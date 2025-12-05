JUPAS 2026｜首輪選科完結 嶺大社會科學成最搶手 逾49人搶讀1學位

大學聯合招生辦法（JUPAS）於12月3日完結首輪選科。am730向八間資助大學查詢，香港理工大學護理學（榮譽）理學士成為最多人報讀的課程，2236名申請者爭193個學額；嶺南大學社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理成為競爭最劇烈課程，平均49.25人搶讀1學額。即看下文了解八大首輪選科情況。

JUPAS 2026｜香港中文大學 今年競爭同樣激烈，近2000人報讀理學(JS4601)，成最多人報讀的中大課程；教育學士（幼兒教育）(JS4372)成為中大最搶手課程，721人搶19個學額，平均37.95人爭1學額。

JUPAS 2026｜嶺南大學 嶺南大學的社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理課程(JS7305)成為JUPAS最多人報名的課程，394人搶8個學額，平均49.25人爭1學額。 嶺大的歷史(榮譽)文學士 (JS7709)成為該校最多人報讀的課程，453人爭31個學額。

JUPAS 2026｜香港科技大學 科大方面，648人報讀理學A組(JS5102)，成為科大最多人報讀的課程。理學士（生物醫學及健康科學）(JS5118)成為科大競爭最劇烈的課程，194人爭25個學額，平均7.76人搶1學額。 特別一提，機械及航空航天工程學系(JS5270)屬較特別及少見的課程，成功吸引518名申請者報讀。

JUPAS 2026｜香港城巿大學 城大的工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技) (JS1002)吸引1140人報名，爭讀148個學額，成為城大最多人報讀的課程。 工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業) (JS1219)則是城大最搶手課程，483人搶16個學額，平均30.2人爭1學額。

JUPAS 2026｜香港浸會大學 浸大的工商管理學士(JS2120)成為該校最多人報名的課程，1232人搶185個學額。而環球螢幕演技藝術學士(JS2340)成為最競爭最劇烈的浸大課程，平均35.25人爭1學額。

JUPAS 2026｜香港教育大學 教大方面，運動科學繼續成為學生的首選課程。運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士(JS8010)成為教大最多人報名，1168人爭25個學額。 心理學榮譽社會科學學士(JS8651)成為教大最搶手課程，平均48名申請者競爭1個學額。

JUPAS 2026｜香港理工大學 理大方面，護理學（榮譽）理學士(JS3648)成為今年JUPAS首輪申請中，最多人報讀的課程，2236人將會競爭193個學額。 工商管理組合學士課程(JS3003)則成為最搶手課程，平均42人爭1學額。

JUPAS 2026｜香港大學 暫時未獲香港大學回覆