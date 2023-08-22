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2023-08-22 18:04:54

Apink歌唱擔當鄭恩地 相隔9個月再度來港開encore演唱會

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鄭恩地在Apink中負責主唱。

韓國女團Apink的主唱鄭恩地(Jeong Eun Ji)，是眾人所知的實力派女歌手。今年2月在香港舉行完個人演唱會《Travelog》後，相隔9個月，決定重驅香港，10月4、5日舉行encore演唱會《JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

出道12年的鄭恩地，除了是韓國女子組合Apink的主唱外，獨立發展後成功有目共睹。去年11月，她發行首張翻唱專輯《log》，並在同年12月在首爾舉行個人演唱會《Travelog》。今年初，她將這場演唱會帶到了台北和香港。在2月的香港場中，她以她獨特的歌聲與歌迷展開一段美妙的旅程。

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鄭恩地好歌包括《You My Garden》、《All For You》等。

選址麥花臣場館近距離與港迷接觸

鄭恩地對香港歌迷的熱情回應和支持，感到難以忘懷，因此決定再到香港，首度舉行encore演唱會，延續《Travelog》的旅程。這次的encore演唱會將在麥花臣場館舉行。鄭恩地特意選擇回到她首次來港舉行個人演唱會的場地，希望和歌迷們再次共同創造美好的回憶。這將是一個令人期待的演出，相信歌迷們將再次與鄭恩地一同度過一個難忘的音樂之夜。

 

VIP門票送親筆簽名海報+歡送活動

此外，凡購買$1,588(VIP)門票的觀眾，將有機會參加演唱會後的歡送活動，或獲得鄭恩地親筆簽名的海報。而所有購票的觀眾，均將獲得香港安encore限定的小卡作為紀念。

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鄭恩地2019年開設Youtube頻道《정은지 EUNJI》，與fans分享生活趣事。

 

JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG》詳情：

日期：104 日及 5(晚上8)

地點：旺角麥花臣場館

票價：$1,588(VIP)$1,188$888(門票將於828日上午10時開售)

網上購票：www.cityline.com

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能夠獨立舉辦演唱會，鄭恩地歌唱實力無需質疑。

鄭恩地活動圖輯：

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