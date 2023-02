FUTURE SOUL班霸HONNE 二度來港門票情人節開售

20 億點擊率 全球 150 場演出

經曆疫情3年,HONNE並沒有閒著,除了定期推出EP專輯,他們2021年尾推出專輯《Let’s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?》,請來美國當紅R&B歌手Khalid、Niki、Pink Sweats及Griff等坐鎮,絕對可以用群星拱照來形容。其實自2016年,HONNE推出首張專輯《Warm on a Cold Night》後,已廣受樂迷愛戴,全球舉行超過150場演出,包括倫敦的Brixton Academy,美國的26場大型巡演,每場必定全院滿座,他們在各大串流平台,收穫超過20億點擊率的串流量。