9月生日優惠｜酒店+餐飲+玩樂優惠合集 半島免費自助餐/杉玉免費杯壽司/無限時燒烤

8月生日壽星請注意！多間酒店、餐廳及主題樂園都推出生日優惠。以下為大家整理各大酒店、餐飲、玩樂優惠，當中包括生日自助餐折扣、免費送生日蛋糕及坐纜車。即睇詳情！
9月生日優惠｜香港百樂酒店
每四位或以上惠顧自助晚餐，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠；提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及法式梳乎厘一客。
地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號
日期：7月3日至10月2日
9月生日優惠｜半島酒店
半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位慶祝生辰之賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。
收費：每位 588 港元（另加10%服務費）
優惠日期：即日起至至2024年9月30日
地址：半島酒店地下
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9月生日優惠｜帝逸酒店
帝逸酒店推出生日住宿優惠，壽星可以最優惠房價入住自選房型，並可免費享用Alva House自助晚餐及自助早餐；送生日蛋糕、氣泡酒；免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑。
地點：香港沙田源康街1號
9月生日優惠｜8度海逸酒店
8度海逸酒店推出泰饗時光海鮮自助晚餐優惠：成人買二送二連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐，每位低至HK$309；成人買二送一連同行之1位小童 (5歲或以下) 可免費用餐及享無限量供應餐酒。
此外，星期一至五可享8折；星期六至日、公眾假期及前夕可享85折；凡惠顧之首100位客人，可享額外9折，即高達72折。更有當月生日優惠，凡4位或以上同行惠顧，生日之星額外享半磅生日蛋糕：
- 星期一至四可選：半價連免費餐酒乙支 / 免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支
- 星期五至日及公眾假期及前夕：半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個
優惠不可與其他折扣、優惠或優惠券同時使用
推廣期：由2024年8月1日至10月31日
9月生日優惠｜中庭
中庭由即日起至2024年11月15日推出生日賞你食優惠，凡4位顧客或以上一起於你的生日月份到中庭享用晚餐消費滿港幣1,000元（茶芥及加一服務費前計算），生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。優惠只限晚市堂食時段，生日之星須出示身份證明文件作實以享用免費優惠。
地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心1樓
優惠日期：即日起至11月15日 （不適用於9月17至18日及10月1日）
詳情：請按此
9月生日優惠｜龍鼓灘海邊BBQ
龍鼓灘海邊BBQ推出9月生日優惠，生日壽星只需要支付燒烤爐費用，即可免入場費無限時燒烤、照相館自拍、玩巨型扭蛋機、巨型夾公仔機等。更額外加送氣球裝飾、生日拉炮。燒烤場亦會提供空調 VIP 房、出租單車、風箏、沙灘排球、羽毛球等。
地址：屯門龍鼓灘村 136地段
優惠日期：即日起至另行通知詳情：
詳情：請按此
9月生日優惠｜杉玉居酒屋
杉玉居酒屋推出9月生日優惠，9月壽星於生日當天於杉玉堂食消費滿$70，並Follow【杉玉】FB 或 IG專頁，生日客人即可免費獲贈【生日驚喜杯壽司】乙份 及 即影即有乙張。只限生日當天享用，請向店員出示身份證。數量有限，送完即止。
地址：杉玉所有分店
優惠日期：即日起至另行通知
詳情：請按此
9月生日優惠｜西樹泡芙
由即日起，壽星於生日當日只需向店員出示有效的生日證明，掃描QR code入WhatsApp group，即時可領取特濃吉士泡芙一個。僅限領取一次，數量有限，送完即止！
9月生日優惠｜熊本牛鍋
熊本牛鍋推出生日多重賞，凡當月月份生日之壽星4人或以上同行，壽星即可免費$268皇牌套餐/$298澳洲和牛套餐（壽星需支付正價加一服務費）。此外按每位人數追蹤Facebook或Instagram專頁，以及按讚及分享以及留言「熊本生日優惠」到指定Facebook或Instagram貼文，即可以免費送5️款新鮮蒸海鮮。打卡人數越多，按人數送的數量越多。
9月生日優惠｜海洋公園
香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。
9月生日優惠｜香港迪士尼樂園
香港居民可尊享「迪士尼酒店生日禮遇」，壽星預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,116起+。生日賓客免費獲贈1日門票一張；更會免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡
9月生日優惠｜高先電影院
只需要成為高先電影院會員，於生日月份即可免費獲贈戲票贈劵一張。
優惠日期：即日起至另行通知
地址：堅尼地城吉席街2號
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9月生日優惠｜香港杜莎夫人蠟像館
由即日起至2024年12月31日止，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價HK$329享受「買一享四優惠」，與「生日之星」同遊香港杜莎夫人蠟像館。優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊一本。