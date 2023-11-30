BABY MIRROR 2023全新造型登陸銅鑼灣及尖沙咀！MOOV X MIRROR

鏡粉們注意！為慶祝MIRROR成軍 5 年，今年BABY MIRROR化身成兩款全新造型系列，十分可愛！由12月至1月期間，BLESSING BABY MIRROR將登陸尖沙咀The ONE及SLEEPING BABY MIRROR將於銅鑼灣皇室堡登場，為你送上祝福及迎接2024。
主題活動第一擊︰SLEEPING BABY MIRROR @銅鑼灣皇室堡
皇室堡「SLEEPING BABY MIRROR」則以夢幻溫柔的彩雲國度為背景，12個約1.2米高的巨型 SLEEPING BABY MIRROR 齊齊躺在舒適的雲朵上，，大家一起好好休息，寓意讓12子和大家充足電，精靈迎接 2024！皇室堡亦同時設有BABY MIRROR Photo Booth，將美好的回憶定格。
SLEEPING BABY MIRROR 活動區：Photo Booth 及影相區
活動期間設置 Photo Booth ，提供 BABY MIRROR 主題相框，購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照，並獲得紀念海報及 3個月 MOOV 16bit 音樂服務禮品卡 BABY MIRROR 特別版。由 12月28 日起亦開始發售一共 12 款全新 SLEEPING BABY MIRROR 盲盒系列。
主題活動第一擊︰BLESSING BABY MIRROR @尖沙咀The ONE
位於The ONE的「BLESSING BABY MIRROR」，12位BLESSING BABY MIRROR將戴著小皇冠，手持專屬幸運配件以1:36 巨型立體模型於 UG 2 中庭 Pop-up及影相區示人，另設有迷你粒粒樽互動區，供大家親自製挑選一共 24 款BABY MIRROR 粒粒。此外，G/F亦設有BABY MIRROR Photo Booth，跟BABY MIRROR一同紀錄快樂一刻 。
活動區：Pop-Up 及影相區（UG2 中庭）
設有12個1：36 巨型 BLESSING BABY MIRROR 3D 模型連同 12 件巨型幸運配件的影相區。另設有迷你粒粒樽互動區，包含原版 BABY MIRROR 粒粒及新版本祝福系列「BLESSING BABY MIRROR 」 粒粒，供大家親自挑選 BABY MIRROR 粒粒製作專屬自己的 2024 祝福樽。
活動區：Photo Booth ( GAO7, G/F )
最近 Photo Booth 成大眾流行熱點，BABY MIRROR 也將一同與大家紀錄快樂一刻。主題活動第一擊將推出兩款 BLESSING BABY MIRROR 及 SLEEPING BABY MIRROR 組合設計的相框，只需購買指定照片套裝即可與 BABY MIRROR 合照。套裝還包含紀念海報，以及為配合是次主題活動推出的 12款3個月 MOOV 16 bit 音樂服務禮品卡BABY MIRROR 特別版，禮品卡上MIRROR 成員分別手持自己的祝福配飾，讓大家能夠將祝福帶回家。
活動區：Pop-Up及 MIRROR 主題相片影相區（The ONE L9）
日期：2023年12月18日-2024年1月14日
時間：中午12時 -晚上8時
12 月 28 日開始，發售全新一套 12款的「SLEEPING BABY MIRROR」 盲盒系列，同時展出MIRROR 成員特別為全新 BABY MIRROR 主題拍攝的照片，供大家打卡留念。
所有活動區均需透過THE GULU App線上取籌，預約指定時段入場。另外亦設有MIRROR Official Fan Club MIRO會員專屬場次，每日籌量有限，請盡早預約。
MOOV X MIRROR「SLEEPING BABY MIRROR」@皇室堡
日期：2023年12月1日 至 2024年1月14日
地點：銅鑼灣告士打道 311號 皇室堡地下中庭
時間：中午12時-晚上10時
【MIRROR Official Fan Club MIRO 會員專屬場次】
日期：2023 年12月1日-2023 年12月7日及 2023年12 月28 日-2024年1月6日
預約詳情：需透過 THE GULU 應用程式線上取籌，預約入場日期及時間。
預約 【Photo Booth】 的每個籌號最多可購買 2 個套裝，每次拍照只限2人入場；
預約【影相區】的每個籌號限 1人入場。
MOOV X MIRROR「BLESSING BABY MIRROR」@ The ONE
日期：2023年12月1日 至 2024年1月14日
地點：尖沙咀 The ONE UG2 中庭
時間：中午12時-晚上10時
【MIRROR Official Fan Club MIRO 會員專屬場次】
日期：2023 年12月1日-2023 年12月7日及 2023年12 月28 日-2024年1月6日
預約詳情：需透過 THE GULU 應用程式線上取籌，預約入場日期及時間。
預約【Pop-Up 及影相區(UG2）】與【Pop-Up及 MIRROR 主題相片影相區(L9)】活動的
每個籌號僅限1 人入場，並進行 1 次交易
預約 【Photo Booth ( GA07, G/F)】活動的每個等號最多可購買 2 個套裝，每次拍照只限 2 人入場
主題活動第二擊（由12月18日起）：BABY MIRROR 驚喜現身天星碼頭
BABY MIRROR 登陸香港最具代表性的交通工具之一天星小輪，橫渡維多利亞港將祝福送給全港市民。三艘橫渡維多利亞港的天星小輪、中環及尖沙咀天星碼頭將設有多個 BABY MIRROR 主題佈置，12 位可愛 BABY MIRROR 將會在碼頭的不同角落中神秘出沒，還有更多驚喜留待大家一一發掘，密切留意更多詳情。
BLESSING BABY MIRROR 於 The ONE 設置全新影相區及新設計主題相框
Pop-Up 及 MIRROR 主題相片影相區（L9）：由12月18 日起，L9將開設更大型的影相區，展出 MIRROR 成員特别為全新 BLESSING BABY MIRROR 主題拍攝的照片，讓大家除了能與可愛的 BABY MIRROR 合照外，還能與帥氣的成員合照留念。
Photo Booth ( GAO7,G/F）：全新設計的 BLESSING BABY MIRROR主題相框 Style 2 將於第二擊登場，帶著來自 BABY MIRROR 的祝福將美好一刻定格。
全新 SLEEPING BABY MIRROR 主題相框登陸皇室堡
Photo Booth 及影相區（G/F）：全新設計 SLEEPING BABY MIRROR 主題相框 Style 2 亦將同步登場，由 BABY MIRROR 祝福大家 have a nice dream。