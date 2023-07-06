IG版Twitter｜一出超多Bug？ 網民大數「Threads」5大缺點 Timeline凌亂/切換帳戶要Logout

Meta旗下最新社交平店「Threads」於今日(6日)正式上架，隨即受到關注。這個被喻為「IG版Twitter」，上架2小時已有逾200萬的註冊量，然而不少網民在使用後都大感不滿，認為Threads不夠User-friendly。以下為大家總結Threads的5大缺點，用家們又認唔認同？

Threads 缺點｜ Timeline 凌亂 其中最多人討論的缺點，就是版面非常凌亂。Timeline上出現大量沒有追蹤用戶，反而已追蹤用戶的帖文卻查看不了。有網民笑言，由於Timeline上出現太多莫名奇妙的帖文，按Mute的次數比點讚的還要多。

Threads 缺點｜切換帳戶程序複雜 不少人原本已擁有多個Instgram帳戶，而Instagram本身都允許儲存多個帳號，用戶只需登入一次，之後就可以在App內隨意切換不同帳號。但Threads暫時並未支援此功能，如果想切換帳號，需要先於Threads登出該帳號，然後在Instagram登入想切換的帳戶，再返回Threads重新登入才完成，過程非常繁複。

Threads 缺點｜沒有 hashtag 功能 Instagram另一重點功能為Hashtag，網民可透過Hashtag搜尋內容，更可以跟隨自己感興趣的Hashtag。然而Threads並不支援Hashtag，即使在搜尋頁面輸入「#」，並沒有顯示出相關內容。

Threads 缺點｜出帖文後不能修改 手殘黨及小編們請注意！Instagram及Facebook均可修改已發出的帖文，然而Threads與Twitter一樣並不能編輯，大家在發帖前記得Double Check。