COOK'IN家中自煮好拍檔 一站式食材購物新體驗

想安在家中也能享受世界各地的美食？COOK'IN有着進口全球多款珍貴高級食材的優勢，包括肉類、海鮮、海味等，COOK'IN都將其化為簡易的預製菜（ready to cook）、季節性的食材，以及原材料食材備煮健康精選等，適合擁有不同煮食技巧的人士，尤其方便工作繁忙的都市人，即使在家也能享受到優質煮食體驗，減壓之餘讓家居生活更具色彩。

藍白裝潢 摩登簡約 COOK'IN店舖以柔和明亮的室內照明，能清楚呈現食物原色，產品一目了然。店內裝潢採用簡單線條，大量使用木材及藍白色，令室內環境簡約摩登，滲着陣陣歐陸氣息。COOK'IN品牌標誌採用了廚師圍裙常用的藍色，予人聯想到廚師的乾淨、認真、嚴謹及專業權威感，亦喻意COOK'IN是一位對食物、食材十分認真、充滿熱誠、喜歡分享、懂得精挑細選並且嚴謹把關的煮食拍檔。

煮食新手亦能輕鬆烹調 作為一個稱職的煮食拍檔，COOK'IN店內提供了各類產品小知識及資訊。在店內選購食材時，顧客或會看見產品包裝上設有QR code，內有相關食材的煮食方案視頻，就算是煮食新手，當來到COOK'IN也懂得如何準備一頓料理。 另外，置於店前的電子顯示屏，其中一組會顯示限時優惠及最新食材推介，而其他屏幕也會展示煮食影片，希望為各位煮食男女提供資訊性豐富的購物體驗。 在收銀處位置的櫃位則名為Service，猶如COOK'IN品牌大使，Service的職員除了建議客人如何煮食，更會用他們的自煮經驗建議整個餐飲流程，例如每道菜式該配上什麼飲品、水果和小食。

為了成為最佳煮食拍檔，COOK'IN品牌下有多個重要標籤，為顧客提供適當程度的煮食知識與協助。 COOK'IN健康煮：提供優質食材，確保顧客的飲食健康及富有豐富營養—「挑選最好的給你，成為我最好的你」 COOK'IN買齊煮：為節省時間、希望每一頓飯都被照顧好的顧客而設—「一次過為你準備一日三餐小驚喜」 COOK'IN好識煮：為一些對烹飪技術有探求和實驗心態的顧客而設—「每天一個小嘗試填滿對你的愛意」 COOK'IN餐餐煮：一系列的家常便飯，為生活增添色彩—「每天都可以煮飯給你吃」 COOK'IN方便煮：將所有的煮食程序極度簡化—「無論多沒時間都可以下廚讓你開心」 COOK'IN慳住煮：為顧客提供所有最經濟的選擇—「只要花心思，鹹魚白菜也很好味」 COOK'IN會員：與顧客建立友好拍檔關係，了解顧客的需求，提供更好的體驗—「確定關係，進一步了解你」

精選多款皇牌產品 首間COOK'IN旗艦店現已進駐香港仔中心，店內有多款優質食品供顧客選擇，以下為一些精選皇牌產品： A5 日本宮崎和牛西冷扒 250 克 / A5 日本宮崎和牛肉眼扒 250 克 從宮崎縣所生產育肥的黑毛和牛中選出公種牛繁殖，達至公益社團法人日本食用肉評等協會訂定的評等標準4等以上，更於「全國和牛能力共進會」奪得兩屆「日本冠軍」和連續三屆「內閣總理大臣獎」。宮崎和牛入口即化的柔軟口感，濃醇芬芳的味道，醇厚卻不油膩，每一口都能品嚐到極級滋味！

南非慢煮鴕鳥柳（煙燻燒烤味） 南非慢煮鴕鳥柳來自南非——鴕鳥最原始的發源地，那裏的鴕鳥自由放牧，肉質特別富彈性，而且無激素、低脂肪，屬於含高蛋白質、高鐵質的紅肉，實為健康之選。鴕鳥柳於原產地以獨特配方慢煮、調味及包裝，顧客可於解凍後稍煎，或以焗爐或微波爐加熱即可食用，簡單味美。此品牌更屬於可持續農業，保障動物福利。

丹麥紫堡牌椰菜花飯（生酮適用） 由100%新鮮椰菜花製造，含膳食纖維及多種營養素，純素、非基因改造、不含人工添加劑、防腐劑低卡、低升糖指數（GI），絕對是減肥、生酮飲食、素食者的恩物。椰菜花飯無須解凍，方便快捷，於微波爐叮熱即可食用。

LEO'S CHILL COOK 系列 香港製造的加熱即食系列，只需簡單加熱，即可享用地方特色菜。 台式辣味三杯雞 台灣特色口味，加入米酒、生抽及麻油等傳統元素，加入九層塔的香氣，十分下飯。 話梅豬手 話梅、豬手、南乳、八角及甘草配撘，是炎炎夏日開胃菜的不二之選。

惡魔牛雜煲 由香港傳承手工配合創新烹調方法，百分百香港製造，食材包以真空包裝，高速急凍，更不含防腐劑。顧客只需將原煲加熱，即可食用，更可加餸變麻辣火鍋，一煲多種食法！