Anson Lo生日｜神徒7月7打卡攻略！ 盤點5大必去打卡位 朗豪坊慈善Pop-up/免費摩天輪+天星小輪+粉紅雪糕

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月7日迎來他28歲生日，不少神徒們都各自舉辦活動以慶祝「教主誕」！以下為大家總結5大神徒必去打卡位，除了免費乘搭天星小輪外，今年更可以免費乘坐摩天輪及旋轉木馬，即睇詳情！

Anson Lo 生日｜朗豪坊慈善 Pop-up Store 盧瀚霆國際後援會今年以【Keep Giving．Keep Loving】為題，於朗豪坊舉行慈善Pop-up Store。會場以象徵教主及其粉絲們「神徒」的粉紅色為主題，場內除有Anson Lo拍攝《MONEY》MV時穿著過的兩套服裝，以及當時度身訂造的鈔票；亦會展出Anson Lo出道至今所獲的音樂獎項。除此之外，場內新設Snapio即影即有機，一共有3款不同相紙供大家選擇，全部都印有Anson Lo的肖像，神徒們可以趁機與教主瘋狂打卡。

今年Pop Up Store亦發售多款周邊產品，包括全新推出的粉紅手燈 ($368)，內設8款預設顏色，更有閃燈效果，神徒睇Show必備！另有教主慈善繪本 ($280)，收集了教主過往一年的手繪圖畫。以及生日主題應援毛巾、充電器及手機掛繩等，同時亦開放預購一套9款的Mini Anson Figure。發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo 盧瀚霆」名義全數撥捐十間本地受惠機構： CCF兒童癌病基金、無家者同行、點滴是生命、阿棍屋、大樹下、連寵拯救隊、香港救兔之家、環保觸覺、綠領行動、長春社（排名不分先後）。 當然少不了扭蛋機！今年一共設有4部扭蛋機，新增了5款徽章，分別為《MONEY》MV的4款造型，以及《永順街39號》的特別款。$120有3個代幣、$240則有6個代幣，而ALFC會員可享$340/9個的優惠，神徒必扭！ Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store 地點：朗豪坊4樓通天廣場 日期：6月25日至7月9日 時間：中午12時至晚上10時

Anson Lo 生日｜免費天星小輪 除了Pop Up Store，盧瀚霆國際後援會公布在7月7日，全港市民除可免費乘坐天星小輪（尖沙咀＜--＞中環）外。尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep Giving．Keep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。 時間：上午6時30分至晚上11時30分 路線：尖沙咀<->中環

Anson Lo 生日｜免費摩天輪 + 旋轉木馬 另外，位於中環海濱的摩天輪及旋轉木馬亦可全日免費乘坐，尖沙咀碼頭和中環7號碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等地方亦有【Keep Giving．Keep Loving】生日主題及最新單曲《Nah》主題佈置。 時間：上午11時至晚上11時 地點：香港摩天輪（中環碼頭旁）

Anson Lo 生日｜免費雪糕 此外，同日下午1時到4時，盧瀚霆國際後援會以生日為主題的雪糕車將停中環六號碼頭對開位置，免費派發粉紅色士多啤梨味雪糕，雪糕車和附送的雪糕紙托亦會印上【Keep Giving．Keep Loving】主題。好讓大家打卡之餘，亦可以消暑降溫。 時間：下午1時至4時 地點：中環6號碼頭對開位置 另一粉絲團體「Little Giants」將聯同神徒於尖沙咀阿波羅雪糕店，免費請食雪糕。日由上午12 時至下午8 時，市民及神徒前往位於尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕店，排隊領取籌號，即可免費享用士多啤梨味雪糕。隨雪糕更會附上特別設計的Happy Anson Lo Day迷你生日牌。店舖會化身一日限定Happy Anson Lo Day雪糕店，披上精心設計的應援裝飾，讓大眾愉快地打卡。 時間：中午12時至晚上8時 (7時後按排隊人數適時截龍) 地點:：尖沙咀天星碼頭地下KP-24號舖的阿波羅雪糕