IG版Twitter正式上線！ 一文整睇清「Threads」 4大特點 無Story+Reels+廣告【內附申請方法】

Facebook母公司Meta推出的最新應用程式—Threads，於今日(6日)正式上架。Twitter早前因限制瀏覽量及會員制而引起用戶不滿，因此不少人都指出Threads為IG版的Twitter，瞄準Twitter的用戶市場。以下為大家簡介Threads的4大特點，開戶可直接綁定IG，非常方便！

Threads 特點｜主打文字互動 Threads為Meta旗下的全新社交平台，與Instagram不同，Threads較強調「純文字」互動，標榜是一個「讓用戶一起討論任何事物」的平台，與Twitter非常相似。除了文字外，Threads亦可分享影片及照片，支援16:9的尺寸。文字帖文字數限制在500字內，而影片則不能超過5分鐘。 Threads 特點｜配備轉發功能 除了基本的Comment、Like及Share功能外，Threads亦有類似Twitter的「retweet」功能，可直接將其他人的帖文轉發在自己的版面上。

Threads 特點｜無 Story+Reels+ 廣告 Threads的界面上較單間，並沒有Instagram上的限時動態、Reels等，限時動態之間亦沒有廣告。更沒有Twitter早前推出的限制瀏覽量、付費會員機制等，方便用戶瀏覽。 Threads 特點｜ IG 直接連動新 帳戶 申請Threads帳號的方法非常簡單，如你本身已有Instagram帳號，大家可以直接在Instagram創建Threads帳戶。不用重新申請之餘，又可以一次過追蹤IG上的好友及明星帳號等，非常方便。 此外，使用Instagram帳號連結Threads後，用戶的帳號、密碼、個人檔案介紹、Profile Picture等資訊都會自動沿用Instagram的設定。當然，大家也可以在Threads手動更改這些資訊。