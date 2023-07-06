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2023-07-06 11:44:03

IG版Twitter正式上線！ 一文整睇清「Threads」 4大特點 無Story+Reels+廣告【內附申請方法】

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IG版Twitter正式上線！ 一文整睇清「Threads」4大特點 不限瀏覽量/直接綁定IG

IG版Twitter正式上線！ 一文整睇清「Threads」4大特點 不限瀏覽量/直接綁定IG

Facebook母公司Meta推出的最新應用程式—Threads，於今日(6)正式上架。Twitter早前因限制瀏覽量及會員制而引起用戶不滿，因此不少人都指出ThreadsIG版的Twitter，瞄準Twitter的用戶市場。以下為大家簡介Threads4大特點，開戶可直接綁定IG，非常方便！

Threads特點｜主打文字互動

ThreadsMeta旗下的全新社交平台，與Instagram不同，Threads較強調「純文字」互動，標榜是一個「讓用戶一起討論任何事物」的平台，與Twitter非常相似。除了文字外，Threads亦可分享影片及照片，支援16:9的尺寸。文字帖文字數限制在500字內，而影片則不能超過5分鐘。

Threads特點｜配備轉發功能

除了基本的CommentLikeShare功能外，Threads亦有類似Twitter的「retweet」功能，可直接將其他人的帖文轉發在自己的版面上。

Threads配備基本的Comment、Like及Share功能，亦有類似Twitter的「retweet」功能。 Threads為Meta旗下的全新社交平台。 Threads為Meta旗下的全新社交平台。

Threads特點｜無Story+Reels+廣告

Threads的界面上較單間，並沒有Instagram上的限時動態、Reels等，限時動態之間亦沒有廣告。更沒有Twitter早前推出的限制瀏覽量、付費會員機制等，方便用戶瀏覽。

Threads特點｜IG直接連動新帳戶

申請Threads帳號的方法非常簡單，如你本身已有Instagram帳號，大家可以直接在Instagram創建Threads帳戶。不用重新申請之餘，又可以一次過追蹤IG上的好友及明星帳號等，非常方便。

此外，使用Instagram帳號連結Threads後，用戶的帳號、密碼、個人檔案介紹、Profile Picture等資訊都會自動沿用Instagram的設定。當然，大家也可以在Threads手動更改這些資訊。

大家可以直接Follow Insagram原有的帳戶。 Threads的界面上較簡單。 使用Instagram連動Threads帳戶後，Instagram bio會出現Threads的帳戶號碼。

Ig版Twitter「Threads」｜常見問題

Threads是什麼？

ThreadsMeta旗下的全新社交平台，與Instagram不同，Threads較強調「純文字」互動，標榜是一個「讓用戶一起討論任何事物」的平台....詳情按此

Threads有什麼特點？

ThreadsTwitter非常相似。除了文字外，Threads亦可分享影片及照片，支援16:9的尺寸。文字帖文字數限制在500字內...詳情按此

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