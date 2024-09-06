9月生日優惠｜酒店+餐飲+玩樂優惠合集 半島免費自助餐/杉玉免費杯壽司/無限時燒烤

8月生日壽星請注意！多間酒店、餐廳及主題樂園都推出生日優惠。以下為大家整理各大酒店、餐飲、玩樂優惠，當中包括生日自助餐折扣、免費送生日蛋糕及坐纜車。即睇詳情！

每四位或以上惠顧自助晚餐，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠；提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及法式梳乎厘一客。

半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位慶祝生辰之賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

帝逸酒店推出生日住宿優惠，壽星可以最優惠房價入住自選房型，並可免費享用Alva House自助晚餐及自助早餐；送生日蛋糕、氣泡酒；免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑。

星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個

星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個

星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個

星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個

此外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折；凡惠顧之首100位客人，可享額外9折，即高達72折。更有當月生日優惠，凡4位或以上同行惠顧，生日之星額外享半磅生日蛋糕：

8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助晚餐優惠：成人買二送二連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐，每位低至HK$309；成人買二送一連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐及享無限量供應餐酒。

9 月生日優惠｜中庭

中庭由即日起至2024年11月15日推出生日賞你食優惠，凡4位顧客或以上一起於你的生日月份到中庭享用晚餐消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。優惠只限晚市堂食時段，生日之星須出示身份證明文件作實以享用免費優惠。

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓

優惠日期：即日起至11月15日 （不適用於9月17至18日及10月1日）

詳情：請按此