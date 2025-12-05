Catalog x Toy Story系列溫暖登場 30週年紀念服飾/三眼仔周邊/刺繡吊飾盲盒

今個冬天，Disney Pixar人氣動畫電影《Toy Story》邁向30週年！為重溫這份溫暖回憶，Catalog 與《Toy Story》聯乘，推出Catalog Disney Pixar Toy Story全新合作系列。是次系列以Toy Story中三位人氣角色：三眼仔、 抱抱龍以及勞蘇作為設計，主打一系列獨特又具標誌性的冬日單品，包括毛毛外套、恤衫、衛衣與半身裙等。另外多款精緻週邊登場，重點推介全新設計的Toy Story刺繡吊飾盲盒系列以及30週年限定紀念衛衣及毛墊！
Catalog Disney Pixar Toy Story全系列即日起於全線門市及網店正式推出。
立即選購：請按此
三眼仔系列
全新三眼仔系列推出棒球外套！以三眼仔與宇宙主題設計，輕鬆展現街頭潮感；黑色短毛外套低調卻充滿細節，瞬間提升整體造型的時尚度。而牛仔襯衫暗藏驚喜，三隻三眼仔隱藏於鈕扣處！至於衛衣款式，有印製三眼仔圖案的連帽衛衣；另一款圓領衛衣運用立體編織技法，胸前圖案更具觸感層次。另推出半身裙，側邊的三眼仔口袋與背面五官勾線非常可愛；牛仔褲同樣印有標誌性圖案。
本次推出多款三眼仔配飾款，設計以太空為靈感。首先有多用途配飾，三眼仔吊飾組包含有三眼仔公仔、經典Pixar球以及藍色系珠珠鏈，作為手提包掛飾可增添造型亮點，更能自由組合成頸鏈疊戴！同系列手袋款，採用貼布繡工藝呈現三眼仔，兩款背帶設計可隨心切換手挽與斜孭模式；最後還有三款百搭的三眼仔襪子，適合配搭不同的三眼仔單品服飾。
本次系列特別推出「Toy Story 刺繡吊飾盲盒」，一共五個造型，包括三眼仔、 抱抱龍、勞蘇、Buttercup獨角獸及彈簧狗阿本，五款刺繡吊飾完美重現玩具箱裡的歡樂派對時光！每隻吊飾皆設計為「角色本體+Toy Story積木」的可拆分結構，可自由將角色與積木分開佩戴，變換兩種搭配模式！
抱抱龍系列
全新抱抱龍系列以「剛猛外表下的溫柔內心」為設計靈感，打造充滿反轉魅力的日常單品！棒球外套運用抱抱龍標誌性綠色調，胸口繡有專屬R字徽章與抱抱龍呆萌表情，背面「Be Kind One of A Kind」充滿反差氛圍。軍綠色毛毛外套飾有「I'm A Winner Saurus!」和「No Toys Left Behind」的句子，盡顥抱抱龍保個性。衛衣方面，推出白色和綠兩色選擇，帶著太空帽的抱抱龍圖案十分可愛，加入束帶設計可調較鬆緊度。半身裙側邊口袋隱藏抱抱龍刺繡，輕鬆穿出甜美運動風。至於襯衫款，鈕扣間的恐龍腳印與口袋處的驚慌抱抱龍，形成趣味對比。
配飾方面，有同系列手袋款，採用貼布繡工藝立體呈現抱抱龍圖案；同時三款可愛百搭的抱抱龍襪子款登場，適合配搭上不同抱抱龍單品服飾。
另外更有超萌童裝系列登場！首推紀念外套，前後幅精心融入《玩具總動員》經典元素，並繡上「30 Years of Friendship」字樣；另一款抱抱龍主題衛衣以萌趣圖案點綴胸前，袖口印有Toy Story標誌，背面暗藏的恐龍腳印驚喜；工人裙則將三眼仔、抱抱龍與勞蘇三位主角化身成隱藏彩蛋，每件單品都透過細節設計！
勞蘇系列
全新勞蘇系列亦暖心登場，系列以標誌性粉紅與淺啡色調，結合士多啤梨與擁抱元素。淺啡色外套搭配柔軟毛毛領，點綴精緻士多啤梨刺繡；經典粉紅毛毛外套可搭配百褶裙與毛茸短靴。衛衣推出粉紅與黑色選擇，胸前勞蘇張開雙臂的立體設計搭配抓絨材質。淺啡色半身裙前後口袋綴滿主題刺繡，充滿甜美復古感。至於短版針織開襟外套，以黑白線條勾勒勞蘇輪廓，整套系列透過毛絨材質、擁抱主題與可愛細節，融入冬日配搭日常！襯衫鈕扣與口袋暗藏士多啤梨；雙面穿背心的外側，採用質感海虎毛與隱藏式拉鍊，內裡翻轉則露出驚喜粉紅色。
配飾方面推出了多用途配飾，勞蘇吊飾組含勞蘇公仔、經典Pixar球與粉彩色系珠珠鏈；同步推出的三款勞蘇主題襪子，分別運用刺繡與粉紅漸色設計，輕鬆搭配不同的穿搭。
系列優惠
系列特別推出超可愛勞蘇毛毛球吊飾，絨毛質感與粉紅色系加上勞蘇公仔吊牌完美還原角色溫暖特質，可以掛在背包上隨時帶出街，凡購買 Catalog Disney Pixar Toy Story系列全新產品滿指定金額，即可以入手，數量有限，送完即止！
另外每件服飾掛牌皆隨附三眼仔、抱抱龍與勞蘇三位角色的限量貼紙。
Catalog Disney Pixar Toy Story 30週年紀念系列
為慶祝經典動畫邁向三十載，Catalog特別推出充滿紀念價值的週年系列！30週年衛衣款以繽紛角色大集合圖案設計，成人款與兒童款同步發行，扛造親子裝。30週年紀念毛毯更是一大亮點，展開時擁有110cm x 160cm的實用尺寸，摺疊後變身成經典Pixar球造型的35cm x 35cm立體咕臣，十分適合居家使用。