲明、成分清單或食品標籤 (英文)

－只限個人使用用途，不能作售賣及轉售

日本

－禁止付運含有肉類成分的月餅，容許奶黃月餅寄送。

－每次付運限重10kg 或以下

－如超過 10 公斤或用於商業目的，則須進口許可證