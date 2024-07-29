8月生日優惠2024 各大酒店+餐飲+玩樂優惠合集 生日自助餐/免費生日蛋糕/主題樂園優惠

8月生日壽星請注意！多間酒店、餐廳及主題樂園都推出生日優惠。以下為大家整理各大酒店、餐飲、玩樂優惠，當中包括生日自助餐折扣、免費送生日蛋糕及坐纜車。即睇詳情！

每四位或以上惠顧自助晚餐，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠；提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及法式梳乎厘一客。

半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位慶祝生辰之賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

帝逸酒店推出生日住宿優惠，壽星可以最優惠房價入住自選房型，並可免費享用Alva House自助晚餐及自助早餐；送生日蛋糕、氣泡酒；免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑。

8 月生日優惠｜ La Famille

8月8日生日壽星有機會免費換取戚風小蛋糕一件(口味隨機)！其他生日日期的朋友也不要灰心，可以參加La Famille伴你慶生十週年活動！到門市預訂或購買原個戚風大蛋糕，即可獲得伴你慶生十週年禮盒，內裡包含「戚風小蛋糕兌換券」、「十週年抽獎券」及「雲朵小熊造型毛巾」。

生日之星登記及換領步驟：

1. Follow La Famille的Instagram(@lafamillecake)及讚好Facebook專頁(@lafamillechiffoncake)

2. 進入指定網站 填寫並提交個人資料

3. 成功登記後，將於48小時內收到成功登記電郵通知

4. 如成功得獎，得獎者將收到獲獎電子換領信

5. 得獎者憑換領信上的QR Code於所選擇的日期親臨La Famille分店，並向店員出示有效的身份證明文件核對姓名及出生日期即可換領獎品

生日之星活動日期：

網站申請日期：7月29日中午12時至7月31日中午12時

兌換獎品日期：8月5日至8月8日

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