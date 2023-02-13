FUTURE SOUL班霸HONNE 二度來港門票情人節開售

由Andy Clutterbuck、James Hatcher於倫敦組成的FUTURE SOUL二人組HONNE，2019年曾來演出，門票一開售便被秒殺，當時他們剛推出技驚四座的第二張專輯《Love Me/ Love Me Not》，全球贏盡口碑，樂隊亦開始環球巡演之旅。HONNE鐵定今年5月舉行他們第二次亞洲巡演，再次與香港樂迷見面。

20 億點擊率 全球 150 場演出 經曆疫情3年，HONNE並沒有閒著，除了定期推出EP專輯，他們2021年尾推出專輯《Let’s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do？》，請來美國當紅R&B歌手Khalid、Niki、Pink Sweats及Griff等坐鎮，絕對可以用群星拱照來形容。其實自2016年，HONNE推出首張專輯《Warm on a Cold Night》後，已廣受樂迷愛戴，全球舉行超過150場演出，包括倫敦的Brixton Academy，美國的26場大型巡演，每場必定全院滿座，他們在各大串流平台，收穫超過20億點擊率的串流量。

師承美國騷靈音樂 自言師承Quincy Jones的James，其一手流琴技，包括爵士與靈魂樂的韻味；而Andy的動人歌聲，有著騷靈殿堂歌手Marvin Gaye的柔情，Al Green的情感豐滿，因此他們在美國的人氣銳不可當，先後於《Coachella》、《Lollapalooza》等大型音樂節演出。對於這次再度來港，HONNE說：「東南亞就像我們的第二故鄉。相隔多時重訪，這將是一個非常特別的巡迴演出，不但囊括大量你們從未於現場聽過的歌曲，當然也有大家最愛的經典 :) 我們迫不急待與各位見面。」歌迷想再度聆聽Andy浪漫隨性的歌聲，以及James充滿復古未來派(Retro-futurism)琴音，切勿錯過HONNE的再度重臨，明天早點撲飛，否則有被秒殺。