Apink歌唱擔當鄭恩地 相隔9個月再度來港開encore演唱會

韓國女團Apink的主唱鄭恩地(Jeong Eun Ji)，是眾人所知的實力派女歌手。今年2月在香港舉行完個人演唱會《Travelog》後，相隔9個月，決定重驅香港，10月4、5日舉行encore演唱會《JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》。

出道12年的鄭恩地，除了是韓國女子組合Apink的主唱外，獨立發展後成功有目共睹。去年11月，她發行首張翻唱專輯《log》，並在同年12月在首爾舉行個人演唱會《Travelog》。今年初，她將這場演唱會帶到了台北和香港。在2月的香港場中，她以她獨特的歌聲與歌迷展開一段美妙的旅程。