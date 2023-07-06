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2023-07-06 17:40:34

IG版Twitter｜一出超多Bug？ 網民大數「Threads」5大缺點 Timeline凌亂/切換帳戶要Logout

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IG版Twitter｜一出超多Bug？ 網民大數「Threads」5大缺點 Timeline凌亂/切換帳戶要Logout

IG版Twitter｜一出超多Bug？ 網民大數「Threads」5大缺點 Timeline凌亂/切換帳戶要Logout

Meta旗下最新社交平店Threads」於今日(6)正式上架，隨即受到關注。這個被喻為「IGTwitter」，上架2小時已有逾200萬的註冊量，然而不少網民在使用後都大感不滿，認為Threads不夠User-friendly。以下為大家總結Threads5大缺點，用家們又認唔認同？

Threads缺點｜Timeline凌亂

其中最多人討論的缺點，就是版面非常凌亂。Timeline上出現大量沒有追蹤用戶，反而已追蹤用戶的帖文卻查看不了。有網民笑言，由於Timeline上出現太多莫名奇妙的帖文，按Mute的次數比點讚的還要多。

最多人討論的缺點，就是Threads版面非常凌亂。(圖片來源 @kurrrtwu) 最多人討論的缺點，就是Threads版面非常凌亂。(圖片來源 @seadon.co)

Threads缺點｜切換帳戶程序複雜

不少人原本已擁有多個Instgram帳戶，而Instagram本身都允許儲存多個帳號，用戶只需登入一次，之後就可以在App內隨意切換不同帳號。但Threads暫時並未支援此功能，如果想切換帳號，需要先於Threads登出該帳號，然後在Instagram登入想切換的帳戶，再返回Threads重新登入才完成，過程非常繁複。

Threads切換帳戶程序複雜。 需要先於Threads登出該帳號，然後在Instagram登入想切換的帳戶才可以。

Threads缺點｜沒有hashtag功能

Instagram另一重點功能為Hashtag，網民可透過Hashtag搜尋內容，更可以跟隨自己感興趣的Hashtag。然而Threads並不支援Hashtag，即使在搜尋頁面輸入「#」，並沒有顯示出相關內容。

網民可在Instagram透過Hashtag搜尋內容，惟Threads並不支援。

網民可在Instagram透過Hashtag搜尋內容，惟Threads並不支援。

Threads缺點｜出帖文後不能修改

手殘黨及小編們請注意！InstagramFacebook均可修改已發出的帖文，然而ThreadsTwitter一樣並不能編輯，大家在發帖前記得Double Check

Threads與Twitter一樣並不能編輯帖文。

Threads與Twitter一樣並不能編輯帖文。

Threads缺點｜人手accept followers

另有網民表示，加入Threads後需要人手逐個逐個批准Followers，即使是非私人帳戶同樣都要手動批准。原因是部分Followers更早開通Threads帳戶，導致較後開戶用家需要逐個手動核准Following request

有網民表示，加入Threads後需要人手逐個逐個批准Followers。 有網民表示，加入Threads後需要人手逐個逐個批准Followers。

Ig版Twitter「Threads」｜常見問題

Threads是什麼？

Threads為Meta旗下的全新社交平台，與Instagram不同，Threads較強調「純文字」互動，標榜是一個「讓用戶一起討論任何事物」的平台。詳情按此

Threads有什麼特點？

Threads與Twitter非常相似。除了文字外，Threads亦可分享影片及照片，支援16:9的尺寸，文字帖文字數限制在500字內。詳情按此

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