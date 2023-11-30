BABY MIRROR 2023全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

鏡粉們注意！為慶祝MIRROR成軍 5 年，今年BABY MIRROR化身成兩款全新造型系列，十分可愛！由12月至1月期間，BLESSING BABY MIRROR將登陸尖沙咀The ONE及SLEEPING BABY MIRROR將於銅鑼灣皇室堡登場，為你送上祝福及迎接2024。

皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR」則以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高的巨型 SLEEPING BABY MIRROR 齊齊躺在舒適的雲朵上，，大家一起好好休息，寓意讓12子和大家充足電，精靈迎接 2024！皇室堡亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。

活動期間設置 Photo Booth ，提供 BABY MIRROR 主題相框，購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照，並獲得紀念海報及 3個月 MOOV 16bit 音樂服務禮品卡 BABY MIRROR 特別版。由 12月28 日起亦開始發售一共 12 款全新 SLEEPING BABY MIRROR 盲盒系列。

主題活動第一擊︰BLESSING BABY MIRROR @ 尖沙咀 The ONE

位於The ONE的「BLESSING BABY MIRROR」，12位BLESSING BABY MIRROR將戴著小皇冠，手持專屬幸運配件以1:36 巨型立體模型於 UG 2 中庭 Pop-up及影相區示人，另設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自製挑選一共 24 款BABY MIRROR 粒粒。此外，G/F亦設有BABY MIRROR Photo Booth，跟BABY MIRROR一同紀錄快樂一刻 。

活動區： Pop-Up 及影相區（UG2 中庭）

設有12個1：36 巨型 BLESSING BABY MIRROR 3D 模型連同 12 件巨型幸運配件的影相區。另設有迷你粒粒樽互動區，包含原版 BABY MIRROR 粒粒及新版本祝福系列「BLESSING BABY MIRROR 」 粒粒，供大家親自挑選 BABY MIRROR 粒粒製作專屬自己的 2024 祝福樽。

活動區： Photo Booth ( GAO7, G/F )

最近 Photo Booth 成大眾流行熱點，BABY MIRROR 也將一同與大家紀錄快樂一刻。主題活動第一擊將推出兩款 BLESSING BABY MIRROR 及 SLEEPING BABY MIRROR 組合設計的相框，只需購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照。套裝還包含紀念海報，以及為配合是次主題活動推出的 12款3個月 MOOV 16 bit 音樂服務禮品卡BABY MIRROR 特別版，禮品卡上MIRROR 成員分別手持自己的祝福配飾，讓大家能夠將祝福帶回家。

活動區：Pop-Up及 MIRROR 主題相片影相區（The ONE L9）

日期：2023年12月18日-2024年1月14日

時間：中午12時 -晚上8時

12 月 28 日開始，發售全新一套 12款的「SLEEPING BABY MIRROR」 盲盒系列，同時展出MIRROR 成員特別為全新 BABY MIRROR 主題拍攝的照片，供大家打卡留念。