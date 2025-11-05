7-Eleven首度聯乘日本超人氣神戶布丁 3款限定焦糖吉士布丁味新品

7-Eleven自家品牌7-SELECT首度聯乘日本超人氣品牌神戶布丁，神戶布丁憑其獨特焦糖吉士布丁成為國民級甜品，今次聯手7-SELECT打造出全新神戶布丁系列，不用飛去日本，隨時隨地都能來自日本神戶的獨特甜蜜滋味，即睇詳情！

7-SELECT x 神戶布丁系列於日本製造，以新鮮的原料將焦糖吉士布丁味融入於3款新產品之中，包括：7-SELECT x 神戶布丁焦糖吉士布丁味忌廉蛋糕、7-SELECT x 神戶布丁焦糖吉士布丁味忌廉泡芙、及7-SELECT x 神戶布丁焦糖吉士布丁味忌廉瑞士卷。

由日本直送的焦糖吉士布丁味忌廉蛋糕，採用新鮮的原料製作，口感滑順、奶香四溢。焦糖的香甜與微苦完美結合，提升了吉士和忌廉的甜味，賣相吸引，喜歡焦糖布丁的你定會一試愛上！

款款都充滿濃郁奶香與細緻口感，陣陣焦香配上焦糖微苦的甜蜜餘韻，帶來一令人一試難忘的甜蜜旅程。7-SELECT x 神戶布丁系列新產品將即日起於7-Eleven限定登場，甜食控千萬不要錯過！

7-SELECT 與神戶布丁合作打造全新焦糖吉士布丁味忌廉泡芙！以新鮮的日本牛奶和雞蛋製作而成的吉士醬為基底，鬆軟的泡芙與濃郁的奶香互相交織。加上內層的流心焦糖醬，焦糖的香甜與微苦為這道甜品增添了層次感。

7-SELECT x 神戶布丁 焦糖吉士布丁味忌廉瑞士卷

同樣於日本製造的焦糖吉士布丁味忌廉瑞士卷，將鬆軟的蛋糕搭配濃厚的奶香和微甜的焦糖吉士布丁味忌廉，口感綿密，入口即化，帶來絕佳的味覺享受。