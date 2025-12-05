Catalog x Toy Story系列溫暖登場 30週年紀念服飾/三眼仔周邊/刺繡吊飾盲盒

今個冬天，Disney Pixar人氣動畫電影《Toy Story》邁向30週年！為重溫這份溫暖回憶，Catalog 與《Toy Story》聯乘，推出Catalog Disney Pixar Toy Story全新合作系列。是次系列以Toy Story中三位人氣角色：三眼仔、 抱抱龍以及勞蘇作為設計，主打一系列獨特又具標誌性的冬日單品，包括毛毛外套、恤衫、衛衣與半身裙等。另外多款精緻週邊登場，重點推介全新設計的Toy Story刺繡吊飾盲盒系列以及30週年限定紀念衛衣及毛墊！

全新三眼仔系列推出棒球外套！以三眼仔與宇宙主題設計，輕鬆展現街頭潮感；黑色短毛外套低調卻充滿細節，瞬間提升整體造型的時尚度。而牛仔襯衫暗藏驚喜，三隻三眼仔隱藏於鈕扣處！至於衛衣款式，有印製三眼仔圖案的連帽衛衣；另一款圓領衛衣運用立體編織技法，胸前圖案更具觸感層次。另推出半身裙，側邊的三眼仔口袋與背面五官勾線非常可愛；牛仔褲同樣印有標誌性圖案。

本次推出多款三眼仔配飾款，設計以太空為靈感。首先有多用途配飾，三眼仔吊飾組包含有三眼仔公仔、經典Pixar球以及藍色系珠珠鏈，作為手提包掛飾可增添造型亮點，更能自由組合成頸鏈疊戴！同系列手袋款，採用貼布繡工藝呈現三眼仔，兩款背帶設計可隨心切換手挽與斜孭模式；最後還有三款百搭的三眼仔襪子，適合配搭不同的三眼仔單品服飾。

本次系列特別推出「Toy Story 刺繡吊飾盲盒」，一共五個造型，包括三眼仔、 抱抱龍、勞蘇、Buttercup獨角獸及彈簧狗阿本，五款刺繡吊飾完美重現玩具箱裡的歡樂派對時光！每隻吊飾皆設計為「角色本體+Toy Story積木」的可拆分結構，可自由將角色與積木分開佩戴，變換兩種搭配模式！

抱抱龍系列

全新抱抱龍系列以「剛猛外表下的溫柔內心」為設計靈感，打造充滿反轉魅力的日常單品！棒球外套運用抱抱龍標誌性綠色調，胸口繡有專屬R字徽章與抱抱龍呆萌表情，背面「Be Kind One of A Kind」充滿反差氛圍。軍綠色毛毛外套飾有「I'm A Winner Saurus!」和「No Toys Left Behind」的句子，盡顥抱抱龍保個性。衛衣方面，推出白色和綠兩色選擇，帶著太空帽的抱抱龍圖案十分可愛，加入束帶設計可調較鬆緊度。半身裙側邊口袋隱藏抱抱龍刺繡，輕鬆穿出甜美運動風。至於襯衫款，鈕扣間的恐龍腳印與口袋處的驚慌抱抱龍，形成趣味對比。

配飾方面，有同系列手袋款，採用貼布繡工藝立體呈現抱抱龍圖案；同時三款可愛百搭的抱抱龍襪子款登場，適合配搭上不同抱抱龍單品服飾。